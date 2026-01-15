Ошибки, баги, вопросы - страница 3060
Раньше вообще нигде не выводились, так что можно назвать это прогрессом )
Хотя тут тоже не все так просто: думал что это ошибка 147, а оказалось 199
Столкнулся с проблемой на MT4. Действия:
Раньше такой проблемы не было. MT4 работал, как и MT5, - открывался при нажатии.
Так происходить стало со всеми открытыми MT4-терминалами.
Если кто сталкивался, дайте знать, как вернуть нормальное поведение.
Доброго времени суток. Помогите разобраться. При тесте советник выдает ошибку. Ответьте пожалуйста развернуто - учусь.
2021.07.23 05:59:31.991 2021.01.04 00:05:03 array out of range in 'MultiTrader.mq5' (285,38)
2021.07.23 05:59:31.991 OnTick critical error
Причем я понимаю, что проблема с буфером. Но за ночь найти не смог - нужна помощь опытных.
К сожалению, сегодня в магическом шаре очень плохо видно строку 285. А если серьезно, как можно помочь увидеть ошибку, если вы не показываете код.
Прикреплю еще раз код
Выход за пределы размера массива, пользуйтесь отладчиком для изучения работы кода.
Почему то при отладке ПК виснет
Ошибка которая сразу бросается: Вы НА КАЖДОМ ТИКЕ создаете НЕСКОЛЬКО хендлов индикатора.
Помните: в MQL5 хендл индикатора НУЖНО создавать ОДИН раз и делается это в OnInit!
Добрый день. Помогите с советником. По стратегии если сработал стоп, то к следующему выставленному тейку советник должен его прибавить из истории по ID, но он не прибавляет почему то.
Что не так в коде?
***
Пример, как создавать хендл для индикатора iADX (Average Directional Movement Index, ADX)
Спасибо. Пошел грызть.