Честно - не знаю кто придумал эту диаграмму, но она выглядит несуразно, занимает немало места и ни разу не помогает в анализе профиля. В сигналах то же самое.
полностью согласен! - выглядит как баг
я и начал с анализа сигналов, потом пошел в Маркете посмотрел, имхо.... просто на отшибись какой то программист сделал эту картинку, так для пафоса - можно на меня обижаться, увы выглядит очень не профессионально
ЗЫ: есть еще вопрос про отзывы.... почему пустой отзыв считается за отзыва? - это не правильно, нет текста отзыва, значит нет и отзыва, если уж очень нужно показать обсуждаемость продукта, тогда пусть будет "покупатель не оставил отзыва" во вкладке отзываю, а вот вверху счетчик отзывов не должен наполняться этими отзывами, сами же боретесь за "чистоту Маркета" - если не ошибаюсь, то был "деятель" который 2 звезды по всему Маркету ставил, заодно и пресечёте подобное, или уж с фантазией будет стараться работать - быстрее надоест
А вот так я вижу ваш профиль и вашу диаграмму:
это настройки профиля по умолчанию - ничего не менял в нем
если вопрос про информативность профиля... ну как бы особо хитрозадые слили все демо-счета в сигналах к своим рейтинговым в Маркете продуктам и теперь ничего не отображают в профиле, увы, видимо так задумано - видел раньше инфу полностью в профиле
Честно - не знаю кто придумал эту диаграмму, но она выглядит несуразно, занимает немало места и ни разу не помогает в анализе профиля. В сигналах то же самое.
А, все ясно.
Я дал правильную формулу. "демо-версий" = (общее количество скаченных демоверсий платных продуктов)/(количество всех продуктов, в том числе и бесплатные).
Просто моя внутренняя статистика с моего профайла чуть выше статистики, которая дается публично со страницы продукта. Видимо она обновляется, например, раз в месяц, а в профайле актуальная.
Ну тогда явный косяк и алогизм в этой формуле. Зачем включать для расчета среднего значения количество бесплатных продуктов?
Например продавец публикует свой первый продукт и его в течении года покупают 10 человек и 100 скачивают демо-версии.
В его радарной диаграмме в графе "демо-версий" стоит 100.
Но потом он решает сделать доброе дело и публикует бесплатный продукт.
И тогда в его радарной диаграмме в графе "демо-версий" 100 меняется на 50.
Зашибись!
ЗЫ Или, - если у одного продавца 100 продуктов, из которых 10 платных и 90 бесплатных, а у второго продавца только 10 платных продуктов с такой же статистикой покупок и скачивания демо-версий, что у первого, то у первого параметр "демо-версий" будет в 10 раз меньше чем у второго.
Зашибись!
а что означает "время работы"?
Отсчет от реестрации продавцом? Или все же от начала "работы" на форуме? )
от регистрации продавцом.
@fxsaber вообще новичок.
Именно так.
На мой взгляд, в этой радарной диаграмме не хватает такого параметра, как соотношение покупок к скаченным демо-версиям.ЗЫ Тем более его косвенно можно приближенно вычислить из имеющихся данных.
Достаточно ценный параметр, чтобы понять уровень продавца. У одного этот параметр будет 1%, а у другого 10%.
Например из Вашей статистики этот параметр выше 13-20% - это очень крутой результат.
А у самого известного кодогенератора в КБ - 1,5- 3% :))