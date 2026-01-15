Ошибки, баги, вопросы - страница 3053
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
т.е. все найденные @fxsaber баги терминала/MQL Вы теперь вернете обратно в следующем релизе? ;)
нееет
За одного битого двух небитых дают
Кто же разбрасывется такими ценными кадрами
нееет
За одного битого двух небитых дают
Кто же разбрасывется такими ценными кадрами
ну хоть что то прояснилось...одного @fxsaber на двух помощников админов можно поменять )))) - шучу, каждый на своем месте и выполняет свой фронт задач!
а по второй части вопроса - где бы найти разъяснение, очень нужно визуализировать некие комбинации пробоев и потом в ЕА в тестере погонять,
смущает, что в индикаторе есть точность после запятой, да и нет информации, что терминал проверяет в индикаторных буферах при чтении из ЕА
а по второй части вопроса - где бы найти разъяснение, очень нужно визуализировать некие комбинации пробоев и потом в ЕА в тестере погонять,
смущает, что в индикаторе есть точность после запятой, да и нет информации, что терминал проверяет в индикаторных буферах при чтении из ЕА
Это должен быть неотображаемый буфер. INDICATOR_CALCULATIONS
Делайте с ним, что хотите, как хотите и когда хотите. Сохраняйте long через union - в клиентском терминале этот буфер никак не проверяется. Но гарантируется, что этот буфер жив, пока жив индикатор.
Для отображения же уже нужны даблы. То есть, значения, сохранённые в расчётном буфере, Вы должны правильно преобразовать из long в double, чтобы поместить в индикаторный буфер INDICATOR_DATA
В общем, флаг Вам в руки. Не бойтесь экспериментировать
забрал флаг, спасибо!
И да. Терминал проверяет отображаемые индикаторные буфера (INDICATOR_DATA) на значение PLOT_EMPTY_VALUE. В зависимости от стиля рисования буфера (или пары буферов) - разная обработка
Надеюсь что опечатка
Надеюсь что опечатка
Это не опечатка, было разъяснение от Администрации, что если на данный момент нет минимальной суммы для вывода то так отображается, как только заработанная сумма превысит 10$+комиссии то там отобразится реальная цифра для вывода.
Разработчики, поделитесь: только у меня деньги после работы на 14 дней замораживаются, или теперь у всех так? В правилах - неделя, хотя и 7 дней нечего проверять:
Android MT5.
1) Слетают уровни Фибоначчи.
Методом научного тыка обнаружен костыль.
Если нажать на кнопку удаления уровней, затем кнопку "галка", а затем "плюс" (добавление) - вуаля - уровни и их цвет появляются.
Достойно занесения в мануал :)
Разработчики, поделитесь: только у меня деньги после работы на 14 дней замораживаются, или теперь у всех так? Там и 7-то дней нечего было проверять.
У всех так.
По сути, это срок на проверку "правильного" платежа, мол деньги "чистые"
Работа длится 20 дней, деньги на счету заморожены с первого дня, по прошествии 20 дней, проверяются ещё 14 дней?
А что они делали до этого 20 дней на счету MQ, если с агрегатора/банка они уже были переведены. Проверка то уже окончена 6 дней назад.
А нет, 20 дней лежат на счёте MQ уже проверены, после закрытия работы ещё +14, итого - проверка 34 дня.
Наверное более правильно, отсчитывать срок от перевода средств на счёт MQ. Есть-же моменты, когда клиент их тратит постепенно, заведя их на счёт "когда-то" и они уже давно проверены.
Или Я не верно понимаю слово "Проверка"?