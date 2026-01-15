Ошибки, баги, вопросы - страница 3053

Igor Makanu:

т.е. все найденные @fxsaber баги терминала/MQL Вы теперь вернете обратно в следующем релизе?     ;)


нееет

За одного битого двух небитых дают

Кто же разбрасывется такими ценными кадрами

 
Slava:

ну хоть что то прояснилось...одного  @fxsaber на двух помощников админов можно поменять )))) - шучу, каждый на своем месте и выполняет свой фронт задач!



а по второй части вопроса - где бы найти разъяснение, очень нужно визуализировать некие комбинации пробоев и потом в ЕА в тестере погонять, 

смущает, что в индикаторе есть точность после запятой, да и нет информации, что терминал проверяет в индикаторных буферах при чтении из ЕА

 
Igor Makanu:

а по второй части вопроса - где бы найти разъяснение, очень нужно визуализировать некие комбинации пробоев и потом в ЕА в тестере погонять, 

смущает, что в индикаторе есть точность после запятой, да и нет информации, что терминал проверяет в индикаторных буферах при чтении из ЕА

Это должен быть неотображаемый буфер. INDICATOR_CALCULATIONS

Делайте с ним, что хотите, как хотите и когда хотите. Сохраняйте long через union - в клиентском терминале этот буфер никак не проверяется. Но гарантируется, что этот буфер жив, пока жив индикатор.

Для отображения же уже нужны даблы. То есть, значения, сохранённые в расчётном буфере, Вы должны правильно преобразовать из long в double, чтобы поместить в индикаторный буфер INDICATOR_DATA

В общем, флаг Вам в руки. Не бойтесь экспериментировать

 
забрал флаг, спасибо!
 
Igor Makanu:
забрал флаг, спасибо!

И да. Терминал проверяет отображаемые индикаторные буфера (INDICATOR_DATA) на значение PLOT_EMPTY_VALUE. В зависимости от стиля рисования буфера (или пары буферов) - разная обработка

 

Надеюсь что опечатка

 
Sofiia Butenko:

Надеюсь что опечатка

Это не опечатка, было разъяснение от Администрации, что если на данный момент нет минимальной суммы для вывода то так отображается, как только заработанная сумма превысит 10$+комиссии то там отобразится реальная цифра для вывода.

 

Разработчики, поделитесь: только у меня деньги после работы на 14 дней замораживаются, или теперь у всех так? В правилах - неделя,  хотя и 7 дней нечего проверять:


 
aim-1:


Android MT5.

1) Слетают уровни Фибоначчи.

  • При добавлении нового объекта "Линии Фибоначчи" список уровней пуст и нет возможности ни добавить новых уровней, ни поменять цвет линий. Может это двухоконный режим виноват?

Методом научного тыка обнаружен костыль.

Если нажать на кнопку удаления уровней, затем кнопку "галка", а затем "плюс" (добавление) - вуаля - уровни и их цвет появляются.

Достойно занесения в мануал :)

 
Ivan Titov:
Разработчики, поделитесь: только у меня деньги после работы на 14 дней замораживаются, или теперь у всех так? Там и 7-то дней нечего было проверять.

У всех так.

По сути, это срок на проверку "правильного" платежа, мол деньги "чистые"

Работа длится 20 дней, деньги на счету заморожены с первого дня, по прошествии 20 дней, проверяются ещё 14 дней?

А что они делали до этого 20 дней на счету MQ, если с агрегатора/банка они уже были переведены. Проверка то уже окончена 6 дней назад.

А нет, 20 дней лежат на счёте MQ уже проверены, после закрытия работы ещё +14, итого - проверка 34 дня.

Наверное более правильно, отсчитывать срок от перевода средств на счёт MQ. Есть-же моменты, когда клиент их тратит постепенно, заведя их на счёт "когда-то" и они уже давно проверены.

Или Я не верно понимаю слово "Проверка"?

