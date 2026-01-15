Ошибки, баги, вопросы - страница 3064

Новый комментарий
 
Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста возможность сохранения отчета сразу в pdf - так презентабельней выглядит.
 
Aleksey Vyazmikin:

С чего взяли, что я буду ждать, если нужно делать сейчас? Речь об изменениях, которые улучшат будущее, а с Вашим подходом прогресс не настанет - делай все по старинке.

Алексей, это второй случай когда работа попала в архив и её хотелось-бы продолжить. И вы думаете разработчики бросят всё и кинутся править то, что годами работает без проблем?

Вы сейчас похожи на Дон Кихота…

 
Alexey Viktorov:

Алексей, это второй случай когда работа попала в архив и её хотелось-бы продолжить. И вы думаете разработчики бросят всё и кинутся править то, что годами работает без проблем?

Вы сейчас похожи на Дон Кихота…

Для меня это не первый случай - поэтому раньше писал о поднятии работы в списке после редактирования или по специальной кнопке.

Я пару мельниц снес на своем пути, поэтому не вижу ничего плохого в роли  Дон Кихота.

 

Коэффициент маржи.

В тестере стратегий есть "Собственные настройки символа для тестирования". В поле "Коэффициент маржи" невозможно ввести значение меньше 1. При попытке ввести, например: 0.3300000 цифры сбрасываются и вводится 0.0000000. В конкретном моем примере, брокер устанавливает по инструменту _GAZP в рабочие часы 0.0500000, в нерабочие 0.3300000. Пытаюсь ввести собственные настройки 0.3300000, чтобы можно было тестировать с одинаковым результатом в любое время, но получаю 0.0000000 . В чем может быть причина?

Коэффициент маржи

 

Всех приветствую.

Уже месяц не могу решить проблему с MT5, после запуска терминал вылетает без ошибок, через несколько минут.

Пробовал разные установочные файлы, чистил установки, чистил реестр, ставил голый терминал MQ.

Вылет не зависит от использования терминала, это происходит сразу, на свежеустановленном.

При этом MT4 работает без проблем

 
Ilya Razumovskiy:

Всех приветствую.

Уже месяц не могу решить проблему с MT5, после запуска терминал вылетает без ошибок, через несколько минут.

Пробовал разные установочные файлы, чистил установки, чистил реестр, ставил голый терминал MQ.

Вылет не зависит от использования терминала, это происходит сразу, на свежеустановленном.

При этом MT4 работает без проблем

Перед запуском удалите все индикаторы и советники в папках терминала

 
Vladimir Pastushak:

Перед запуском удалите все индикаторы и советники в папках терминала

Снес все терминалы, установил пустой MQ, удалил совы и индюшки (даже комплектные), не помогло...


Вот кусок из лог-файла:

LQ 0 10:39:17.320 LiveUpdate start "C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\liveupdate\terminal64.exe" /update /path:"C:\Program Files\MetaTrader 5" 
RJ 0 10:39:17.505 Terminal exit with code 0
RH 0 10:39:17.507 Terminal stopped with 0
KS 0 10:39:17.516 Terminal shutdown with 0
NK 0 10:39:23.805 LiveUpdate updating...
OF 0 10:39:24.262 LiveUpdate 'C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe' updated
NH 0 10:39:24.689 LiveUpdate 'C:\Program Files\MetaTrader 5\metaeditor64.exe' updated
PS 3 10:39:32.560 LiveUpdate update 'C:\Program Files\MetaTrader 5\metatester64.exe' failed [32]
ES 2 10:39:32.670 LiveUpdate failed to update terminal
EO 0 10:39:32.676 Terminal shutdown with 0
 
Ilya Razumovskiy:

Снес все терминалы, установил пустой MQ, удалил совы и индюшки (даже комплектные), не помогло...


Вот кусок из лог-файла:

LQ 0 10:39:17.320 LiveUpdate start "C:\Users\...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\liveupdate\terminal64.exe" /update /path:"C:\Program Files\MetaTrader 5" 
RJ 0 10:39:17.505 Terminal exit with code 0
RH 0 10:39:17.507 Terminal stopped with 0
KS 0 10:39:17.516 Terminal shutdown with 0
NK 0 10:39:23.805 LiveUpdate updating...
OF 0 10:39:24.262 LiveUpdate 'C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe' updated
NH 0 10:39:24.689 LiveUpdate 'C:\Program Files\MetaTrader 5\metaeditor64.exe' updated
PS 3 10:39:32.560 LiveUpdate update 'C:\Program Files\MetaTrader 5\metatester64.exe' failed [32]
ES 2 10:39:32.670 LiveUpdate failed to update terminal
EO 0 10:39:32.676 Terminal shutdown with 0

Виндовс у Вас 64 бита?

 
Vladimir Pastushak:

Виндовс у Вас 64 бита?

Да, раньше, всё было нормально с его работой

 
Ilya Razumovskiy:

Да, раньше, всё было нормально с его работой

Вы ставили какие-то видео-кодеки посторонние?

1...305730583059306030613062306330643065306630673068306930703071...3696
Новый комментарий