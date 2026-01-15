Ошибки, баги, вопросы - страница 3056
Ilyas:
я подумаю, что можно сделать.
В некоторых профайл-режимах EX5 создает статистику по вызову каждой функции. Статистика видна только в том случае, если запустить из ME.
Возможно ли в этом EX5-режиме выводить статистику в текстовый файл, минуя ME?
Сейчас, например, очень сложно понять статистику вызовов, например, SymbolInfoTick. Сам замеряю, вижу, что лагает. Но для этого спец. движения нужно делать.
Если бы можно было видеть в текстовом файле итоговую статистику по каждой функции - было бы очень полезно и круто.
Просто запуск профайлера - это происходит на обычной рабочей машине. А при HFT идет запуск на машине с мин. пингом, много терминалов и т.д. В общем, специфические свойства, где как раз и нужны замеры.
Желательно добавить такую общепринятую форму записи:
тем более, что \u - это однозначно Unicode, в то время как \x - не обязательно
Unfortunately, we can't determine (at least not yet) which CopyXXX function was called.
Since this is one function of CopyHistoryData, the counter "Self CPU" is also one + in the report you see 3 places of call CopyHistoryData, each place of call (actually lines of code) has its own counter "Total
CPU".
As for the discrepancy of values, the CopyHistoryData function is "heavy" and apparently, in terms of measurements, it was not possible to determine the place of the call - this is due to some features of the native x64 code, I will think about what can be
done.
Thanks for your answers.
"Why didn't they attach a report? it lists measurement errors."
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler starting 'STS2020.ex5' on history with parameters:
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler symbol: 'EURUSD'
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler period: 'H1'
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler date from: '2021.04.01'
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler date to: '2021.05.31'
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler ticks mode: 'open prices'
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler execution delay: 0 ms
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler deposit: 100000
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler currency: 'EUR'
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler leverage: 1:15
0 2021.07.08 15:38:38.647 MQL5 profiler profit in pips: NO
0 2021.07.08 15:38:38.952 MQL5 profiler connected
0 2021.07.08 15:43:06.269 MQL5 profiler profile data received (8896 bytes)
0 2021.07.08 15:43:06.269 MQL5 profiler 139098 total measurements, 0/0 errors, 320 mb of stack memory analyzed (92848/1073741824)
0 2021.07.08 15:43:06.269 MQL5 profiler 982065 total function frames found (279627 mql5 code, 122460 built-in, 571051 other, 8927 system)
There was no errors.
As a side note "open prices" is incorrect, the mode used was "1 Minute OHLC".
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2021.07.12 22:23
В режиме отображения закрытых позиций есть столбец Cost.
Что это?
Никто, похоже, не знает. Уважаемые разработчики, просьба пояснить значение данного параметра.
Нашел описание некоторых параметров, по которым появились вопросы, когда стал смотреть на их значения.
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
New MetaTrader 5 Platform Build 2450: "Subscriptions" service, UI improvements and revised features in MetaEditor
MetaQuotes, 2020.05.15 13:43
New columns have been added in the list of open orders and positions:
ЗЫ
MarketValue = ClosePrice * Lots * ContractSize; // Какой смысл в этом значении?
Thanks for your answers....
As a side note "open prices" is incorrect, the mode used was "1 Minute OHLC".
Спасибо, исправлено
MetaEditor постоянно наглухо зависает при редактировании в нем файлов другого языка программирования. Возможно из-за того что подсветка, подсказки и другие возможности не справляются с соответствующим синтаксисом.
Предлагается аналог IntelliSense оставить только для MQL и сопутствующих ему файлов (.mqh, .mq5, .mq4, .h, .c, .hpp, .cpp, .log, .cl, .hlsl, .hlsli, .py, .ipynb, .txt, .csv, .tsv), а для остальных расширений файлов действие умных функций - отключить
Да и перечисленных уже дохреновато... )))
Я их не сам придумал, а взял готовый список из фильтра поиска по файлам в MetaEditor