Ошибки, баги, вопросы - страница 3047
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Print(SymbolSelect( "EURUSD" ,true)); Получаю ответ - true
Читайте внимательно документацию: SymbolExist
Вот как это выглядит в коде:
Читайте внимательно документацию: SymbolExist
Вот как это выглядит в коде:
Спасибо, Владимир
Вопрос по инициализации индикаторов экспертом при тестировании в визуальном режиме.
Если делаю инициализацию индикаторов в OnInit() { } эксперта, то в визуальном тестере индикатор обычно не появляется и не отрисовывается.
При этом в логе инициализация прошла, handle получен. Такое ощущение, что в визуальном режиме тестер не успевает что-то сделать и индикатор не цепляется к графику.
Если делаю инициализацию индикаторов в OnTick() { } эксперта, то проблема пропадает, однако это порождает лишнюю писанину, проверки и прочее.
Если раскомментить IndicatorInitialization() в OnTick и закомментировать в OnInit, то начинает работать.
Продолжение истории волшебных файлов:
После зависания MetaEditor и последующей перезагрузки - этот файл стал отображаться как набор кракозябр, но тот же notepad его нормально открывает (убрал лишнее)
День добрый,
Android MT5/MT4: В окне размещения ордера цвета тиковых линий перепутаны. Тоже в цветовых схемах графиков.
Всем привет!
Не могу побороть ошибку [Invalid price] при выставлении отложенного ордера. Вся проблема в том, что ошибки такие падают при стандартных проверках на публикацию советника. Соответственно логи не могу посмотреть, чтобы понять в чем причина. На своих тестах не воспроизвел ни разу. Конечно сложность еще в том, что не знаю какие параметры символа стоят в стандартных проверках. Пробовал на терминале MetaQuotes воспроизвести. Ордер открывает в том же месте, даже по той же цене и нет ошибки. Цены нормализованы CSymbolinfo::NormilizePrice(), есть проверки на StopsLevel, freeze level, на корректность цены отложки, данные по ценам обновляю при каждой проверке.
Может быть кто-то знает все кейсы, при которых может возникать такая ошибка при отложках? Мне приходит на ум только:
Доброе утро.
Возможно ли в тестере делать отсечку тестов по параметрам.
Например если будет достигнута просадка в 40% по тесту он прекращается и рессурсы уходят в пользу следующих тестов.
Всем привет!
Не могу побороть ошибку [Invalid price] при выставлении отложенного ордера. Вся проблема в том, что ошибки такие падают при стандартных проверках на публикацию советника. Соответственно логи не могу посмотреть, чтобы понять в чем причина. На своих тестах не воспроизвел ни разу. Конечно сложность еще в том, что не знаю какие параметры символа стоят в стандартных проверках. Пробовал на терминале MetaQuotes воспроизвести. Ордер открывает в том же месте, даже по той же цене и нет ошибки. Цены нормализованы CSymbolinfo::NormilizePrice(), есть проверки на StopsLevel, freeze level, на корректность цены отложки, данные по ценам обновляю при каждой проверке.
Может быть кто-то знает все кейсы, при которых может возникать такая ошибка при отложках? Мне приходит на ум только:
Статья: Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Возможно ли в тестере делать отсечку тестов по параметрам.
Например если будет достигнута просадка в 40% по тесту он прекращается и рессурсы уходят в пользу следующих тестов.
Для своих советников это возможно: считаете внутри критерий выхода (если он тяжелый - в OnTimer), достиг порогового значения - TesterStop()/ExpertRemove().
Что-то лишнее.