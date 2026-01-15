Ошибки, баги, вопросы - страница 3378
В какое время получаете ошибку?
Кажется я понял. Если сигнал возникает на баре, который включает неторговые часы (с 23:55 до 0:15), возникает ошибка. И пофиг, что торговля идет только на первом тике. Придется как-то это обрабатывать. Спасибо за помощь.
А зачем такое сообщение в терминале? Терминал перестанет работать?
2023.08.31 08:26:26.846 please upgrade to Windows 10 Codename 21H1 (november 2021 update) or later
У меня Win10 2019 LTSC корпоративная.
Рад, что помог.
А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
Это нормально, что такой код компилируется? После #ifdef нет имени макроса.
Так тоже непорядок:
Да, нет проверки на наличие имени макроса и его корректность.
В последнем build 3902 появилась какая то трудноуловимая ошибка при компиляции - если параметрический макрос расположен много раньше применения то выдается какая то несуществующая абсурдная ошибка, а если его продублировать непосредственно перед применением, то все нормально - не смог с ходу разобраться
Дело не в конкретном макросе, а в его порядковом номере, т.е. почти любой параметрический макрос с определенным порядковым номером будет вызывать ошибку при компиляции - выглядит это примерно так:
Соответственно при дублировании макроса его порядковый номер смещался и проблема завуалировалась
Ну что я делаю не так?
Получаю
Почему линии начинаются не с 1 и выходят за пределы рисунка???