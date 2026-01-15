Ошибки, баги, вопросы - страница 3049
Покажите свойства системы и терминала:
в MQL4 в коде индикатора функция PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) подсвечивается как встроенная в МЕ, но в справке MQL4 нет об этой функции упоминания
при компиляции ошибок не вызывает, НО и не работает функция PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0)
очень не удобно - по этой причине 15 минут искал ошибку в коде индикатора, пока не угадал, что нужно заменить на SetIndexEmptyValue(0,0.0)
имхо, если не поддерживается должно быть как минимум предупреждение , очень не удобно и спорно о целесообразности такого поведения
Такая же проблема у клиента: EX5 loading failed. Не только с эти индикатором, но и с другими, которые его не используют. У меня билд 2981, всё работает, у клиента обновился до 2982. Такое впечатление, что в принципе не воспринимает ex5 файлы по какому-то признаку.
У него также старая операционка?
Win7
Сделать, что бы буфер не отрисовывался но был в Окне данных можно, а наоборот? - что бы рисовался но в Окне данных был не виден?
Да. Оба случая возможны
?
