Vladimir Karputov:

Покажите свойства системы и терминала:


в MQL4 в коде индикатора функция PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0)  подсвечивается как встроенная в МЕ, но в справке MQL4  нет об этой функции упоминания

при компиляции ошибок не вызывает, НО и не работает функция   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0)

очень не удобно - по этой причине 15 минут искал ошибку в коде индикатора, пока не угадал, что нужно заменить на SetIndexEmptyValue(0,0.0)


имхо, если не поддерживается должно быть как минимум предупреждение , очень не удобно и спорно о целесообразности такого поведения

 
Andrey Dyachenko:

Такая же проблема у клиента: EX5 loading failed. Не только с эти индикатором, но и с другими, которые его не используют. У меня билд 2981, всё работает, у клиента обновился до 2982. Такое впечатление, что в принципе не воспринимает ex5 файлы по какому-то признаку.

 
Andrey Vasilenko:

Такая же проблема у клиента: EX5 loading failed. Не только с эти индикатором, но и с другими, которые его не используют. У меня билд 2981, всё работает, у клиента обновился до 2982. Такое впечатление, что в принципе не воспринимает ex5 файлы по какому-то признаку.

У него также старая операционка?

 
Vladimir Karputov:

У него также старая операционка?

Win7

 
Когда нажимаю скомпилировать код, вылазит сообщение что нужно где то авторизоваться. Не могу понятно где именно. HELP!
 
Сделать, что бы буфер не отрисовывался но был в Окне данных можно, а наоборот? - что бы рисовался но в Окне данных был не виден?
 
Andrey Dik:
Сделать, что бы буфер не отрисовывался но был в Окне данных можно, а наоборот? - что бы рисовался но в Окне данных был не виден?

Да. Оба случая возможны

 
Slava:

Да. Оба случая возможны

bool  PlotIndexSetInteger (int  plot_index,       // индекс графического стиля 
                                       PLOT_SHOW_DATA,  // идентификатор свойства 
                                       false);                    // устанавливаемое значение

?

 
Andrey Dik:

?

Да
