Ошибки, баги, вопросы - страница 3048
Android MT5.
1) Слетают уровни Фибоначчи.
2) Волны Эллиотта. Есть ли возможность сделать не накладывающиеся обозначения волн (5й волны нижнего уровня и 1й волны следующего уровня и т.п.), одна над другой в месте пересечения по старшинству (с учетом настроек видимости по таймфреймам)? Инструмент задумывался хороший, но реализация подкачала.
3) Есть ли возможность в графические объекты добавить флаг невозможности сдвига этого объекта через графический интерфейс (только через изменение значений в контекстном меню)? Часто они случайно выделяются одинарным tap'ом и если не заметить выделения либо по ошибке удаляются вместе с другим объектом, либо сдвигаются.
4) Логарифмический масштаб (для Monthly c 1970 года или масштабированного по ширине окна ускоряющегося участка тренда/пузыря) наверно даже стыдно просить :)
При добавлении на график стандартного индикатора из набора терминала, появляется ошибка - "ex5 loading failed"
мт5, Билд 2982...
Попробуйте скомпилировтаь в новом билде. Я только-что скомпилировал в 2982 и прикрепил на график - ошибки нет.
В новом и проверяю )...
Нужно не проверять, А СКОМПИЛИРОВАТЬ В НОВОМ БИЛДЕ.
Ну ок, сделал это руками через компилятор... Результат - тот же.
Насколько я понимаю, компиляция файла mql в ex5 происходит автоматически при запуске терминала.
Удалить все экземпляры с графиков. Скомпилировать. После этого снова набросить.
предназначенный для любого терминала мт5. Ex5 файл - индикатора MarketFacilitationIndex.ex5 компилируется при запуске...
сразу же при установке ))
Ну, снова ок )))... Делаю как вы написали... Открываю терминал, чистый график.
Закрываю терминал. Компилирую файл... Открываю терминал - ставлю индикатор на ЧИСТЫЙ график.
Владимир - всё гораздо проще )... Я ставлю чистый терминал, в котором уже ПРЕДУСТАНОВЛЕН стандартный набор индикаторов,
Покажите свойства системы и терминала:
Беру файл MarketFacilitationIndex.ex5 из старой версии терминала, заменяю тот, что глючит и всё заработало...