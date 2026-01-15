Ошибки, баги, вопросы - страница 3048

Android MT5.

1) Слетают уровни Фибоначчи.

  • При добавлении нового объекта "Линии Фибоначчи" список уровней пуст и нет возможности ни добавить новых уровней, ни поменять цвет линий. Может это двухоконный режим виноват?
  • При применении уровней по умолчанию и исправлении/добавлении пользовательских уровней, объект не показывается на некоторых таймфреймах (M1 в частности).

2) Волны Эллиотта. Есть ли возможность сделать не накладывающиеся обозначения волн (5й волны нижнего уровня и 1й волны следующего уровня и т.п.), одна над другой в месте пересечения по старшинству (с учетом настроек видимости по таймфреймам)? Инструмент задумывался хороший, но реализация подкачала.

3) Есть ли возможность в графические объекты добавить флаг невозможности сдвига этого объекта через графический интерфейс (только через изменение значений в контекстном меню)? Часто они случайно выделяются одинарным tap'ом и если не заметить выделения либо по ошибке удаляются вместе с другим объектом, либо сдвигаются.

4) Логарифмический масштаб (для Monthly c 1970 года или масштабированного по ширине окна ускоряющегося участка тренда/пузыря) наверно даже стыдно просить :)

 
мт5, Билд 2982...
При добавлении на график стандартного индикатора из набора терминала, появляется ошибка - "ex5 loading failed"

 
Попробуйте скомпилировтаь в новом билде. Я только-что скомпилировал в 2982 и прикрепил на график - ошибки нет.

 
В новом и проверяю )...



 
Нужно не проверять, А СКОМПИЛИРОВАТЬ В НОВОМ БИЛДЕ.

 
Насколько я понимаю, компиляция файла mql в ex5 происходит автоматически при запуске терминала.
Ну ок, сделал это руками через компилятор... Результат - тот же.

 
Удалить все экземпляры с графиков. Скомпилировать. После этого снова набросить.

 
Владимир - всё гораздо проще )... Я ставлю чистый терминал, в котором уже ПРЕДУСТАНОВЛЕН стандартный набор индикаторов,
предназначенный для любого терминала мт5. Ex5 файл - индикатора MarketFacilitationIndex.ex5 компилируется при запуске...
сразу же при установке ))

Ну, снова ок )))... Делаю как вы написали... Открываю терминал, чистый график.


Закрываю терминал. Компилирую файл... Открываю терминал - ставлю индикатор на ЧИСТЫЙ график.

 
Покажите свойства системы и терминала:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab


(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button Code). It should look like this:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2832 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 

Беру файл MarketFacilitationIndex.ex5 из старой версии терминала, заменяю тот, что глючит и всё заработало...


