Если человек приобрел платный продукт с 5 активациями и хочет использовать его на 10 своих терминалов мт4

Как будет проходить активация ?

Один раз для всех терминалов установленных на 1 ПК?

Каждый раз на новом терминале установленном в одном и том же ПК?
Одна активация на один ПК. Не важно сколько терминалов.
#property strict

void OnStart( void )
{
  int Tmp = 0; // отсутствует warning: variable 'Tmp' not used

  return;
}
Slawa:

А как можно поменять GMT? "Это ведь памятник!" (ц) GMT это Greenwich Mean Time

Даа? Класно.
zaskok3:
Дак ведь используется! Вы ей присвоили значение = 0. Предупреждение тогда есть, когда она только объявлена.
Разработчики! Планируется ли внесение в справочник по MQL4 раздела по стандартной библиотеке как в справочнике по MQL5?

А то ООП добавили, библиотеку тоже. А документацию забыли... 

 
zaskok3:

1)

#property strict

void OnStart()
  {
   int a,b;
   int value;
   a=1; b=2;
   Print("a + b = ",a+b);
  }

Предостережение:


2) 

#property strict

int value;

void OnStart()
  {
   int a,b;
   a=1; b=2;
   Print("a + b = ",a+b);
  }

Всё ништяк.

3)

#property strict

void OnStart()
  {
   int a,b;
   int value;
   a=1; b=2;
   value=3;
   Print("a + b = ",a+b);
  }

Всё ништяк.

 
Предупреждение об отсутствии реального использования  локальных и глобальных переменных (простого типа или "сложного" без конструкторов) будет добавлено, но приоритет у этой задачи низкий.
Maxim Khrolenko:

2)

Всё ништяк.

Дорога в ад программирования вымощена глобальными переменными" (Стив Макконнелл)
Alexey Kozitsyn:
Дак ведь используется! Вы ей присвоили значение = 0.

Это не использование. Вы можете, конечно, возразить, что можно было присвоить не константный  ноль, а результат выражения (функции). Но этого нельзя сделать при объявлении статической переменной:

static int Tmp = 0;

И здесь нет предупреждения.

