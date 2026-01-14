Ошибки, баги, вопросы - страница 1498
Если человек приобрел платный продукт с 5 активациями и хочет использовать его на 10 своих терминалов мт4
Как будет проходить активация ?
Один раз для всех терминалов установленных на 1 ПК?Каждый раз на новом терминале установленном в одном и том же ПК?
А как можно поменять GMT? "Это ведь памятник!" (ц) GMT это Greenwich Mean Time
Разработчики! Планируется ли внесение в справочник по MQL4 раздела по стандартной библиотеке как в справочнике по MQL5?
А то ООП добавили, библиотеку тоже. А документацию забыли...
1)
Предостережение:
2)
Всё ништяк.
3)
Всё ништяк.
2)
Всё ништяк.
Дак ведь используется! Вы ей присвоили значение = 0.
Это не использование. Вы можете, конечно, возразить, что можно было присвоить не константный ноль, а результат выражения (функции). Но этого нельзя сделать при объявлении статической переменной:
И здесь нет предупреждения.