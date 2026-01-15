Ошибки, баги, вопросы - страница 2998

Alexey Viktorov:

Я имел ввиду данные для расчёта индикатора. Не ёрничай))))

Открываешь новый график символа. Свечи на нём видишь. Запускаешь индикатор, а он данных не видит и выходит из обработчика до следующего тика. На следующем тике видит данные и рассчитывается.
Так бывает...

 
Artyom Trishkin:

Так бывает...

Обманываешь.

 
Alexey Viktorov:

Обманываешь.

Всех собак дворовых на этом съел
  
Print("sec = ",(int)TimeCurrent());

Это работает.  Был еще совет, но я не нахожу сейчас этот пост.  Тоже действует.   Спасибо.

Полагаю, что разработчики должны были бы отразить подобное изменение в документации.  Иначе простое действие может вызывать некоторое недоумение - определяю время между двумя событиями и получаю:

 Print(iTime(0,0,0)-iTime(0,0,3));  // Результат: 1970.01.04 00:00:00
                                    // Разобраться можно, но выглядит странно.


 
Правильно ли, что в режиме скрытия графика цены 
ChartSetInteger(0, CHART_SHOW, false)

скрывается и комментарий чарта?

Думал, что если он кому-то мешает, то его можно затереть самому.

 
Что значит ошибка в тестере "occupied by another terminal" ? нигде нет ответа. Каким другим терминалом занято? Облако отключено у меня, идет одна оптимизация.
 

Добрый вечер!

Кто-нибудь в курсе, что означают два разных объема ордера через слеш в одной сделке?

И второй вопрос: счет подписан на сигнал, и у провайдера эти две сделки еще открыты. Почему же они были закрыты у меня? Прикладываю, что выдавал журнал во время открытия сделок.

Что это может быть за чертовщина?

1

2

 
ualder:

Добрый вечер!

Кто-нибудь в курсе, что означают два разных объема ордера через слеш в одной сделке?

И второй вопрос: счет подписан на сигнал, и у провайдера эти две сделки еще открыты. Почему же они были закрыты у меня? Прикладываю, что выдавал журнал во время открытия сделок.

Что это может быть за чертовщина?


Лог-файл нужно вставлять в виде картинки. Лог-файл нужно или прикрепить в виде целого файла (при помощи кнопки  Прикрепить файл) или вставить в  виде кода - пример как брать и вставлять информацию:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".


(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки Code). Должно получиться так:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2832 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 
Vladimir Karputov:

Лог-файл нужно вставлять в виде картинки. Лог-файл нужно или прикрепить в виде целого файла (при помощи кнопки  ) или вставить в  виде кода - пример как брать и вставлять информацию:


Вопрос остается открытым: что означает объем в открытой сделке, вида: 0.01 / 0.05.
Провайдер всегда торгует лотом 0.05, но у меня ордера открываются объемом 0.04, хотя баланс провайдера меньше моего. Загрузка депозита стоит 95% — этого все равно недостаточно, и нужно увеличить депозит?

2021.04.12 10:24:32.081 Signal  '7713677': signal provider performed deal #2274403109 sell 0.05 GBPUSD at 1.37149
2021.04.12 10:24:32.087 Trades  '7713677': market sell 0.05 GBPUSD
2021.04.12 10:24:32.130 Trades  '7713677': accepted market sell 0.05 GBPUSD
2021.04.12 10:24:32.308 Trades  '7713677': deal #162626116 sell 0.05 GBPUSD at 1.37153 done (based on order #195694362)
2021.04.12 10:24:32.322 Trades  '7713677': order #195694362 sell 0.05 / 0.05 GBPUSD at 1.37153 done in 235.826 ms
2021.04.12 10:24:32.336 Signal  '7713677': signal provider deal #2274403109 sell 0.05 GBPUSD at 1.37149 copied
2021.04.12 10:27:44.735 Signal  '7713677': connecting to signal server
2021.04.12 10:27:45.277 Signal  '7713677': different specification of symbol GBPUSD, signal provider has maximal volume 1000, subscriber has 500
2021.04.12 10:27:45.277 Signal  '7713677': different specification of symbol EURUSD, signal provider has maximal volume 1000, subscriber has 500
2021.04.12 10:27:45.277 Signal  '7713677': signal provider has balance 1 583.42 USD, leverage 1:500; subscriber has balance 1 667.37 USD, leverage 1:500
2021.04.12 10:27:45.280 Signal  '7713677': percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 100%
2021.04.12 10:27:45.280 Signal  '7713677': signal provider has position [#2350747325 sell 0.05 GBPUSD 1.37149]
2021.04.12 10:27:45.280 Signal  '7713677': synchronization finished successfully
2021.04.12 10:27:45.477 Signal  '7713677': ping to signal server 37.91 ms
2021.04.12 10:28:57.634 Signal  '7713677': signal provider performed deal #2274407376 sell 0.05 GBPUSD at 1.37204
2021.04.12 10:28:57.638 Trades  '7713677': market sell 0.05 GBPUSD
2021.04.12 10:28:57.684 Trades  '7713677': accepted market sell 0.05 GBPUSD
2021.04.12 10:28:57.857 Trades  '7713677': deal #162626710 sell 0.05 GBPUSD at 1.37211 done (based on order #195695002)
2021.04.12 10:28:57.876 Trades  '7713677': order #195695002 sell 0.05 / 0.05 GBPUSD at 1.37211 done in 237.476 ms
2021.04.12 10:28:57.906 Signal  '7713677': signal provider deal #2274407376 sell 0.05 GBPUSD at 1.37204 copied
 
ualder:

Вопрос остается открытым: что означает объем в открытой сделке, вида: 0.01 / 0.05.
Провайдер всегда торгует лотом 0.05, но у меня ордера открываются объемом 0.04, хотя баланс провайдера меньше моего. Загрузка депозита стоит 95% — этого все равно недостаточно, и нужно увеличить депозит?

Вы скопировали неполную информацию.

