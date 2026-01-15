Ошибки, баги, вопросы - страница 2998
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я имел ввиду данные для расчёта индикатора. Не ёрничай))))
Обманываешь.
Обманываешь.
Это работает. Был еще совет, но я не нахожу сейчас этот пост. Тоже действует. Спасибо.
Полагаю, что разработчики должны были бы отразить подобное изменение в документации. Иначе простое действие может вызывать некоторое недоумение - определяю время между двумя событиями и получаю:
скрывается и комментарий чарта?
Думал, что если он кому-то мешает, то его можно затереть самому.
Добрый вечер!
Кто-нибудь в курсе, что означают два разных объема ордера через слеш в одной сделке?
И второй вопрос: счет подписан на сигнал, и у провайдера эти две сделки еще открыты. Почему же они были закрыты у меня? Прикладываю, что выдавал журнал во время открытия сделок.
Что это может быть за чертовщина?
Добрый вечер!
Кто-нибудь в курсе, что означают два разных объема ордера через слеш в одной сделке?
И второй вопрос: счет подписан на сигнал, и у провайдера эти две сделки еще открыты. Почему же они были закрыты у меня? Прикладываю, что выдавал журнал во время открытия сделок.
Что это может быть за чертовщина?
Лог-файл нужно вставлять в виде картинки. Лог-файл нужно или прикрепить в виде целого файла (при помощи кнопки ) или вставить в виде кода - пример как брать и вставлять информацию:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Very Glitchy MetaTrader
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".
(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки ). Должно получиться так:
Лог-файл нужно вставлять в виде картинки. Лог-файл нужно или прикрепить в виде целого файла (при помощи кнопки ) или вставить в виде кода - пример как брать и вставлять информацию:
Вопрос остается открытым: что означает объем в открытой сделке, вида: 0.01 / 0.05.
Провайдер всегда торгует лотом 0.05, но у меня ордера открываются объемом 0.04, хотя баланс провайдера меньше моего. Загрузка депозита стоит 95% — этого все равно недостаточно, и нужно увеличить депозит?
Вопрос остается открытым: что означает объем в открытой сделке, вида: 0.01 / 0.05.
Провайдер всегда торгует лотом 0.05, но у меня ордера открываются объемом 0.04, хотя баланс провайдера меньше моего. Загрузка депозита стоит 95% — этого все равно недостаточно, и нужно увеличить депозит?
Вы скопировали неполную информацию.