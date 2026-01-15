Ошибки, баги, вопросы - страница 2996
То было давно. Проблема давно решена. Нужно не менее раза в две минуты обращаться к данным неродного таймфрейма/символа. В главном цикле, если данных с запрашиваемого таймфрейма ещё нет, нужно выходить из цикла - просто возвращать ноль, чтобы ждать следующего тика, и при этом индикатор знал, что исторические данные ещё не просчитаны.
Так они просчитываются, просто значения присылаются неверные. Только на минутках правильно работает.
Направления индексации массивов совпадают?
Копирую одно значение. Вы думаете если перевернуть массив что-то изменится? Но на всякий случай проверил и убедился что от переворачивания нумерации массива единственное значение не поменялось. :)
Ну я ж не знаю что, как и куда вы там копируете.
0_о
В приведённом коде индикатора всё было показано:
Вы не поняли сути вопроса. Код и должен сработать только один раз. Его задача наглядно показать что вызываемый индикатор не работает. Проблема в том что в любых вариациях написания вызываемый индикатор не будет работать, если у него (и вызывающего) отличается TimeFrame от минутного. И как я выяснил это косяк MetaTrader`а, который можно обойти только костылями. И эта проблема уже довольно давняя. С подробностями можно ознакомится "Не получается брать данные индикатора со старшего ТФ 123".
Выделенное, это о чём? Ведь в коде задан текущий период
Вы хоть что-то показали-бы, с какими параметрами запустили, что получили и что ожидали получить. И не плохо было-бы увидеть что печатает эта строка
1. Запустить приведённый код на TimeFrame отличного от минуты.
2. Запустить ATR на таком же Symbol и таком же TimeFrame.
3. Сравнить получаемые значения ATR через код и напрямую из индикатора.
4. Убедиться что значения не совпадают.
BS - это полученное значение ATR.
Может лыжи плохие?
и ещё RTS-6.21
Вы пробовали вставить тот код, который я выделил жёлтым цветом и запустить индикатор?
Да, пробовал. Результат не изменился.