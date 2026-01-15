Ошибки, баги, вопросы - страница 3007
Назрел вопрос: как узнать, что график выделен и виден?
А разве
не подходит?
Это?
Ранее пробовал. Всегда false возвращало. Т.е., как я понял - это функцией мы даём "импульс" на график, чтобы сделать его активным, а затем опять false возвращает свойство. Но перепроверю ещё раз.
А разве
не подходит?
Свёрнуто/развёрнуто. Оба флага могут быть false. В случае, если и не свёрнуто, и не развёрнуто, а в оконном режиме. И, да, это не то. Мне нужно программно знать на какой график я сейчас гляжу и работаю с ним.
А проверить?
Результат
Показ графика поверх всех других
bool w/o
Это свойство только для записи.
Без слов :)
Ну тады «ОЙ». Я так доверял документации, что не счёл нужным проверить.
Графики сделай в оконном режиме