Назрел вопрос: как узнать, что график выделен и виден?
 
Назрел вопрос: как узнать, что график выделен и виден?

А разве

  •     CHART_IS_MAXIMIZED – окно графика развернуто
  •     CHART_IS_MINIMIZED – окно графика свернуто

не подходит?

 
Назрел вопрос: как узнать, что график выделен и виден?

Это?

void OnTick(void)
{
  // if(ChartGetInteger(0, CHART_BRING_TO_TOP)) return; // Окно не активно - выход

   if(ChartGetInteger(0, CHART_BRING_TO_TOP)) {
      // Выполняется код, если окно активно
      Print("Active: ",Period());
   }
}
 
Это?

Ранее пробовал. Всегда false возвращало. Т.е., как я понял - это функцией мы даём "импульс" на график, чтобы сделать его активным, а затем опять false возвращает свойство. Но перепроверю ещё раз.

 
А разве

  •     CHART_IS_MAXIMIZED – окно графика развернуто
  •     CHART_IS_MINIMIZED – окно графика свернуто

не подходит?

Свёрнуто/развёрнуто. Оба флага могут быть false. В случае, если и не свёрнуто, и не развёрнуто, а в оконном режиме. И, да, это не то. Мне нужно программно знать на какой график я сейчас гляжу и работаю с ним.

 
Свёрнуто/развёрнуто. Оба флага могут быть false. В случае, если и не свёрнуто, и не развёрнуто, а в оконном режиме. И, да, это не то. Мне нужно программно знать на какой график я сейчас гляжу и работаю с ним.

А проверить?

/********************Script program start function*******************/
void OnStart()
 {
  long currChart = 0;
  int i = 0, limit = 100;
  while(i < limit)
   {
    currChart = ChartNext(currChart);
    if(currChart < 0)
      break;
      Print(i, " ", ChartSymbol(currChart)," ", EnumToString(ChartPeriod(currChart)), " ID = ", currChart, " ", (bool)ChartGetInteger(currChart, CHART_IS_MAXIMIZED));
    i++;
   }
 }/******************************************************************/

Результат


 
Это?

Показ графика поверх всех других

bool   w/o

Это свойство только для записи.

 
Показ графика поверх всех других

bool   w/o

Это свойство только для записи.

Без слов :)

А проверить?

Результат


 
Без слов :)

Ну тады «ОЙ». Я так доверял документации, что не счёл нужным проверить.

 
А проверить?

Результат


Графики сделай в оконном режиме

