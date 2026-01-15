Ошибки, баги, вопросы - страница 2999
Вы скопировали неполную информацию.
Записи в журнале начинаются со следующих трех строк: Может, где-то еще можно посмотреть?
Опубликуйте полный журнал.
Ограничение на количество символов не позволяет опубликовать весь. Может, как-то файлом можно выгрузить весь журнал, и прикрепить его?
Столкнулся с неправильным отображением инфы в отладчике. Привожу скрин
При рассмотрении понятно что в окне отладчика должно быть 450, но отображается 50
Вот это воистину круто...
ага.
коллега, не подскажете, для индикаторов отладчик работает или нет?
Оно, конечно, мелочь, но всё же.
Началось, вроде, с 2860.
Linux, Ubuntu 18.04, Wine-stable 6.0.0
Не подскажу. И не пользуюсь, и сейчас занят питоном.
помогите разобраться, что с Хромом случилось. Тупит неимоверно. Картинки не грузит. И это происходит только сайтом mql5.com. FireFox нормально работает. Хром уже переустановил, почистил, все виджеты удалил. Не помогат. Иногда начинает нормально работать, а потом снова глючит. Не могу даже здесь скриншот вставить. У кого-нибудь наблюдается такая ерунда?