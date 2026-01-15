Ошибки, баги, вопросы - страница 2999

Vladimir Karputov:

Вы скопировали неполную информацию.

Не внимательно прочел просьбу. В первых трех строках информации о системе не содержится.

Записи в журнале начинаются со следующих трех строк: Может, где-то еще можно посмотреть?

2021.04.06 15:52:02.001 Trades  '7713677': modify #194420532 buy 0.01 EURUSD -> sl: 0.00000, tp: 1.18400 done in 49.112 ms
2021.04.06 15:52:17.562 Trades  '7713677': modify #194467006 buy 0.01 EURUSD sl: 0.00000, tp: 1.18350 -> sl: 0.00000, tp: 1.18400
2021.04.06 15:52:17.620 Trades  '7713677': accepted modify #194467006 buy 0.01 EURUSD sl: 0.00000, tp: 1.18400 -> sl: 0.00000, tp: 1.18400
 
ualder:

Не внимательно прочел просьбу. В первых трех строках информации о системе не содержится.

Записи в журнале начинаются со следующих трех строк: Может, где-то еще можно посмотреть?

Опубликуйте полный журнал. 

 
Vladimir Karputov:

Опубликуйте полный журнал. 

Ограничение на количество символов не позволяет опубликовать весь. Может, как-то файлом можно выгрузить весь журнал, и прикрепить его?

 

Столкнулся с неправильным отображением инфы в отладчике. Привожу скрин


При рассмотрении понятно что в окне отладчика должно быть 450, но отображается 50
Alexandr Koptelov:

Столкнулся с неправильным отображением инфы в отладчике. Привожу скрин


При рассмотрении понятно что в окне отладчика должно быть 450, но отображается 50

Вот это воистину круто...

 
Сергей Таболин:

Вот это воистину круто...

ага.

коллега, не подскажете,  для индикаторов отладчик работает или нет?

 

Оно, конечно, мелочь, но всё же.

Началось, вроде, с 2860.

Linux, Ubuntu 18.04, Wine-stable 6.0.0


Andrey Dik:

ага.

коллега, не подскажете,  для индикаторов отладчик работает или нет?

Не подскажу. И не пользуюсь, и сейчас занят питоном.

 
помогите разобраться, что с Хромом случилось. Тупит неимоверно. Картинки не грузит. И это происходит только сайтом mql5.com. FireFox нормально работает. Хром уже переустановил, почистил, все виджеты удалил. Не помогат. Иногда начинает нормально работать, а потом снова глючит. Не могу даже здесь скриншот вставить. У кого-нибудь наблюдается такая ерунда?
Nikolai Semko:
помогите разобраться, что с Хромом случилось. Тупит неимоверно. Картинки не грузит. И это происходит только сайтом mql5.com. FireFox нормально работает. Хром уже переустановил, почистил, все виджеты удалил. Не помогат. Иногда начинает нормально работать, а потом снова глючит. Не могу даже здесь скриншот вставить. У кого-нибудь наблюдается такая ерунда?
Был баг с антивирусом вроде что он блочил c.mql5.com 
