Ошибки, баги, вопросы - страница 3001

lavchernov:
сегодня с самого утра ни один скачанный индикатор не работает. Удалял и переустанавливал MT4 в другую папку, ничего не помогает. Кто знает, что делать?
 
Nikolai Semko:

Блин, всегда использую это при обновлении фронтенда, когда запущен локальный сервер при вэб-разработке, но не знал, что кэш сбрасывается. ))
Спасибо, Андрей.

ф5 перегруз, ктрл ф5 перегруз с новым кэшем, макроподстановки не сбрасываются, перелогиниваться не приходится. Когда куки убираешь штатно по чистке истории, то подстановки тоже сбрасываются (вернее связи, сами подстановки остаются).

Когда сброс куков с одного сайта, перелогиниваться приходиться?

Спасибо, не знал. Часто нужно бываем. Чистка всей истории часто не удобна. Особенно потеря запомненных поисков) Заново все искать)

 

Метатрейдер и метаэдитор, в отличии от винды, неправильно сортируют по имени, как с пробелом, так и с "_".


 
Andrey Sokolov:

Метатрейдер и метаэдитор, в отличии от винды, неправильно сортируют по имени, как с пробелом, так и с "_".


А может это в винде не правильно? Я не понимаю как может быть 11 меньше 9 или ещё интересней когда сначала 125 и потом 19.

 
Alexey Viktorov:

А может это в винде не правильно? Я не понимаю как может быть 11 меньше 9 или ещё интересней когда сначала 125 и потом 19.

При сортировке текста так и есть.

 
PapaYozh:

При сортировке текста так и есть.

Да я понимаю, что сортировка идёт по символам… Но лично мне приятней когда символы отдельно числа отдельно. Я конечно понимаю, если цифра или число стоит между буквенными символами, то нормально будет цифры сортировать как символы, но в конце текста… лично я плохо воспринимаю.

 
Alexey Viktorov:

А может это в винде не правильно? Я не понимаю как может быть 11 меньше 9 или ещё интересней когда сначала 125 и потом 19.

первый скрин из винды, где правильно

 
Andrey Sokolov:

первый скрин из винды, где правильно

Ааа… ну да, это-же из проводника… Я где-то встречал такую сортировку и потому стараюсь не делать имена отличающиеся только числом в конце имени. Конечно было-бы приятней изменить…
 
Andrey Sokolov:

первый скрин из винды, где правильно

Винда различает текст и цифры, МТ и МЕ нет. Не заморачивались видимо. Давно заметил. Поэтому нумерацию по логике наибольших левых цифр. Где то даже удобно версии ветвить. Количество цифр значения не имеет.
 
Andrey Sokolov:

Метатрейдер и метаэдитор, в отличии от винды, неправильно сортируют по имени, как с пробелом, так и с "_".

Есть несколько видов сортировки, при этом они все "правильные"

Различия в порядке сортировки: алфавитный, числовой, естественный
P.S. и ещё: с учётом регистра и без учёта
