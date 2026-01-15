Ошибки, баги, вопросы - страница 3001
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сегодня с самого утра ни один скачанный индикатор не работает. Удалял и переустанавливал MT4 в другую папку, ничего не помогает. Кто знает, что делать?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Входит модератор, входят разработчики MQL5 ... Срочно исправьте ОШИБКУ, зашифрованную MQL5 ... Теперь купите или протестируйте программу (ex4) и сообщите об ошибке ..
Renat Fatkhullin, 2021.04.15 09:25Разбираемся, подождите несколько часов, пожалуйста.
Блин, всегда использую это при обновлении фронтенда, когда запущен локальный сервер при вэб-разработке, но не знал, что кэш сбрасывается. ))
Спасибо, Андрей.
ф5 перегруз, ктрл ф5 перегруз с новым кэшем, макроподстановки не сбрасываются, перелогиниваться не приходится. Когда куки убираешь штатно по чистке истории, то подстановки тоже сбрасываются (вернее связи, сами подстановки остаются).
Когда сброс куков с одного сайта, перелогиниваться приходиться?
Спасибо, не знал. Часто нужно бываем. Чистка всей истории часто не удобна. Особенно потеря запомненных поисков) Заново все искать)
Метатрейдер и метаэдитор, в отличии от винды, неправильно сортируют по имени, как с пробелом, так и с "_".
Метатрейдер и метаэдитор, в отличии от винды, неправильно сортируют по имени, как с пробелом, так и с "_".
А может это в винде не правильно? Я не понимаю как может быть 11 меньше 9 или ещё интересней когда сначала 125 и потом 19.
А может это в винде не правильно? Я не понимаю как может быть 11 меньше 9 или ещё интересней когда сначала 125 и потом 19.
При сортировке текста так и есть.
При сортировке текста так и есть.
Да я понимаю, что сортировка идёт по символам… Но лично мне приятней когда символы отдельно числа отдельно. Я конечно понимаю, если цифра или число стоит между буквенными символами, то нормально будет цифры сортировать как символы, но в конце текста… лично я плохо воспринимаю.
А может это в винде не правильно? Я не понимаю как может быть 11 меньше 9 или ещё интересней когда сначала 125 и потом 19.
первый скрин из винды, где правильно
первый скрин из винды, где правильно
первый скрин из винды, где правильно
Метатрейдер и метаэдитор, в отличии от винды, неправильно сортируют по имени, как с пробелом, так и с "_".
Есть несколько видов сортировки, при этом они все "правильные"P.S. и ещё: с учётом регистра и без учёта