Ошибки, баги, вопросы - страница 3000
Был баг с антивирусом вроде что он блочил c.mql5.com
Спасибо, Алексей!
господа помогите .. почему при вводе кодом у мастера выдает куча ошибок .. хотя коды правильные
в самом верхнем сообщении указана причина: "semicolon expected"
почему тестер выдает ошибки даже если вроде все правильно написано ?
Если выдаёт ошибки, значит написано не правильно.
Находите строку с первой ошибкой, устраняете её. Пробуете снова. Не исключено, что больше ошибок вообще не будет.
Если ошибки ещё остались, повторяете процедуру...
помогите разобраться, что с Хромом случилось. Тупит неимоверно. Картинки не грузит. И это происходит только сайтом mql5.com. FireFox нормально работает. Хром уже переустановил, почистил, все виджеты удалил. Не помогат. Иногда начинает нормально работать, а потом снова глючит. Не могу даже здесь скриншот вставить. У кого-нибудь наблюдается такая ерунда?
Починил следующим образом. Может кому пригодится в дальнейшем.
Ctrl+F5 — перезагрузка с предварительным сбросом кэша ;)
Первое, что нужно сделать при любых глюках.
Блин, всегда использую это при обновлении фронтенда, когда запущен локальный сервер при вэб-разработке, но не знал, что кэш сбрасывается. ))
Спасибо, Андрей.