Aleksei Beliakov:
Был баг с антивирусом вроде что он блочил c.mql5.com 

Спасибо, Алексей!

 
господа помогите .. почему при вводе кодом у мастера выдает куча ошибок .. хотя коды правильные 
почему тестер выдает ошибки даже если вроде все правильно написано ?
 
financion.comission:
господа помогите .. почему при вводе кодом у мастера выдает куча ошибок .. хотя коды правильные 

в самом верхнем сообщении указана причина: "semicolon expected"

[Удален]  
financion.comission:
почему тестер выдает ошибки даже если вроде все правильно написано ?

Если выдаёт ошибки, значит написано не правильно.

Находите строку с первой ошибкой, устраняете её. Пробуете снова. Не исключено, что больше ошибок вообще не будет.

Если ошибки ещё остались, повторяете процедуру...

 
Nikolai Semko:
помогите разобраться, что с Хромом случилось. Тупит неимоверно. Картинки не грузит. И это происходит только сайтом mql5.com. FireFox нормально работает. Хром уже переустановил, почистил, все виджеты удалил. Не помогат. Иногда начинает нормально работать, а потом снова глючит. Не могу даже здесь скриншот вставить. У кого-нибудь наблюдается такая ерунда?

Починил следующим образом. Может кому пригодится в дальнейшем.


 
Nikolai Semko:

Починил следующим образом. Может кому пригодится в дальнейшем.


Да переоидически такая же проблема. 
Спасибо, попробую. 
 
Nikolai Semko:

Починил следующим образом. Может кому пригодится в дальнейшем.

Ctrl+F5 — перезагрузка с предварительным сбросом кэша ;)

Первое, что нужно сделать при любых глюках.

 
Andrey Khatimlianskii:

Ctrl+F5 — перезагрузка с предварительным сбросом кэша ;)

Первое, что нужно сделать при любых глюках.

Блин, всегда использую это при обновлении фронтенда, когда запущен локальный сервер при вэб-разработке, но не знал, что кэш сбрасывается. ))
Спасибо, Андрей.

 
сегодня с самого утра ни один скачанный индикатор не работает. Удалял и переустанавливал MT4 в другую папку, ничего не помогает. Кто знает, что делать?
