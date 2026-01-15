Ошибки, баги, вопросы - страница 3005
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Куда делся линк на "Все сообщения" в профиле?
Спасибо!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ненормализованные цены в MT4
fxsaber, 2021.04.30 10:42
ЗЫ Два разных числа преобразуются в string одинаково. Это баг?
Ситуация похожа на эту тему.
Пользовательский индикатор в подокне, по типу осцилятор.
Как скрыть штатную нулевую линию ?
Закраска нулевого уровня из GUI, под цвет фона не срабатывает.
установка свойств в индикаторе, не срабатывает
Числа разные, но разница в 17ом знаке после запятой, а Print обрабатывает только 15ть знаков, поэтому с точки зрения Print они одинаковые
Числа разные, но разница в 17ом знаке после запятой, а Print обрабатывает только 15ть знаков, поэтому с точки зрения Print они одинаковые
Только не Print, а преобразование double в string.
Заметил такое. Если при форвард тестировании данные форвард повторяются (одинаковы), то при просмотре Бэктест по всем трем вариантам будет показан только вариант (10384.88) первый.
Данные по вариантам с результатам = 10435 или 10843 неизвестны (в отчетах всё по варианту отчета = 10384)???
Подскажите, кто знает, как правильно скопировать данные по указателям.
Нужно из одного объекта скопировать данные в другой. Потом начальный объект - удалить. Когда удаляешь первоначальный объект, то становиться недоступными данные в объекте-копии.