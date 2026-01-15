Ошибки, баги, вопросы - страница 2997
Может лыжи плохие?
и ещё RTS-6.21
Это уже кое-что. У вас от какого брокера и какая версия MT5.
Спасибо за помощь. Разобрался. Подключались разные версии индикаторов с разных папок.
Да, пробовал. Результат не изменился.
не верю.
еще раз попробуйте
Я разобрался. Проблема была в том что подключались два разных файла ATR из разных папок. По этому было расхождение значений.Благодарю за помощь.
Николай, у него другая проблема была. Я тоже не сразу понял вопрос, думал надо получить значения с другого ТФ. Лыжи смазал и всё поехало.
Странно, ничего не понял.
Я воспроизвел его проблему у себя именно так, как он описывал.
Она происходила именно потому, что единственное выполнение CopyBuffer происходило при первом заходе в OnCalculate, когда prev_calculated == 0 и не было гарантии, что бары уже сформированы.
Решение было в том, чтобы игнорировать этот первый заход, а запускать единственный CopyBuffer только когда prev_calculated>0.
Причем здесь "два разных файла ATR из разных папок " - не понял.
Ну так если открыт график и создаётся индикатор по текущему ТФ, то данные уже должны быть готовы при открытии графика. Разве нет?
О, сколько нам открытий чудных готовит ... дальшесампродолж
не совсем правильно выразился. Бары да - скорей всего готовы. Но нет гарантии, что индикатор пересчитался для всех этих баров в первый заход в OnCalculate, когда prev_calculated == 0.
Можно запустить такой индикатор, чтобы в этом убедиться.
Только нужно это делать, когда идут котировки. Если рынок закрыт, то рассогласования не увидите.
Поэтому сейчас на выходных это лучше пробовать на криптовалюте, которая в движухе.
Если Size of Buffer array = -1, то значит буфер индикатора еще не пересчитан и значение BS будет не верным.
если это делать на следующем заходе в OnCalculate (когда prev_calculated>0) то такой проблемы уже не будет.
ЗЫ в коде была ошибка - исправил
Я имел ввиду данные для расчёта индикатора. Не ёрничай))))