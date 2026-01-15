Ошибки, баги, вопросы - страница 3004
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 / mql5 сообщил об ошибках и подтвердил их.
Ален Верлейен , 2021.04.23 17:35
Сборка 2890. MetaEditor. Умеренный.
Профайлер на реальных данных для индикатора не работает. Он запускается, но при остановке ничего не делает.Вкладки Profiler нет.
Посмотрел конфигурацию стандартного символа EUR/USD от брокера
и как я понял, в конфигурационном файле значения задаются в единицах валюты не менее 1000
В моём случае EUR/USD 0.1(лот) == 1000(едениц)
Так как у брокера полный лот 10000.
У вас 100 (едениц) указано
Так же VolumeMin и VolumeStep показывает не корректно
по идее должно быть 0.001(лот) == 100(едениц)
Хотелось бы чтоб разработчики исправили.
upd: у вас же это USD/JPY не обратил внимание сразу.
У меня брокер показывает на USD/JPY 0.1(лот) как минимальный == 1000(едениц)
А лимит объема, так же ноль.
Есть несколько видов сортировки, при этом они все "правильные"P.S. и ещё: с учётом регистра и без учёта
Ok, выражусь проще - я предположил что маловероятно что такая сортировка и была задумана
Имена параметров перепутаны местами.
В документации верно, в функции нет.
Считает верно, если входные данные передавать как (y, x)
https://www.mql5.com/en/forum/368041
Происходит неправильное позиционирование bitmaplabel объкта в момент когда окно не видимо (когда ChartGetInteger(0,CHART_BRING_TO_TOP) == 0).
Две сделки отображаются на графике как одна. Возможно, близко по времени, но ордера-то разные.
Тут же видна ещё пара мелких багов - нечитаемый шрифт в заголовке окна стакана и оставшаяся от МЕ всплывающая "Комиссия брокера" слева от стакана.
2875, Linux, Ubuntu 18.04, Wine-stable 6.0.0
Подключение по RDP
В новом оформлении профиля можно видеть данные о продажах.
В Сигналах встретил такое.
Не встречал в настройках возможность ограничения публикации истории торгов.
Ну и странно для бесплатных Сигналов видеть такое предложение подписаться.