Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MT5 / mql5 сообщил об ошибках и подтвердил их.

Ален Верлейен , 2021.04.23 17:35

Сборка 2890. MetaEditor. Умеренный.

Профайлер на реальных данных для индикатора не работает. Он запускается, но при остановке ничего не делает.

Вкладки Profiler нет.

 
Alain Verleyen:

Посмотрел конфигурацию стандартного символа EUR/USD от брокера
и как я понял, в конфигурационном файле значения задаются в единицах валюты не менее 1000

В моём случае EUR/USD  0.1(лот) == 1000(едениц)
Так как у брокера полный лот 10000.

с1


У вас 100 (едениц) указано 

Так же VolumeMin и VolumeStep показывает не корректно
по идее должно быть 0.001(лот) == 100(едениц)
Хотелось бы чтоб разработчики исправили.

с2


upd: у вас же это USD/JPY не обратил внимание сразу.

У меня брокер показывает на USD/JPY  0.1(лот) как минимальный == 1000(едениц)
А лимит объема, так же ноль.

uj

 
There is 10000 multiplication (double to int) and that's ok. But 0 should be 0.
 
Vitaly Muzichenko:

Есть несколько видов сортировки, при этом они все "правильные"

P.S. и ещё: с учётом регистра и без учёта

Ok, выражусь проще - я предположил что маловероятно что такая сортировка и была задумана

 

Имена параметров перепутаны местами.
В документации верно, в функции нет.
Считает верно, если входные данные передавать как (y, x)

явный косяк в МТ5
https://www.mql5.com/en/forum/368041
Происходит неправильное позиционирование bitmaplabel объкта в момент когда окно не видимо (когда ChartGetInteger(0,CHART_BRING_TO_TOP) == 0).
Unwanted reset of CCanvas position
Unwanted reset of CCanvas position
  • 2021.04.26
  • www.mql5.com
Hello, i need a canvas in my indicator. The canvas should be pegged to current close. For this, i change it's position in OnCalculate...
 

Две сделки отображаются на графике как одна. Возможно, близко по времени, но ордера-то разные.


Тут же видна ещё пара мелких багов - нечитаемый шрифт в заголовке окна стакана и оставшаяся от МЕ всплывающая "Комиссия брокера" слева от стакана.

2875, Linux, Ubuntu 18.04, Wine-stable 6.0.0

Подключение по RDP

 Меня в мета трейдер 5 открыт Счёт или как он называется я хочу его закрыть к кому мне обратится по этому вопросу
 

В новом оформлении профиля можно видеть данные о продажах.


 

В Сигналах встретил такое.

Не встречал в настройках возможность ограничения публикации истории торгов.

Ну и странно для бесплатных Сигналов видеть такое предложение подписаться.

