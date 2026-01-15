Ошибки, баги, вопросы - страница 3008
Графики сделай в оконном режиме
Также использую CHART_BRING_TO_TOP
чтобы снять нагрузку с неактивного окна и остановить рисование.
также, если окно неактивно, то на нем нет событий.
записываю время последнего:
Как используете? Этот флаг всего лишь применяется к одному из графиков чтобы его показать.
Мне же нужно узнать какой из графиков уже показывается в данный момент.
имеется ввиду: если график не активный, т.е. не выбран сейчас (на нем нет активных действий с стороны пользователя),
показывает true когда график поверх всех.
т.е. используется.
Документации нельзя слепо доверять....
то я останавливаю рисование данных и сворачиваю свою панель.
когда график не используется, т.е. пользователь с ним не работает,
то
сохраняет последнее обращению к графику (ведение курсора(убрал для своих нужд....), клики)
и если график не использовался более 5 минут, то останавливаю все видимые расчеты. чтобы не грузить систему.
соответственно, когда пользователь обращается к графику - все расчеты снова начинают работать...
Get-функция в случае данного флага бесполезна. Флаг можно только записать. Получить нельзя.
Впрочем, перепроверил ещё раз. Действительно - функция позволяет читать значение свойства.
Значит - либо документация устарела по части описания этого свойства, либо в ней там ошибка изначально.
Или это недокументированная возможность. Пока работает, но будет ли в следующем релизе - никто не обещал.
Тоже верно
Здравствуйте.
Есть два терминала.
Один на работе, и один дома. Дома проблем нет, а на работе график по насдаку отображается так, как в приложенном файле.
Причем такая проблема наблюдается на минутных и часовых таймфреймах. На дневном - нормально отображается. Это на демо-счете. На реальном счете проблемы нет. С остальными графиками проблем нет.
Кто знает, как можно решить?
возможно кривая история.
Удалите историю
зайдите в папку терминала
далее, как на скрине - имя вашего сервера - символа - удалить
и тики:
