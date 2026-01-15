Ошибки, баги, вопросы - страница 3008

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

Графики сделай в оконном режиме

Также использую CHART_BRING_TO_TOP

if(!ChartGetInteger(0,CHART_BRING_TO_TOP))
              {
}

чтобы снять нагрузку с неактивного окна и остановить рисование. 


также, если окно неактивно, то на нем нет событий. 

записываю время последнего:

//=====================================================================
// Записываем время последнего обращения к панели
//=====================================================================
   if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE
      || id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
      || id==CHARTEVENT_KEYDOWN
      || id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
      || id==CHARTEVENT_CLICK)
      LastTimeChartUse=TimeCurrent();
 
Vladislav Andruschenko:

Также использую CHART_BRING_TO_TOP

чтобы снять нагрузку с неактивного окна и остановить рисование. 

Как используете? Этот флаг всего лишь применяется к одному из графиков чтобы его показать.

Мне же нужно узнать какой из графиков уже показывается в данный момент.

 
Artyom Trishkin:

Как используете? Этот флаг всего лишь применяется к одному из графиков чтобы его показать.

Мне же нужно узнать какой из графиков уже показывается в данный момент.

имеется ввиду: если график не активный, т.е. не выбран сейчас (на нем нет активных действий с стороны пользователя), 

ChartGetInteger(0,CHART_BRING_TO_TOP)

показывает true когда график поверх всех. 

т.е. используется.

Документации нельзя слепо доверять....


то я останавливаю рисование данных и сворачиваю свою панель. 


когда график не используется, т.е. пользователь с ним не работает, 

то

//=====================================================================
// Записываем время последнего обращения к панели
//=====================================================================
   if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE
      || id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
      || id==CHARTEVENT_KEYDOWN
      || id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
      || id==CHARTEVENT_CLICK)
      LastTimeChartUse=TimeCurrent();

 сохраняет последнее обращению к графику (ведение курсора(убрал для своих нужд....), клики) 

и если график не использовался более 5 минут, то останавливаю все видимые расчеты. чтобы не грузить систему. 

соответственно, когда пользователь обращается к графику - все расчеты снова начинают работать... 

 
Vladislav Andruschenko:

имеется ввиду: если график не активный, т.е. не выбран сейчас (на нем нет активных действий с стороны пользователя), 

показывает true когда график поверх всех. 

т.е. используется.

Документации нельзя слепо доверять....


то я останавливаю рисование данных и сворачиваю свою панель. 


когда график не используется, т.е. пользователь с ним не работает, 

то

 сохраняет последнее обращению к графику (ведение курсора(убрал для своих нужд....), клики) 

и если график не использовался более 5 минут, то останавливаю все видимые расчеты. чтобы не грузить систему. 

соответственно, когда пользователь обращается к графику - все расчеты снова начинают работать... 

ChartGetInteger(0,CHART_BRING_TO_TOP)

Get-функция в случае данного флага бесполезна. Флаг можно только записать. Получить нельзя.

Впрочем, перепроверил ещё раз. Действительно - функция позволяет читать значение свойства.

Значит - либо документация устарела по части описания этого свойства, либо в ней там ошибка изначально.

 
Artyom Trishkin:

Get-функция в случае данного флага бесполезна. Флаг можно только записать. Получить нельзя.

Впрочем, перепроверил ещё раз. Действительно - функция позволяет читать значение свойства.

Значит - либо документация устарела по части описания этого свойства, либо в ней там ошибка изначально.

Года 3 - 4 пользуюсь. Все ок. 

 
Artyom Trishkin:

Значит - либо документация устарела по части описания этого свойства, либо в ней там ошибка изначально.

Или это недокументированная возможность. Пока работает, но будет ли в следующем релизе - никто не обещал.

 
JRandomTrader:

Или это недокументированная возможность. Пока работает, но будет ли в следующем релизе - никто не обещал.

Тоже верно

 

Здравствуйте.

Есть два терминала.

Один на работе, и один дома. Дома проблем нет, а на работе график по насдаку отображается так, как в приложенном файле.

Причем такая проблема наблюдается на минутных и часовых таймфреймах. На дневном - нормально отображается. Это на демо-счете. На реальном счете проблемы нет. С остальными графиками проблем нет.

Кто знает, как можно решить?

 
Femdag:

Здравствуйте.

Есть два терминала.

Один на работе, и один дома. Дома проблем нет, а на работе график по насдаку отображается так, как в приложенном файле.

Причем такая проблема наблюдается на минутных и часовых таймфреймах. На дневном - нормально отображается. Это на демо-счете. На реальном счете проблемы нет. С остальными графиками проблем нет.

Кто знает, как можно решить?


возможно кривая история.

Удалите историю

зайдите в папку терминала

далее, как на скрине - имя вашего сервера - символа - удалить

и тики:


Файлы:
2021-05-05_14-48-49.png  111 kb
 
Artyom Trishkin:

Get-функция в случае данного флага бесполезна. Флаг можно только записать. Получить нельзя.

Впрочем, перепроверил ещё раз. Действительно - функция позволяет читать значение свойства.

Значит - либо документация устарела по части описания этого свойства, либо в ней там ошибка изначально.

Как-то так

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Alexey Viktorov, 2021.05.05 10:47

Ну тады «ОЙ». Я так доверял документации, что не счёл нужным проверить.


1...300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015...3696
Новый комментарий