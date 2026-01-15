Ошибки, баги, вопросы - страница 2905

Кто должен решить проблемы залипания последней цены? Брокер или MQ?


 

Не компилируется:

template<typename T> 
class A  {  };

class B
  {
   template<typename T> void X(A<T>&);
  };
template<typename T> void B::X(A<T>&)  {  }

Компилируется:


template<typename T> 
class A  {  };

class B
  {
   template<typename T> void X(A<T>&){}
  };


В чем прикол?


void OnStart(void)
  {
   B b;
   b.X(new A<int>);
  }



'X' - member function already defined with different parameters 
'X' - ambiguous call to overloaded function     
could be one of 2 function(s)   
   void B::X(B::A<T>&)  
   void B::X(B::A<T>&)  


 
Это известная ошибка компилятора, исправление пока отложено.

 

Добрый день!

Не работает копирование сигналов.

Вижу, что сигналы по подписанту были, в системе копирование не состоялось.

 
Вы копируете в терминал для настольной версии Windows или терминал расположенный на VPS?

 
Подскажите, как ведет себя локальная оптимизация, когда запущено несколько копий MT5 (потенциально разных версий) и в каждой из них (может быть не одновременно) запускается оптимизация? Судя по сообщению пользователя, у него при попытке оптимизации одного эксперта в одной копии, происходит запуск оптимизации другого эксперта из другой копии.
 
В Windows на VPS .

Уже разобрался, как это обычно бывает, виноваты не очень ровные руки))

Спасибо за столь быструю реакцию!

 

Не получается вывести средства от проданого продукта. Начался отсчет часов в отрицательную сторону. Что не так? 

 

Может кто сказать что за флаги получил при копировании тиков

2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)                          [time]  [bid]  [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [ 0] 2020.11.18 20:01:01  76087  76088  76087        1 1605729661364     312             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [ 1] 2020.11.18 20:01:03  76087  76088  76087        2 1605729663138     344             2
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [ 2] 2020.11.18 20:01:03  76087  76089  76088        1 1605729663414     312             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [ 3] 2020.11.18 20:01:03  76087  76089  76089        1 1605729663619     312             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [ 4] 2020.11.18 20:01:03  76087  76088  76088        1 1605729663791     312             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [ 5] 2020.11.18 20:01:07  76087  76089  76087        1 1605729667934     344             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [ 6] 2020.11.18 20:01:07  76087  76089  76084        1 1605729667934     344             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [ 7] 2020.11.18 20:01:07  76087  76089  76084        5 1605729667934     344             5


2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [84] 2020.11.18 20:01:32  76071  76075  76074        1 1605729692079     312             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [85] 2020.11.18 20:01:37  76074  76075  76075        1 1605729697259     312             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [86] 2020.11.18 20:01:37  76074  76075  76075       11 1605729697259     312            11
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [87] 2020.11.18 20:01:40  76065  76069  76069        2 1605729700021     312             2
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [88] 2020.11.18 20:01:42  76067  76072  76067        2 1605729702403     344             2
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [89] 2020.11.18 20:01:43  76063  76072  76065        1 1605729703986     344             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [90] 2020.11.18 20:01:43  76063  76072  76064        1 1605729703986     344             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [91] 2020.11.18 20:01:44  76062  76072  76063        1 1605729704550     344             1
2020.11.18 23:50:07.449 00 (Si-12.20,M1)        [92] 2020.11.18 20:01:44  76062  76072  76063        2 1605729704550     344             2

Код скрипта

/********************Script program start function*******************/
void OnStart()
 {
  MqlTick mqlTick[];
  ulong stMSC = D'2020.11.18 20:01:00'*1000, enMSC = D'2020.11.18 20:02:00'*1000;
  CopyTicksRange(_Symbol, mqlTick, COPY_TICKS_TRADE, stMSC, enMSC);
  ArrayPrint(mqlTick);
 }/******************************************************************/

Точно такой-же результат от такого скрипта

/********************Script program start function*******************/
void OnStart()
 {
  MqlTick mqlTick[];
  ulong stMSC = D'2020.11.18 20:01:00'*1000/*, enMSC = D'2020.11.18 20:02:00'*1000*/;
  CopyTicks(_Symbol, mqlTick, COPY_TICKS_TRADE, stMSC, 93);
  ArrayPrint(mqlTick);
 }/******************************************************************/

Если заменить на COPY_TICKS_ALL, то добавляются флаги 2, 4 и их сумма 6. Но 312 и 344 так-же присутствуют. По идее больше 126 быть не должно. В течении торгового дня наблюдаются 56 и 88 при запросе COPY_TICKS_TRADE… Откуда столько?

 

Добавьте, пожалуйста, в эту строчку после компиляции:

0 errors, 0 warnings, 618 msec elapsed

локальное время, когда была сделана компиляция.

