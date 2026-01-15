Ошибки, баги, вопросы - страница 2905
Кто должен решить проблемы залипания последней цены? Брокер или MQ?
Не компилируется:
Компилируется:
В чем прикол?
Не компилируется:
Компилируется:
В чем прикол?
Это известная ошибка компилятора, исправление пока отложено.
Добрый день!
Не работает копирование сигналов.
Вижу, что сигналы по подписанту были, в системе копирование не состоялось.
Вы копируете в терминал для настольной версии Windows или терминал расположенный на VPS?
Вы копируете в терминал для настольной версии Windows или терминал расположенный на VPS?
В Windows на VPS .
Уже разобрался, как это обычно бывает, виноваты не очень ровные руки))
Спасибо за столь быструю реакцию!
Не получается вывести средства от проданого продукта. Начался отсчет часов в отрицательную сторону. Что не так?
Может кто сказать что за флаги получил при копировании тиков
Код скрипта
Точно такой-же результат от такого скрипта
Если заменить на COPY_TICKS_ALL, то добавляются флаги 2, 4 и их сумма 6. Но 312 и 344 так-же присутствуют. По идее больше 126 быть не должно. В течении торгового дня наблюдаются 56 и 88 при запросе COPY_TICKS_TRADE… Откуда столько?
Добавьте, пожалуйста, в эту строчку после компиляции:
0 errors, 0 warnings, 618 msec elapsed
локальное время, когда была сделана компиляция.