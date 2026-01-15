Ошибки, баги, вопросы - страница 2903
A::i1 статический массив - я проверял функцией ArrayIsDynamic - результат: false
а смысл во второй записи вообще? почему нельзя сразу при объявлении размер задать?
вообще убедили, если размер статического случая в (1) выводится неявно, то почему бы и во втором тоже нет?
Подскажите, как сделать, чтобы в обоих Терминалах Comment-шрифт был четким?
В Терминале в MT4 все выглядит замыленно, как в браузере при 100% масштабе.
Но стоит в браузере начать увеличивать масштаб, как MT4-картинка на скрине становится лучше.
Мне нужно, чтобы в самом Терминале было четко, как в MT5.
В первом инициализация элементов динамического массива, и после инициализация неявно массив статический.
Во втором повторное объявление размерности статического массива. После объявления статического массива повторное объявление тоже будет ошибкой.
Согласен, не удобно. И может повлечь не явные ошибки.
Это на VPS? Если да, снимите галочку:
Или лучше снять все галочки.
Это на домашней машине. Хотелось бы, чтобы только MT4 стал показывать нормально. А на других приложениях это не сказалось.
Что за баг с ролловером в тестере? В файле приложил скрин с примером: открытая позиция Sell, закрывается по ролловеру через Buy, затем заново открывается через Sell, но с нулевым объемом.
В результате нет переоткрытия позиции, она исчезает. На скрине выделил. Я уже ранее писал об этом правда без картинок. Что это за баг? Из-за этого нет возможности тестировать.
Обновил терминал до 2670. Казалось, что всё стало нормально, но спустя 90 часов тестирования, и около 15000 проходов, один агент снова заглючил.
Поставил билд 2561.
3 агента зависли через 8 часов, но теперь проценты выполнения не набираются больше 100, а стоят на месте.
Агент при этом обновился до билда 2675 без моего ведома, вероятно зависание на свежем билде, а не на старом..
2020.11.13 19:55:05.277 OnBookE (EURUSD.gl,M1) boMBA_ false
И при этом стакан по этому символу есть и успешно работает. Т.е. выходит нет события BookEvent.
Вопрос разрешился, для форекса стакан показывается, но события нет, для фьючей и акций - работает.
Здравствуйте!
Обращение к разработчикам.
Продолжаю тестировать связку Python - MT5. Выявился еще один интересный момент, возможно баг.
Суть.
Иногда выполняю операцию по отбору финансовых инструментов среди всех имеющихся в терминале (около 4000 тыс).
К терминалу подключаюсь из внешнего приложения, т.е. запуск скриптов осуществляется не внутри терминала.
По каждому из символов получаю дневные и минутные бары, затем через "pandas" провожу вычисления и первичный отбор инструментов.
Заметил, что после одной такой операции, сам терминал начинает постепенно нагружать процессор до 70-80%.
После отработки скрипта, загрузка процессора не падает (пробовал ждать минут 15), сам терминал сильно тормозит. Помогает только закрытие терминала.
Если запустить скрипт 2 раза не закрывая терминал, то скрипт отрабатывает без ошибок, но загрузка процессора так и остается на уровне 70-80%
Упростил скрипт до минимума, чтобы можно было повторить эксперимент, оставил только запрос котировок. Проблема также остается.
Если будет необходимо, готов записать видео или предоставить информацию в другом виде.
Код pyhton:
С уважением, Александр