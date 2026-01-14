Ошибки, баги, вопросы - страница 1452

Alexander:

По вашему скрину https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1471#comment_2118072 вы удалили не тот продукт. Если продукт бесплатный и он был удален, то в покупках его не должно быть.

Пишите в сервисдеск. Максимально подробно описываете, как воспроизвести.

Удалял я именно findpatternrails. Все, которые я ранее загружал из маркета, все были прописными буквами в навигаторе почему-то (теперь после повторной загрузки, имеют нормальные имена - этот теперь именуется FindPatternRails). Продукты бесплатные. Все мои. Загружал себе для "проверить". Все они были в Покупках. Да и на скрине видно их. Они всегда там были у меня. Но после обновления на билд 940 перестали просто работать. После удаления в навигаторе findpatternrails кнопки Загрузить не было. Когда удалил ещёодин неработающий и вошёл заново на страницу с индикаторами, кнопки Загрузить (или Скачать - не помню точно) появились у обоих индикаторов. Скачал, запустил - работают.
 
#1370495 - другие разработчики, гляньте, пожалуйста.
 

пытаюсь назначит на событие "алерт" другой звук, но при нажатии "Ок" он сбрасывается на стандартный.

на скрине алерт отключен, но это не влияет.


 
Alexandr Bryzgalov:

пытаюсь назначит на событие "алерт" другой звук, но при нажатии "Ок" он сбрасывается на стандартный.


После выбора из списка нажмите Enter, потом Ок.
 
Alexandr Bryzgalov:

пытаюсь назначит на событие "алерт" другой звук, но при нажатии "Ок" он сбрасывается на стандартный.


Какой терминал? Какой билд? Какой путь к каталогу данных? Какая операционная система и какая разрядность? Сервиспаки установлены? (Кстати, эта информация есть в терминале: при запуске терминала в Журнале первые три строчки).

На:

Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1241 started (MetaQuotes Software Corp.)
Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.20, UAC, AMD Phenom II X6 1075T Processor, RAM: 1347 / 4058 Mb, HDD: 303753 / 375487 Mb, GMT+02:00
Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

данное поведение не подтверждается.

 
Alexey Da:
После выбора из списка нажмите Enter, потом Ок.

вон оно как всё понятно )

в жизнь бы не догадался что нужно энтер нажать после выбора из списка

спасибо помогло

 
Karputov Vladimir:

Какой терминал? Какой билд? Какой путь к каталогу данных? Какая операционная система и какая разрядность? Сервиспаки установлены? (Кстати, эта информация есть в терминале: при запуске терминала в Журнале первые три строчки).

На:

данное поведение не подтверждается.

режим телепатии не работает?

вон коллеги как быстро проблему решили )

а тут терминалы, билды, оси подавай )

 

Когда наконец будет исправлена работа "Проводника"?

mt4/940
win7/64

 
Alexandr Bryzgalov:

режим телепатии не работает?

вон коллеги как быстро проблему решили )

а тут терминалы, билды, оси подавай )

У меня меняется без нажатия "Enter" - просто выбрал из списка и "Ok". Поэтому можно считать телепатия сработала :).
 

Приветствую.

Уважаемая администрация. Нашел баг с SYMBOL_FILLING_MODE

Билд компилятора 1241

пытался сделать автоопределение типа заливки для ордеров:

      if((ENUM_ORDER_TYPE_FILLING)SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_FILLING_MODE)!=(ENUM_ORDER_TYPE_FILLING)request.type_filling)
request.type_filling=(ENUM_ORDER_TYPE_FILLING)SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_FILLING_MODE);

 Т.е. если тип заливки указан неправильно то присваивается значения с спецификации символа.

например на ..ПРО брокере заливка IOC (У Вас в таблице и в реале присваивается значение

2

)

но с типом два - сервер возвращает ошибку:

2015.12.22 14:57:11.385 EXP5 _ COPYLOT_Client_market18 (USDCHF,H1)      ERROR 0 Result = 10030 symbol NZDUSD volume 0.1 action 1 tp 0 sl 0 type 0 price 0.68205   Invalid order filling type
2015.12.22 14:57:11.385 EXP5 _ COPYLOT_Client_market18 (USDCHF,H1)      ERROR   Result = 10030 symbol NZDUSD volume 0.1 action 1 tp 0 sl 0 type 0 price 0.68205   request.type_filling=2

 

Поэтому еще 2 года назад я делал выбор заливки - клиентом. прописывал так в настройках:

 

 

enum filling
  {
   FillOrKill=ORDER_FILLING_FOK,
   ImmediatOrCancel=ORDER_FILLING_IOC,
   Return=ORDER_FILLING_RETURN,
  };

 

 и выбор через input:

input filling TypeFilling=ORDER_FILLING_FOK;

 

 


так вот  когда я делаю автоопределение почему не срабатывает и пишет ошибку

а когда я выбираю в настройках сам IOC ему присваивается значение

1

! и все работает.

 

в таблице же указаны следующие значения:

 

 

Fill or Kill

SYMBOL_FILLING_FOK

1

This policy means that a deal can be executed only with the specified volume. If the necessary amount of a financial instrument is currently unavailable in the market, the order will not be executed. The required volume can be filled using several offers available on the market at the moment.

Immediate or Cancel

SYMBOL_FILLING_IOC

2

In this case a trader agrees to execute a deal with the volume maximally available in the market within that indicated in the order. In case the order cannot be filled completely, the available volume of the order will be filled, and the remaining volume will be canceled. The possibility of using IOC orders is determined at the trade server.

Return

No identifier

 

This policy is used only for market orders (Buy and Sell), limit and stop limit orders and only for the symbols with Market or Exchange execution. In case of partial filling a market or limit order with remaining volume is not canceled but processed further.

 

 Но здесь наверно перепутаны данные! 

