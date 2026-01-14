Ошибки, баги, вопросы - страница 1452
По вашему скрину https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1471#comment_2118072 вы удалили не тот продукт. Если продукт бесплатный и он был удален, то в покупках его не должно быть.
Пишите в сервисдеск. Максимально подробно описываете, как воспроизвести.
пытаюсь назначит на событие "алерт" другой звук, но при нажатии "Ок" он сбрасывается на стандартный.
на скрине алерт отключен, но это не влияет.
пытаюсь назначит на событие "алерт" другой звук, но при нажатии "Ок" он сбрасывается на стандартный.
пытаюсь назначит на событие "алерт" другой звук, но при нажатии "Ок" он сбрасывается на стандартный.
Какой терминал? Какой билд? Какой путь к каталогу данных? Какая операционная система и какая разрядность? Сервиспаки установлены? (Кстати, эта информация есть в терминале: при запуске терминала в Журнале первые три строчки).
На:
данное поведение не подтверждается.
После выбора из списка нажмите Enter, потом Ок.
вон оно как всё понятно )
в жизнь бы не догадался что нужно энтер нажать после выбора из списка
спасибо помогло
режим телепатии не работает?
вон коллеги как быстро проблему решили )
а тут терминалы, билды, оси подавай )
Когда наконец будет исправлена работа "Проводника"?
mt4/940
win7/64
режим телепатии не работает?
вон коллеги как быстро проблему решили )
а тут терминалы, билды, оси подавай )
Приветствую.
Уважаемая администрация. Нашел баг с SYMBOL_FILLING_MODE
Билд компилятора 1241
пытался сделать автоопределение типа заливки для ордеров:
Т.е. если тип заливки указан неправильно то присваивается значения с спецификации символа.
например на ..ПРО брокере заливка IOC (У Вас в таблице и в реале присваивается значение
2
)
но с типом два - сервер возвращает ошибку:
Поэтому еще 2 года назад я делал выбор заливки - клиентом. прописывал так в настройках:
и выбор через input:
input filling TypeFilling=ORDER_FILLING_FOK;
так вот когда я делаю автоопределение почему не срабатывает и пишет ошибку
а когда я выбираю в настройках сам IOC ему присваивается значение
1
! и все работает.
в таблице же указаны следующие значения:
Fill or Kill
SYMBOL_FILLING_FOK
1
This policy means that a deal can be executed only with the specified volume. If the necessary amount of a financial instrument is currently unavailable in the market, the order will not be executed. The required volume can be filled using several offers available on the market at the moment.
Immediate or Cancel
SYMBOL_FILLING_IOC
2
In this case a trader agrees to execute a deal with the volume maximally available in the market within that indicated in the order. In case the order cannot be filled completely, the available volume of the order will be filled, and the remaining volume will be canceled. The possibility of using IOC orders is determined at the trade server.
Return
No identifier
This policy is used only for market orders (Buy and Sell), limit and stop limit orders and only for the symbols with Market or Exchange execution. In case of partial filling a market or limit order with remaining volume is not canceled but processed further.
Но здесь наверно перепутаны данные!