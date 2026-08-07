Ошибки, баги, вопросы - страница 11
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я тоже не знаю, вылетает только в тестере
что за блок инициализации?
иногда выскакивает такая ошибка
Time : 2010.06.17 22:07 (0:00:33)
Program : Client Terminal
Version : 500.281 (09 Jun 2010)
Revision : 21824
OS : Windows 7 Professional (Build 7600)
Processors : 2 x X86 (level 6)
Memory : 3074024/1398224 kb
Virtual : 2097024/1888684 kb
CrashMD5 : 2D914F10F79D02555CC336DB1FAA1A0E
Exception : C0000005 at 77583E1B read to 00000000
Modules : 00400000 008AD000 terminal.exe (5.0.0.281)
77582FE4:00E37 [77583E1B] RtlIpv6StringToAddressExA (ntdll.dll)
77582FE4:00AC6 [77583AAA] RtlIpv6StringToAddressExA (ntdll.dll)
77582FE4:00B6A [77583B4E] RtlIpv6StringToAddressExA (ntdll.dll)
0067D96E:00079 [0067D9E7] #14533 (terminal.exe)
00639198:00023 [006391BB] #11377 (terminal.exe)
004329E0:00048 [00432A28] #1047 (terminal.exe)
0044F5D0:00089 [0044F659] #1494 (terminal.exe)
00420FD0:0009D [0042106D] #738 (terminal.exe)
006245A0:00010 [006245B0] #11154 (terminal.exe)
00619B80:00097 [00619C17] #10872 (terminal.exe)
006197D0:0004C [0061981C] #10868 (terminal.exe)
006197A0:00010 [006197B0] #10867 (terminal.exe)
0067B88E:00058 [0067B8E6] #14478 (terminal.exe)
0067B88E:00100 [0067B98E] #14478 (terminal.exe)
75253665:00012 [75253677] BeginUpdateResourceW (kernel32.dll)
77589D0F:00063 [77589D72] RtlLargeIntegerShiftRight (ntdll.dll)
Registers : EAX=031C8758 CS=0023 EIP=77583E1B EFLGS=00010246
: EBX=02D80000 SS=002b ESP=09A5FC00 EBP=09A5FC24
: ECX=00000000 DS=002b ESI=04E8C738 FS=0053
: EDX=00100000 ES=002b EDI=02D80174 GS=002b
что за блок инициализации?
Разработчикам.
Обратите внимание на мою заявку №16864. Прикольно вышло при запуске эксперта в первый раз на 286 релизе...
Разработчикам.
Обратите внимание на мою заявку №16864. Прикольно вышло при запуске эксперта в первый раз на 286 релизе...
а у меня что-то не хочет обновляться до 286
кстати Interesting написал вам в личку
а у меня что-то не хочет обновляться до 286
У меня тож не сразу обновился, я сначала справку обновил, а потом еще пару раз перегружал и ждал пока не попросит обновить до 286...
После перезагрузки врубается эксперт и что я вижу (нечего не вижу) - Где графика, нет графики. Оказывается с OBJ_ALL_PERIODS намудрили в новом релизе... :)
а у меня что-то не хочет обновляться до 286
кстати Interesting написал вам в личку
что за блок инициализации?
иногда выскакивает такая ошибка
Time : 2010.06.17 22:07 (0:00:33)
Program : Client Terminal
Version : 500.281 (09 Jun 2010)
Revision : 21824
OS : Windows 7 Professional (Build 7600)
Processors : 2 x X86 (level 6)
Memory : 3074024/1398224 kb
Virtual : 2097024/1888684 kb
CrashMD5 : 2D914F10F79D02555CC336DB1FAA1A0E
Exception : C0000005 at 77583E1B read to 00000000