Ошибки, баги, вопросы - страница 33
Предложение заслуживающее внимания,
хотя конечно с точки зрения обычной логики это как левое ухо правой рукой чесать (но это уже не к вам а к разработчикам),
зачем тогда возможность вызвать данные неродного инструмента ?
если всё равно нужно создавать пользовательские индикаторы и вызывать уже их с нужного инструмента, в общем вывод думай башка шапку куплю.
Возможность такого вызова нужна и просто необходима, просто разработчики наверняка не могли предположить такого подхода при написании индюков.
Я про указание инструмента в параметрах пользовательского индюка (а не как положено по ИХ мнению, в параметрах iCustom()).
PS
Приоритет при работе с iCustom() по видимому первоначально был отдан механической торговле, что по факту предполагает, что в эксперте будут учтены некоторые моменты и выполнены определенные действия, а только после этого вызовется iCustom() для пользовательского индюка.
В противном случае все работа и ответственность ложиться на программист реализующего код индюка (что может привести к фатальным ошибкам и последствиям, поскольку излишняя навороченность индюка может привести к тормозам в работе или вылету системы в целом).
Предложение заслуживающее внимания,Хотя опять же ну вызову я готовый индикатор на EURе с данными по JPY (истории по йене например не хватает)
а нет там на эту длинну данных и что он мне скажет ??? таже сакмая песня.
Обработать ошибки и узкие места по "родному" инструменту гораздо проще, а предварительный контроль и финальную проверку делаем перед и после вызова в эксперте или индюке запрашивающих данные.
Как я предполагаю есть второй путь, с моей точки зрения в корне не верный. Согласно его логике необходимо создать в индюке одну или несколько функций (вызываемых из калькулятора), рассчитать все необходимое в них и вернуть результат калькулятору.
PS
Но тут вот какое дело - Посчитать количество баров на произвольном инструменте можно. А как быть скажем с другими вещами?
Баг. Описание. АТС всегда в рынке (переворот удвоенным лотом 0.2)
Режим тестирования все тики. Все нормально.
режим тестирования, по ценам открытия. этот же кусок.
почему то разбивается на 2 сделки. может это просто так отображается, но это не правильно. не должно так быть.
Переставьте команды по открытию позиций с командами по закрытию. Должен быть такой порядок
- закрываем позиции
- модифициурем позиции
- открываем позиции
Тогда у вас закрытие и открытие будут на одном и том же баре.
У меня нет команды закрытий. только открытие. если в рынке бай 0.1, то я открываю селл 0.2. результат этой операции, в терминале должен быть селл 0.1.причем за одну операцию, а не две.
Я думаю разработчики поняли про что я говорил.
Я вот написал такой код
Вроде работает нормально, но учитывает ли он все что нужно я не знаю.
Если правильно, то вот вам вариант.
Если не правильно, поправьте пожалуйста.
А вот у меня и вопрос появился.
Почему вызывая индикатор из советника, значение не совпадает с индикатором.
Тоесть на индюке 1.5123 а советник получает 1.5117
Вот код советника, кроме того во вложении продублированно.
и картинка
Причем первый буфер, инструмента на котором запущен, совпадает.
А Вы посомотрите предыдущее значение индикатора.
Да всё верно, в моём переработаном варианте тоже есть проверка на длинну массива но я как обычно заблудился в направлениях серий,
и получилось что отрисовка шла но так как длинна массива меньше чем длинна чарта то отрисовка шла от конца и до середины (ну или около того),
вот и создавалось впечатление что отрисовки нет.
ЗЫ Вообще я подозреваю что ещё долго будут в этом месте путаницы возникать,
так как таже проблема была у посетителей mql4.com и теперь перекачёвывает сюда.
Да всё верно
Замечательно. Помоему получился простой и локаничный код, так что можно его использовать за основу.
На счет советника вопрос - надо писать в Сервисдеск?