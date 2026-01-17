Ошибки, баги, вопросы - страница 36

Renat:
Скоро будет - уже в разработке.
ОК, буду ждать, а то библиотека у меня какая-то не очень законченная вышла...
 
alexvd:

1. Посмотрите справку по функции CopyClose().

Функция возвращает кол-во скопированных в массив данных, а не значение цены закрытия.

2.  Вы просматриваете значение Close[] в вотче?

 

Я просмариваю значение  vMA и Close[]. В вотче все нормально считает. Еще пробовал так:

     MqlRates mrate[]; 
double calc_SMA( int timeframe, int period, int offset ) 
{    
    double vMA = 0;
    double sum=0;
    int    i;
    for( i = 0 ; i < period ; i++ )
    {
        sum += mRate[i].close;
    }
    vMA = sum / period;

    return(vMA);
}

 Опять ошибку пишет. Может как то по другому можно простую скользящую среднюю рассчитать.  Или взять хендл iMA и CopyBuffer куда надо?

Разработчикам, не сочтите за полного кретина - Для чего нужен const при объявлении функций? Как я понимаю объявить их результат констанотой (только вот понять не могу необходимость этого).

К примеру вот это объявление в CAccountInfo

string CAccountInfo::TradeModeDescription() const

Или я ошибаюсь?

 
Здравствуйте при компиляции советника выдается замечание possible loss of data due to type conversion  (возможный убыток данных из-за преобразования типа )
mrequest.price=NormalizeDouble(Podd1,SymbolInfoInteger(Megasymbol,SYMBOL_DIGITS)); //Первая линия поддержки

подскажите что в коде не так.

Спасибо

kirill190982:
Здравствуйте при компиляции советника выдается замечание possible loss of data due to type conversion  (возможный убыток данных из-за преобразования типа )

подскажите что в коде не так.

Спасибо

... возможная потеря данных...

Я бы проверил, насколько  типы переменных Podd1 и Megasymbol соответствуют типам параметров у функций NormalizeDouble() и SymbolInfoInteger().

Вопрос разработчикам по поводу "пользовательских" событий и нескольких экспертов работающих на одном терминале.

Вот хочу поинтересоваться правильно ли я все хочу замутить или нет?


Идея такова

По ходу пьесы требуется сделать информирование "соседних" экспертов о некоторых происходящих процессах.

Например такие процессы для начала нужно отследить:

1. Запск эксперта;

2. Выгрузка эксперта;

3. Прекращение совершения торговых операций;

4. Возобновление торговых операций.


Реализация

I. Создаем 4 идентификатора событий:

1 - CHARTEVENT_CUSTOM+1 //Запуск эксперта

2 - CHARTEVENT_CUSTOM+2 //Выгрузка эксперта

3 -CHARTEVENT_CUSTOM+3 //Прекращение совершения торговых опраций

4 - CHARTEVENT_CUSTOM+4 //Возобновление торговых операций


II. Отслеживание событий

При наступлении определенной ситуации в эксперте генерируется ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЕ сообщение при помощи EventChartCustom.

При этом эксперт записывает в sparam комментарий (свое имя и тип события, может иную инфу), а lparam идентификатор своего графика.

Эксперты на других графиках (если они смогут правильно разобрать характер события) отвечают уже конкретно данному эксперту.


PS

Если идея стоящая может ее доработать кто согласиться и оформить в виде статьи. Или внести в раздел справки посвященный пользовательским событиям?

kirill190982:
Здравствуйте при компиляции советника выдается замечание possible loss of data due to type conversion  (возможный убыток данных из-за преобразования типа )

подскажите что в коде не так.

Спасибо


Требуется явное приведение типа записываемой инфы к типу переменной или параметру функции.

В Вашем случае скорей всего это будет так

mrequest.price=NormalizeDouble(Podd1,(int)SymbolInfoInteger(Megasymbol,SYMBOL_DIGITS)); //Первая линия поддержки

  PS

Но поскольку это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, а не ошибка ее можно игнорировать (по крайней мере в большинстве случаев).

Будет просто глаза мозолить и все...

Yedelkin:

... возможная потеря данных...

Я бы проверил, насколько  типы переменных Podd1 и Megasymbol соответствуют типам параметров у функций NormalizeDouble() и SymbolInfoInteger().

переменная Podd1 - double, Megasymbol - string. Смысл: цена отложенного ордера = уровню сопротивления допустим 1,259756 её хочу нормализовать до 5 знаков (Megasymbol = EURUSD)
kirill190982:
переменная Podd1 - double, Megasymbol - string. Смысл: цена отложенного ордера = уровню сопротивления допустим 1,259756 её хочу нормализовать до 5 знаков (Megasymbol = EURUSD)

С переменными скорей всего все ОК. Мой пост выше посмотрите плиз...

 
Interesting:

Требуется явное приведение типа записываемой инфы к типу переменной или параметру функции.

В Вашем случае скорей всего это будет так

  PS

Но поскольку это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, а не ошибка ее можно игнорировать (по крайней мере в большинстве случаев).

Будет просто глаза мозолить и все...

Скорее всего пока проигнорирую, но в MQL4  таких замечаний компилятор не выдавал
