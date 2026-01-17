Ошибки, баги, вопросы - страница 36
Скоро будет - уже в разработке.
1. Посмотрите справку по функции CopyClose().
Функция возвращает кол-во скопированных в массив данных, а не значение цены закрытия.
2. Вы просматриваете значение Close[] в вотче?
Я просмариваю значение vMA и Close[]. В вотче все нормально считает. Еще пробовал так:
Опять ошибку пишет. Может как то по другому можно простую скользящую среднюю рассчитать. Или взять хендл iMA и CopyBuffer куда надо?
Разработчикам, не сочтите за полного кретина - Для чего нужен const при объявлении функций? Как я понимаю объявить их результат констанотой (только вот понять не могу необходимость этого).
К примеру вот это объявление в CAccountInfo
Или я ошибаюсь?
подскажите что в коде не так.
Спасибо
Здравствуйте при компиляции советника выдается замечание possible loss of data due to type conversion (возможный убыток данных из-за преобразования типа )
... возможная потеря данных...
Я бы проверил, насколько типы переменных Podd1 и Megasymbol соответствуют типам параметров у функций NormalizeDouble() и SymbolInfoInteger().
Вопрос разработчикам по поводу "пользовательских" событий и нескольких экспертов работающих на одном терминале.
Вот хочу поинтересоваться правильно ли я все хочу замутить или нет?
Идея такова
По ходу пьесы требуется сделать информирование "соседних" экспертов о некоторых происходящих процессах.
Например такие процессы для начала нужно отследить:
1. Запск эксперта;
2. Выгрузка эксперта;
3. Прекращение совершения торговых операций;
4. Возобновление торговых операций.
Реализация
I. Создаем 4 идентификатора событий:
1 - CHARTEVENT_CUSTOM+1 //Запуск эксперта
2 - CHARTEVENT_CUSTOM+2 //Выгрузка эксперта
3 -CHARTEVENT_CUSTOM+3 //Прекращение совершения торговых опраций
4 - CHARTEVENT_CUSTOM+4 //Возобновление торговых операций
II. Отслеживание событий
При наступлении определенной ситуации в эксперте генерируется ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЕ сообщение при помощи EventChartCustom.
При этом эксперт записывает в sparam комментарий (свое имя и тип события, может иную инфу), а lparam идентификатор своего графика.
Эксперты на других графиках (если они смогут правильно разобрать характер события) отвечают уже конкретно данному эксперту.
PS
Если идея стоящая может ее доработать кто согласиться и оформить в виде статьи. Или внести в раздел справки посвященный пользовательским событиям?
Требуется явное приведение типа записываемой инфы к типу переменной или параметру функции.
В Вашем случае скорей всего это будет так
PS
Но поскольку это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, а не ошибка ее можно игнорировать (по крайней мере в большинстве случаев).
Будет просто глаза мозолить и все...
переменная Podd1 - double, Megasymbol - string. Смысл: цена отложенного ордера = уровню сопротивления допустим 1,259756 её хочу нормализовать до 5 знаков (Megasymbol = EURUSD)
С переменными скорей всего все ОК. Мой пост выше посмотрите плиз...
