Ошибки, баги, вопросы - страница 1872
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Своп.
Спасибо!
Я усомнился, что он в тестере учитывается, так как не вижу, где он там отображается.
Не компилируется
Э не, так это не работает. Или полный список, или нет списка.
Что за напасть, если файл был создан мною??? Чую кто то шурудит на моём компе. Ребята, да вы просто попросите, я и так всё расскажу и дам. Что как маленькие.....
Что за напасть, если файл был создан мною??? Чую кто то шурудит на моём компе. Ребята, да вы просто попросите, я и так всё расскажу и дам. Что как маленькие.....
Михаил вот ты тупой!!!!! Да я таких тупых на форуме ещё не встречал. Дурак дураком. Нехер было удалять эти файлы, всё было бы хорошо :-)
Как создать скрытый объект класса с закрытым конструктором?
Так идут утечки
Не ясно, как в такой ситуации вызвать деструктор. Singleton - не то.