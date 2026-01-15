Ошибки, баги, вопросы - страница 1872

Не компилируется
template <typename T1, typename T2>
void Func( T2 ) {}

void OnStart()
{
  Func<int>(0);
}
 
fxsaber:
Своп.

Спасибо!

Я усомнился, что он в тестере учитывается, так как не вижу, где он там отображается.

 
fxsaber:
Не компилируется
Э не, так это не работает. Или полный список, или нет списка.
 
Комбинатор:
Э не, так это не работает. Или полный список, или нет списка.
Ну так зачем заставлять плодить такие конструкции, когда все и так понятно?
template <typename T1>
class T
{
public:  
  template <typename T2>
  static void Func( T2 ) {}
};


void OnStart()
{
  T<int>::Func(0);
}
Причем такой обход ограничения годится не для всех методов, а только для статических.
[Удален]  
Сделайте, пожалуйста, черную цветовую схему МТ5, под цвет WIN10, очень не хватает
 

Как создать скрытый объект класса с закрытым конструктором?

Так идут утечки

class CLASS
{
private:
  static const CLASS* Tmp;
  
  CLASS() {}
};

static const CLASS* CLASS::Tmp = new CLASS;

void OnStart()
{
}

Не ясно, как в такой ситуации вызвать деструктор. Singleton - не то.

 
Просьба добавить в Scripts\Examples примеры использования Graphics/Graphic.mqh.
 
В последних билдах правили ошибку, что изменение кода эксперта и его перекомпиляция не подхватываются тестером? Приходится закрывать и вновь открывать терминал, чтобы новый вариант ex5 начал тестироваться. Иначе тестируется старый.
