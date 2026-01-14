Ошибки, баги, вопросы - страница 34
На счет советника вопрос - надо писать в Сервисдеск?
Если ошибка, или неправильное поведение - да. Только перед этим соберите как можно больше информации и изучите справку - вероятно вы найдете ответы в ней.
Уважаемый alexvd на мой взгляд это ошибка, я спрашиваю надо ли дубларовать сообщение в Сервисдеск?
Впринципе это могло бы быть отличием при генерации тиков, но это не так.
Разработчикам - Я из виду упустил, моя заявка №15802 выполнена или на подходе?
Видимо заявок выше крыши, моя последняя щас под номером 18261. Не знаю сколько у них там народа, но чтоб столько обработать заявок, много понадобится)
Что озачает запись в журнале:
Array out of range (126,16)
Подскажите пожалуйста как отлаживать советника. В МТ5 я его перевел скомпилировал, но пишет такую ошибку.
Нужно проверить размерность массива, скорей всего там имело место обращение к несуществующей "ячейке" (или существующей, но пронумерованной по другому)...
Индексация массивов идет начиная с 0, поэтому при обращении к индексу массива без учета этой особенности частенько случается выход за диапазон...
надо ли дубларовать сообщение в Сервисдеск?
Да.
Это исключит пропадание проблемы из поля видимости.
Вот ответ на Вашу заявку
Попробуйте немного измененные версии, все совпадает