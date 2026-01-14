Ошибки, баги, вопросы - страница 34

ddd06:

На счет советника вопрос - надо писать в Сервисдеск

Если ошибка, или неправильное поведение - да. Только перед этим соберите как можно больше информации и изучите справку - вероятно вы найдете ответы в ней. 

 
alexvd:

Уважаемый alexvd на мой взгляд это ошибка, я спрашиваю надо ли дубларовать сообщение в Сервисдеск

Впринципе это могло бы быть отличием при генерации тиков, но это не так. 

Interesting:
Разработчикам - Я из виду упустил, моя заявка №15802 выполнена или на подходе?

Повторю свой вопрос к разработчикам на счет 15802 - вроде договорились что будет, тему закрыли, и тишина (или как всегда я самое интересное проспал)?
 

Видимо заявок выше крыши, моя последняя щас под номером 18261. Не знаю сколько у них там народа, но чтоб столько обработать заявок, много понадобится)

 

Что озачает запись в журнале:

Array out of range (126,16)

Подскажите пожалуйста как отлаживать советника. В МТ5 я его перевел скомпилировал, но пишет такую ошибку. 

 
AM2:

ищи эту строку (126,16). ты вышел за диапазон массива
 
AM2:

Обращение к несуществующему индексу массива. 126 - строка в коде, 16 - элемент в строке
AM2:

Нужно проверить размерность массива, скорей всего там имело место обращение к несуществующей "ячейке" (или существующей, но пронумерованной по другому)...

Индексация массивов идет начиная с 0, поэтому при обращении к индексу массива без учета этой особенности частенько случается выход за диапазон...

 
ddd06:

надо ли дубларовать сообщение в Сервисдеск


Да.

Это исключит пропадание проблемы из поля видимости. 

 
ddd06:

Видимо заявок выше крыши, моя последняя щас под номером 18261. Не знаю сколько у них там народа, но чтоб столько обработать заявок, много понадобится)

Вот ответ на Вашу заявку

Попробуйте немного измененные версии, все совпадает


