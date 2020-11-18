Не загружается советник с розшерением.ex4 в терминал МТ4

Подскажите, пожалуйста, может кто поможет.

У меня сложилась такая ситуация.

При переносе терминала МТ4 на новый VPS у меня появилась данная проблема. 
Дело в том, что когда я запускаю терминал МТ4,  и когда запускаю советник .ex4 в терминал МТ4 (путем перетягивание советника на график инструмента), то он у меня через не сколько секунд постоянно исчезать советник  из терминала МТ4. Делою все как обычно, но почему то не получается, по ходу что упускаю.
Алгоритм моих действий:
1. Копирую советник .ex4 в терминал МТ4 в соответствующую папку, перезагружаюсь и перетягиваю советник на окно графика с обычными настройками

2. Потом через несколько секунд Советник (в правом верхнем углу просто пропадает):


3.Настройки советника в самом терминале МТ4 следующие (такие как обычно ставится):


Советники пробовал разные, терминал тоже уже и переустанавливал и перезагружал ничего не помогает. Другие советники запускаются нормально. На рабочем компьютере тоже все работает нормально.
Я просто в недоумении. 

Может из опыта можете подсказать в чем проблема?
 
Что написано в журналах терминала? В них пишутся все ошибки программ, запущенных в терминале. Есть две вкладки "Журнал" и "Эксперты" - скорее всего в одной из них есть запись о критической ошибке в советнике.

 

Добрый день!

Возможно на этих - тестовых счетах Тикмил запретил торговлю роботами.

 
Artyom Trishkin:

Что написано в журналах терминала? В них пишутся все ошибки программ, запущенных в терминале. Есть две вкладки "Журнал" и "Эксперты" - скорее всего в одной из них есть запись о критической ошибке в советнике.

Во вкладке "Эксперты" в логах файла показано такое описание в момент, когда запускаю советник и он сразу пропадает:

Что из этого можно понять?

 
Yuriy Kishman:

Во вкладке "Эксперты" в логах файла показано такое описание в момент, когда запускаю советник и он сразу пропадает:

Что из этого можно понять?

Советник использует dll в своей работе. Их нужно разрешить в настройках советника - поставить галочку "Разрешить DLL"

Если они уже разрешены, то может этих dll у вас просто нету?

 
Artyom Trishkin:

Советник использует dll в своей работе. Их нужно разрешить в настройках советника - поставить галочку "Разрешить DLL"

Если они уже разрешены, то может этих dll у вас просто нету?

Да, dll разрешены. Как можно проверить наличие dll в советнике?

Дело в том что данный советник у того же брокера на другом VPS-сервере работает абсолютно нормально. А здесь почему то не работает. 

 
Yuriy Kishman:

Да, dll разрешены. Как можно проверить наличие dll в советнике?

Дело в том что данный советник у того же брокера на другом VPS-сервере работает абсолютно нормально. А здесь почему то не работает. 

DLL не в советнике. Библиотеку нужно искать в папке <каталог данных терминала>\MQL4\Libraries. Скорее всего, файла там нет. Тогда скопируйте этот файл с того терминала, где все нормально работает.

 
Ihor Herasko:

DLL не в советнике. Библиотеку нужно искать в папке <каталог данных терминала>\MQL4\Libraries. Скорее всего, файла там нет. Тогда скопируйте этот файл с того терминала, где все нормально работает.

Я проверел по указному пути <каталог данных терминала>\MQL4\Libraries на терминале, который работает и на терминале, который не работает нет файлов dll. 

Может есть еще какие то рекомендации?

 
Yuriy Kishman:

Я проверел по указному пути <каталог данных терминала>\MQL4\Libraries на терминале, который работает и на терминале, который не работает нет файлов dll. 

Может есть еще какие то рекомендации?

Еще они могут быть в системной папке Windows. В любом случае там, где советник работает, эти файлы физически есть на компьютере. Просто задайте их в поиск.

 
Ihor Herasko:

Еще они могут быть в системной папке Windows. В любом случае там, где советник работает, эти файлы физически есть на компьютере. Просто задайте их в поиск.

Я нашел в папке  MQL4\Libraries файлы .dll, я скопировал все файлы, которые были в этой папке на рабочем терминале и вставил их в не рабочий терминал, но проблема не решилась (((.

В логах файла паказывает та же ошибка.

Может еще что то подскажите?


Заранее спасибо.

 

@Yuriy Kishman

Привет, решил проблему так:

В настройках терминала вырубаешь импорт ДЛЛ а при установке советника ставишь галочку на разрешить импорт ДЛЛ

