Не загружается советник с розшерением.ex4 в терминал МТ4
Подскажите, пожалуйста, может кто поможет.
У меня сложилась такая ситуация.
2. Потом через несколько секунд Советник (в правом верхнем углу просто пропадает):
3.Настройки советника в самом терминале МТ4 следующие (такие как обычно ставится):
Что написано в журналах терминала? В них пишутся все ошибки программ, запущенных в терминале. Есть две вкладки "Журнал" и "Эксперты" -
скорее всего в одной из них есть запись о критической ошибке в советнике.
Добрый день!
Возможно на этих - тестовых счетах Тикмил запретил торговлю роботами.
Во вкладке "Эксперты" в логах файла показано такое описание в момент, когда запускаю советник и он сразу пропадает:
Что из этого можно понять?
Советник использует dll в своей работе. Их нужно разрешить в настройках советника - поставить галочку "Разрешить DLL"
Если они уже разрешены, то может этих dll у вас просто нету?
Да, dll разрешены. Как можно проверить наличие dll в советнике?
Дело в том что данный советник у того же брокера на другом VPS-сервере работает абсолютно нормально. А здесь почему то не работает.
DLL не в советнике. Библиотеку нужно искать в папке <каталог данных терминала>\MQL4\Libraries. Скорее всего, файла там нет. Тогда скопируйте этот файл с того терминала, где все нормально работает.
Я проверел по указному пути <каталог данных терминала>\MQL4\Libraries на терминале, который работает и на терминале, который не работает нет файлов dll.
Может есть еще какие то рекомендации?
Еще они могут быть в системной папке Windows. В любом случае там, где советник работает, эти файлы физически есть на компьютере. Просто задайте их в поиск.
Я нашел в папке MQL4\Libraries файлы .dll, я скопировал все файлы, которые были в этой папке на рабочем терминале и вставил их в не рабочий терминал, но проблема не решилась (((.
В логах файла паказывает та же ошибка.
Может еще что то подскажите?
Заранее спасибо.
Привет, решил проблему так:
В настройках терминала вырубаешь импорт ДЛЛ а при установке советника ставишь галочку на разрешить импорт ДЛЛ
