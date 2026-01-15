Ошибки, баги, вопросы - страница 2727

Обнаружил странность в интерфейсе МТ5, которая уже выводит (меня из себя))).

Открываю два графика EURUSD M1. Индюков, советников, скриптов не запускаю. В шаблоне графика "default.tpl" тоже, ничего не прикреплено. Отключаю автопрокрутку. Каждый график "разворачиваю", чтобы он вписался в максимальное свободное пространство. Далее, нажимаю F11 для просмотра на весь экран. Поочередно выбираю нужный график, переключаю их либо мышкой (нажимаю слева снизу закладки), либо Ctrl+Tab. И вот, воскресенье - тиков нет.

Частенько замечаю, что при прокручивании одного графика, другой может либо переместиться в начало или конец доступной для просмотра истории, либо (если меня уже не глючит), перемещается на некоторое время. И это происходит не всегда. 

В опциях установлено 500000 баров в окне. МТ5 билд 2361(робофорекс). Win10-32бит.

Открыл сейчас только EURUSD M1 и GBPUSD M1. Происходит та же самая пакость.

 
Sealdo Сергей:

Частенько замечаю, что при прокручивании одного графика, другой может либо переместиться в начало или конец доступной для просмотра истории, либо (если меня уже не глючит), перемещается на некоторое время. И это происходит не всегда. 

эта пакость, скорее всего, вызвана подгрузкой истории. в процессе подгрузки (даже не обязательно с текущего таймфрейма) график символа "сходит с ума"; я пару раз сообщал об этом, видимо что-то фундаментальное, если не поправляют.

 
Igor Zakharov:

эта пакость, скорее всего, вызвана подгрузкой истории. в процессе подгрузки (даже не обязательно с текущего таймфрейма) график символа "сходит с ума"; я пару раз сообщал об этом, видимо что-то фундаментальное, если не поправляют.

Ну да, я замечал, когда происходит подгрузка истории слева и расширение видимой области, в этом случае текущая позиция окна может скакать влево или вправо. Но тут давно все загружено и много раз открывалось/закрывалось. При переключении между графиками периодически окно какого-то из графиков оказывается в начале/конце истории. Считаю это ненормальным, ну как минимум - неудобным при использовании...

 
Провел эксперимент. Мой индикатор устанавливает окно на указанную дату функцией ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,bar) внутри функции OnCalculate(). В воскресенье тик будет только один, по идее, только при запуске. Чаще всего позиция индикатором устанавливается так, как указано. Но, иногда, окно чарта прыгает на начало истории...
 

ME 2390

меню поиск (Ctrl+F) оставили на англ.языке


 

При наведении курсора мыши на бар появляется всплывающая подсказка с информацией о баре - дата, время, open, high, low close.

Как можно отключить эту опцию? Я просмотрел всю справку - ничего не нашёл.

 

1 выдаёт ошибки у подписчика сигнала вида

2020.04.27 10:45:19.702    Signal '1084913': deal #14317380 sell 1.00 BR-5.20 at 20.23 skipped as no symbol found

2020.04.27 11:00:37.819 Signal '1084913': signal copying for 'ED-6.20' is prohibited

2020.04.27 11:00:37.819 Signal '1084913': deal #14317408 buy 1.00 ED-6.20 at 1.0850 skipped as no symbol found

2020.04.27 11:12:45.493 Signal '1084913': signal copying for 'Si-6.20' is prohibited

2020.04.27 11:12:45.493 Signal '1084913': deal #14317437 sell 2.00 Si-6.20 at 75152 skipped as no symbol found


на всех инструментах копируется с демо счета на демо счёт у того же брокера- Открытие.

Проблема на фьючерсах на акциях норм. Хотя не все акции воспринимает по некоторым так же что не найдено

2. Непарвильно копирует объёмы . Почему то на подписчкике средств меньше на 100 руб а объём получается больше ексли в покупку на немного, а если в продажу то раза в 1,5 объём меньше у подписчкика.


В чём проблема что не работает?


MQL_User:

При наведении курсора мыши на бар появляется всплывающая подсказка с информацией о баре - дата, время, open, high, low close.

Как можно отключить эту опцию? Я просмотрел всю справку - ничего не нашёл.

Попробовал функцию ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,0,false);

Не помогло. Неужели разработчики не предусмотрели никакого способа?

 
Askr:

1 выдаёт ошибки у подписчика сигнала вида

2020.04.27 10:45:19.702    Signal '1084913': deal #14317380 sell 1.00 BR-5.20 at 20.23 skipped as no symbol found

на всех инструментах копируется с демо счета на демо счёт у того же брокера- Открытие.

2. Непарвильно копирует объёмы . Почему то на подписчкике средств меньше на 100 руб а объём получается больше ексли в покупку на немного, а если в продажу то раза в 1,5 объём меньше у подписчкика.

Первый случай - это маппинг.
Так как об этом много раз спрашивали, то просто можете почитат пост #3582

Второй случай.
Размер лота рассчитывается автоматически исходя из баланса счета (провайдера и подписчика), плечо обоих и загрузка депозита подписчика.
Также влияет и то, вносил ли провайдер средства на счет или снимал с него.

Управление средствами или как выбрать объем сделки?  (конкретно про лоты, выдержка из статьи)


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

Sergey Golubev, 2019.08.21 13:37

Там все считается автоматически.
Или плечи не равные, или провайдер сам плечо менял, или вы подсчитали не верно, или округление.
Про округление - в первом посте ветки, или тут -
Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?

Вот, еще может пригодится -


Sergey Golubev:

Первый случай - это маппинг.
Так как об этом много раз спрашивали, то просто можете почитат пост #3582

Второй случай.
Размер лота рассчитывается автоматически исходя из баланса счета (провайдера и подписчика), плечо обоих и загрузка депозита подписчика.
Также влияет и то, вносил ли провайдер средства на счет или снимал с него.

Управление средствами или как выбрать объем сделки?  (конкретно про лоты, выдержка из статьи)



Спасибо.

Я нашёл вот еще что, что возможно 1)это блокировка брокера.

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page127

https://www.mql5.com/ru/forum/304679

2) как то да скачут проценты сильно бывало и 110% и 70% скачет постоянно и сильно, пока еще не считал сам. Может быть что то связано с загрузкой но вряд ли. Я так по мелочи открывал и плечи в спецификациях марже  одинаковые и балансы одинаковые почти.

