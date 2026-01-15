Ошибки, баги, вопросы - страница 2727
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обнаружил странность в интерфейсе МТ5, которая уже выводит (меня из себя))).
Открываю два графика EURUSD M1. Индюков, советников, скриптов не запускаю. В шаблоне графика "default.tpl" тоже, ничего не прикреплено. Отключаю автопрокрутку. Каждый график "разворачиваю", чтобы он вписался в максимальное свободное пространство. Далее, нажимаю F11 для просмотра на весь экран. Поочередно выбираю нужный график, переключаю их либо мышкой (нажимаю слева снизу закладки), либо Ctrl+Tab. И вот, воскресенье - тиков нет.
Частенько замечаю, что при прокручивании одного графика, другой может либо переместиться в начало или конец доступной для просмотра истории, либо (если меня уже не глючит), перемещается на некоторое время. И это происходит не всегда.
В опциях установлено 500000 баров в окне. МТ5 билд 2361(робофорекс). Win10-32бит.
...
Открыл сейчас только EURUSD M1 и GBPUSD M1. Происходит та же самая пакость.
Частенько замечаю, что при прокручивании одного графика, другой может либо переместиться в начало или конец доступной для просмотра истории, либо (если меня уже не глючит), перемещается на некоторое время. И это происходит не всегда.
эта пакость, скорее всего, вызвана подгрузкой истории. в процессе подгрузки (даже не обязательно с текущего таймфрейма) график символа "сходит с ума"; я пару раз сообщал об этом, видимо что-то фундаментальное, если не поправляют.
эта пакость, скорее всего, вызвана подгрузкой истории. в процессе подгрузки (даже не обязательно с текущего таймфрейма) график символа "сходит с ума"; я пару раз сообщал об этом, видимо что-то фундаментальное, если не поправляют.
Ну да, я замечал, когда происходит подгрузка истории слева и расширение видимой области, в этом случае текущая позиция окна может скакать влево или вправо. Но тут давно все загружено и много раз открывалось/закрывалось. При переключении между графиками периодически окно какого-то из графиков оказывается в начале/конце истории. Считаю это ненормальным, ну как минимум - неудобным при использовании...
ME 2390
меню поиск (Ctrl+F) оставили на англ.языке
При наведении курсора мыши на бар появляется всплывающая подсказка с информацией о баре - дата, время, open, high, low close.
Как можно отключить эту опцию? Я просмотрел всю справку - ничего не нашёл.
1 выдаёт ошибки у подписчика сигнала вида
2020.04.27 10:45:19.702 Signal '1084913': deal #14317380 sell 1.00 BR-5.20 at 20.23 skipped as no symbol found
2020.04.27 11:00:37.819 Signal '1084913': signal copying for 'ED-6.20' is prohibited
2020.04.27 11:00:37.819 Signal '1084913': deal #14317408 buy 1.00 ED-6.20 at 1.0850 skipped as no symbol found
2020.04.27 11:12:45.493 Signal '1084913': signal copying for 'Si-6.20' is prohibited
2020.04.27 11:12:45.493 Signal '1084913': deal #14317437 sell 2.00 Si-6.20 at 75152 skipped as no symbol found
на всех инструментах копируется с демо счета на демо счёт у того же брокера- Открытие.
Проблема на фьючерсах на акциях норм. Хотя не все акции воспринимает по некоторым так же что не найдено
2. Непарвильно копирует объёмы . Почему то на подписчкике средств меньше на 100 руб а объём получается больше ексли в покупку на немного, а если в продажу то раза в 1,5 объём меньше у подписчкика.
В чём проблема что не работает?
При наведении курсора мыши на бар появляется всплывающая подсказка с информацией о баре - дата, время, open, high, low close.
Как можно отключить эту опцию? Я просмотрел всю справку - ничего не нашёл.
Попробовал функцию ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,0,false);
Не помогло. Неужели разработчики не предусмотрели никакого способа?
1 выдаёт ошибки у подписчика сигнала вида
2020.04.27 10:45:19.702 Signal '1084913': deal #14317380 sell 1.00 BR-5.20 at 20.23 skipped as no symbol found
...
на всех инструментах копируется с демо счета на демо счёт у того же брокера- Открытие.
...
2. Непарвильно копирует объёмы . Почему то на подписчкике средств меньше на 100 руб а объём получается больше ексли в покупку на немного, а если в продажу то раза в 1,5 объём меньше у подписчкика.
...
Первый случай - это маппинг.
Так как об этом много раз спрашивали, то просто можете почитат пост #3582
Второй случай.
Размер лота рассчитывается автоматически исходя из баланса счета (провайдера и подписчика), плечо обоих и загрузка депозита подписчика.
Также влияет и то, вносил ли провайдер средства на счет или снимал с него.
Управление средствами или как выбрать объем сделки? (конкретно про лоты, выдержка из статьи)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FAQ по сервису Сигналы
Sergey Golubev, 2019.08.21 13:37
Там все считается автоматически.
Или плечи не равные, или провайдер сам плечо менял, или вы подсчитали не верно, или округление.
Про округление - в первом посте ветки, или тут -
Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?
Вот, еще может пригодится -
и
Первый случай - это маппинг.
Так как об этом много раз спрашивали, то просто можете почитат пост #3582
Второй случай.
Размер лота рассчитывается автоматически исходя из баланса счета (провайдера и подписчика), плечо обоих и загрузка депозита подписчика.
Также влияет и то, вносил ли провайдер средства на счет или снимал с него.
Управление средствами или как выбрать объем сделки? (конкретно про лоты, выдержка из статьи)
Спасибо.
Я нашёл вот еще что, что возможно 1)это блокировка брокера.
https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page127
https://www.mql5.com/ru/forum/304679
2) как то да скачут проценты сильно бывало и 110% и 70% скачет постоянно и сильно, пока еще не считал сам. Может быть что то связано с загрузкой но вряд ли. Я так по мелочи открывал и плечи в спецификациях марже одинаковые и балансы одинаковые почти.