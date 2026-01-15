Ошибки, баги, вопросы - страница 2729
никакая это не особенность mql5, а просто некоторые попытки приучить к порядку.
приучение к порядку - это когда компилятор выдаст предупреждение (или ошибку). преобразование целых в дробные возвращает 0 - это нонсенс, а не порядок. так 90% старых кодов поломаются.
и, заметьте, рабочий вариант всё равно был с int! т.е. дело не в преобразовании типов на этапе подстановки в функцию, а на этапе вычисления
ДОБАВЛЕНО: перешёл на MQ-demo, обновил рабочий терминал. Нет в нём этой проблемы.
А отсутствие подсветки возможных вариантов в этом случае не вызывает подозрений?
:)
Да... Странно, некоторое время взад не подсвечивались переменные несоответствующего типа. Может специально исправили или обратят внимание на этот диалог и исправят ещё раз. Но как бы там ни-было, если функция требует тип переменной double, то double и надо подставлять.
Алексей, я заметил, что вы любите ссылки на документацию, у меня для вас есть одна :)
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting
int в double - это допустимое неявное преобразование без потери данных. законное.
вопрос по работе тестера стратегий.
Запускаю тест. Советник открывает позицию с SL и TP. Затем происходит ролловер и позиция закрывается НЕ переоткрываясь.
Это что такое? Баг? Какое то время не пользовался тестером и таких проблем не было теперь есть. Ниже лог из тестера. Видим что позиция открылась, а после ролловера закрылась и потом вроде как написано что открылась через BUY, но на самом деле на экране показывает что открытых сделок нет. Вставлял в тестер команду
PositionSelect(_Symbol) для проверки наличия открытых позиций после ролловера, результат всегда один - открытых позиций нет.
2020.04.28 18:14:14.609 2014.01.09 05:00:00 instant buy 1.00 AUDUSD at 0.88800 sl: 0.88450 tp: 0.89200 (0.88750 / 0.88800 / 0.88750)
2020.04.28 18:14:14.609 2014.01.09 05:00:00 deal #8 buy 1.00 AUDUSD at 0.88800 done (based on order #8)
2020.04.28 18:14:14.610 2014.01.09 05:00:00 deal performed [#8 buy 1.00 AUDUSD at 0.88800]
2020.04.28 18:14:14.610 2014.01.09 05:00:00 order performed buy 1.00 at 0.88800 [#8 buy 1.00 AUDUSD at 0.88800]
2020.04.28 18:14:24.169 2014.01.09 23:59:59 deal #9 sell 1.00 AUDUSD at 0.88980 done (based on order #9)
2020.04.28 18:14:24.169 2014.01.09 23:59:59 rollover deal performed [#9 sell 1.00 AUDUSD at 0.88980]
2020.04.28 18:14:24.170 2014.01.09 23:59:59 deal #10 buy 0.00 AUDUSD at 0.8899950 done (based on order #10)
2020.04.28 18:14:24.170 2014.01.09 23:59:59 rollover deal performed [#10 buy 0.00 AUDUSD at 0.8899950]
Я ссылки на документацию даю для того, чтобы не переписывать документацию в сообщение и чтобы люди привыкали читать документацию. Представьте себе, что здесь на форуме встречались такие, что не знали о существовании документации вообще. Что касается меня лично, я такую картинку в документации видел, но не пытался её досконально понять. Мне достаточно привычки применять переменные того типа какой требует функция. В крайнем случае поставлю принудительное приведение к нужному типу.