Ошибки, баги, вопросы - страница 2731

fxsaber:

Неясность в том, что при включенном NumLock нажатие на 0 вызывает 96 и при нажатой CTRL. А вот с нажатой SHIFT - 45.

ну есть скан коды клавиатуры

и есть коды клавиш

первые получает драйвер клавиатуры, а вторые получаем мы от ОС, которая и "генерирует" и строчные буквы и заглавные,и русские буквы и английские  и служебные комбинации клавиш - которые обсуждаем

не смотрел как в OnChartEvent() передаются коды клавиатуры, но в Виндовс обычно сначала будет сообщение клавиша нажата + код клавиши, затем клавиша отжата + код клавиши - и перехват клавиатуры должен оценивать что было предварительно нажато  и  какую кнопку теперь пользователь отпустил

 
fxsaber:

96, как с CTRL.

Shift отключает как Caps Lock, так и Num Lock

 
A100:

Shift отключает как Caps Lock, так и Num Lock

Спасибо, буду знать.

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2020.04.29 09:41

Интересно, что TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT не реагирует на нажатую SHIFT, если, например, нажать с ней клавишу INSERT.

 

удивительное рядом...целая статью на Вики как работает цифровая клавиатура 

Цифровая клавиатура работает в двух режимах:

  • когда  Num Lock включён и клавиша  ⇧ Shift не нажата и когда  Num Lock выключен и клавиша  ⇧ Shift нажата, цифровые клавиши работают как цифры, клавиша « .» вводит десятичный разделитель (точку в английской раскладке и запятую в русской);
  • когда  Num Lock выключен и клавиша  ⇧ Shift не нажата и когда  Num Lock включён и клавиша  ⇧ Shift нажата, клавиши  8,  6,  2,  4 работают как клавиши управления курсором, а клавиши  7,  9,  3,  1 работают как  Home,  PgUp,  PgDn и  End, соответственно.

Расположение цифр на цифровой клавиатуре отличается от расположения цифр на клавиатуре телефона — это может ввести в заблуждение тех, кто использует одно из этих расположений клавиш чаще.

Цифровая клавиатура используется в финансовых и экономических программах для ввода цифр; ввод осуществляется быстрее по сравнению с линейным расположением цифр. Стиль подобного ввода похож на стиль ввода в калькуляторе или кассовом аппарате.

Кнопки  +,  −,  ∗ (самостоятельно или в комбинации с клавишей  Ctrl) во многих программах используются для задания масштаба (крупнее, мельче, стандартный масштаб).


 
fxsaber:

Спасибо, буду знать.

В части Caps Lock это можно отключить через Дополнительные параметры клавиатуры, а с Num Lock такую возможность по всей видимости не предусмотрели

 
A100:
Igor Makanu:

Спасибо!

 
Igor Makanu:

удивительное рядом...целая статью на Вики как работает цифровая клавиатура 

Попробуйте как в 1ом абзаце выключить Num Lock, нажать Shift - и проверить результат цифровых клавиш 

 
Igor Zakharov:

ДОБАВЛЕНО: перешёл на MQ-demo, обновил рабочий терминал. Нет в нём этой проблемы.

нет, перекомпилировал, опять не верно, но угол другой, не как вчера

ObjectSetDouble (0,name,OBJPROP_ANGLE,direction==0?0:direction>0?30:-30);//так ok

ObjectSetDouble (0,name,OBJPROP_ANGLE,double(direction)*30.0);//так - нет (ни в одной комбинации преобразования int -> double)
 

Знаю, что вопрос не в тему, но ...

Замучился выискивать все видеофайлы на всех своих накопителях - всё по разным папкам валяется.

Кто-нибудь подскажет как можно взять, и найти всё видео на компьютере?

Стандартный поиск в десятке мне зачем-то предлагает только поиск по имени. Да не знаю я имён и расширений (много их разных)...

Я знаю, что найти мне нужно видеофайлы. Все. Абсолютно. А уж какого они типа и имени - это пусть сама машинка ищет.

 
Artyom Trishkin:

Знаю, что вопрос не в тему, но ...

Замучился выискивать все видеофайлы на всех своих накопителях - всё по разным папкам валяется.

Кто-нибудь подскажет как можно взять, и найти всё видео на компьютере?

Стандартный поиск в десятке мне зачем-то предлагает только поиск по имени. Да не знаю я имён и расширений (много их разных)...

Я знаю, что найти мне нужно видеофайлы. Все. Абсолютно. А уж какого они типа и имени - это пусть сама машинка ищет.

Начать поиск (любой поиск,любое название) и сразу остановить поиск. В результате появится панель поиска, где можно выбрать тип файла:


