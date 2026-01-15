Ошибки, баги, вопросы - страница 2731
Неясность в том, что при включенном NumLock нажатие на 0 вызывает 96 и при нажатой CTRL. А вот с нажатой SHIFT - 45.
ну есть скан коды клавиатуры
и есть коды клавиш
первые получает драйвер клавиатуры, а вторые получаем мы от ОС, которая и "генерирует" и строчные буквы и заглавные,и русские буквы и английские и служебные комбинации клавиш - которые обсуждаем
не смотрел как в OnChartEvent() передаются коды клавиатуры, но в Виндовс обычно сначала будет сообщение клавиша нажата + код клавиши, затем клавиша отжата + код клавиши - и перехват клавиатуры должен оценивать что было предварительно нажато и какую кнопку теперь пользователь отпустил
96, как с CTRL.
Shift отключает как Caps Lock, так и Num Lock
Спасибо, буду знать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2020.04.29 09:41
Интересно, что TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT не реагирует на нажатую SHIFT, если, например, нажать с ней клавишу INSERT.
удивительное рядом...целая статью на Вики как работает цифровая клавиатура
Цифровая клавиатура работает в двух режимах:
Расположение цифр на цифровой клавиатуре отличается от расположения цифр на клавиатуре телефона — это может ввести в заблуждение тех, кто использует одно из этих расположений клавиш чаще.
Цифровая клавиатура используется в финансовых и экономических программах для ввода цифр; ввод осуществляется быстрее по сравнению с линейным расположением цифр. Стиль подобного ввода похож на стиль ввода в калькуляторе или кассовом аппарате.
Кнопки +, −, ∗ (самостоятельно или в комбинации с клавишей Ctrl) во многих программах используются для задания масштаба (крупнее, мельче, стандартный масштаб).
В части Caps Lock это можно отключить через Дополнительные параметры клавиатуры, а с Num Lock такую возможность по всей видимости не предусмотрели
Спасибо!
Попробуйте как в 1ом абзаце выключить Num Lock, нажать Shift - и проверить результат цифровых клавиш
ДОБАВЛЕНО: перешёл на MQ-demo, обновил рабочий терминал. Нет в нём этой проблемы.
нет, перекомпилировал, опять не верно, но угол другой, не как вчера
Знаю, что вопрос не в тему, но ...
Замучился выискивать все видеофайлы на всех своих накопителях - всё по разным папкам валяется.
Кто-нибудь подскажет как можно взять, и найти всё видео на компьютере?
Стандартный поиск в десятке мне зачем-то предлагает только поиск по имени. Да не знаю я имён и расширений (много их разных)...
Я знаю, что найти мне нужно видеофайлы. Все. Абсолютно. А уж какого они типа и имени - это пусть сама машинка ищет.
Начать поиск (любой поиск,любое название) и сразу остановить поиск. В результате появится панель поиска, где можно выбрать тип файла: