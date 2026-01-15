Ошибки, баги, вопросы - страница 2734
Всем доброго времени суток, хотел бы поинтересоваться вот над такой вещью
я человек начинающий может кто объяснит
открыв демо счет у разных трейдеров не только в России, я столкнулся с проблемой, почему то не могу выставлять лоты в стакане, т.е. могу но только по рыночной цене! Платформа Форекс.
Объясните что к чему скорее всего я чего то не знаю!
На Мосбирже все ок через БКС т.е. я могу где угодно заходить через стакан и мою заявку в любом случае забирают. А вот на форекс терминалах такая штука не получается, могу покупать только по рыночной цене с Огромным спредом!
не работает поск на сайте
Сейчас уже работает.
Тесты надо уметь делать правильно и очень аккуратно.
проводить тесты не планировалось, нужно было только оценить возможности
ОК, будем считать, что в такой витиеватой форме, Вы отказались, я предложил выше исходники VS
Доброго времени суток!
Функция трейлинга.
Подскажите в чем косяк Выдает 4756 ошибка в тестере стратегий. Запускаю в скрипте, работает.
Доброго времени суток!
Не могу найти ошибку. Это Tralling stop. Если кидаю его скриптом на график, то срабатывает. В тестере стратегий возвращает ошибку 4756 (Невозможно отправить на сервер)
Помогите пожалуйста!
Вы сделали исключительное заявление и не смогли его доказать. Кроме того, вы не в первый раз выкладываете dll, что запрещено.
Исходников для воспроизведения не вижу.
Вы сделали исключительное заявление и не смогли его доказать. Кроме того, вы не в первый раз выкладываете dll, что запрещено.
Исходников для воспроизведения не вижу.
Исключительность заявления в чем проявляется? Вижу лишь, что замер производительности для старого терминала показал очень хорошие результаты, имхо, как говорится - добротная вещь сделанная на века
Проверил сегодня на ПК, результаты один в один МТ4/МТ5 , проверил еще раз на ноутбуке, тоже не увидел различий, высока вероятность, что в фоне какая служба Win10 во время теста "грызла диск", время активной работы на ноуте не настраивал, Вин сама ночное время по умолчанию выставила.
Ночью было еще желание разобраться в чем отличия, сегодня по принципу -устраивает пусть работает, исходники не вижу смысла оформлять комментариями или вырезать частями, чтобы начать разбор ситуации или обсуждение, не хочу этим заниматься.
Из багов нового билда:
это не правильная информация в логе терминала:
2020.05.06 19:03:03.895 Terminal Windows 10 build 18363, Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz, 0 / 2 Gb memory, 149 / 237 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+4
в диспетчере задач Вин свободных 920 Мб из 2,97 Гб , в предыдущих билдах была более правильная информация о системе