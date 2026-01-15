Ошибки, баги, вопросы - страница 2734

Тесты надо уметь делать правильно и очень аккуратно.

Плюс воспроизводимо. Плюс не может быть и речи чтобы запускать чужие dll без собственной компиляции из исходников.
 

Всем доброго времени суток, хотел бы поинтересоваться вот над такой вещью

я человек начинающий может кто объяснит

открыв демо счет у разных трейдеров не только в России, я столкнулся с проблемой, почему то не могу выставлять лоты в стакане, т.е. могу но только по рыночной цене! Платформа Форекс.

Объясните что к чему скорее всего я чего то не знаю! 

На Мосбирже все ок через БКС т.е. я могу где угодно заходить через стакан и мою заявку в любом случае забирают. А вот на форекс терминалах такая штука не получается, могу покупать только по рыночной цене с Огромным спредом!

не работает поск на сайте
 
Vladimir Pastushak:
не работает поск на сайте
.
 
Alexey Viktorov:
.

Сейчас уже работает.

 
Renat Fatkhullin:
Тесты надо уметь делать правильно и очень аккуратно.

проводить тесты не планировалось,  нужно было только оценить возможности

ОК, будем считать, что в такой витиеватой форме, Вы отказались, я предложил выше исходники VS

 

Доброго времени суток!

Функция трейлинга.

Подскажите в чем косяк Выдает 4756 ошибка в тестере стратегий. Запускаю в скрипте, работает.

int Tralling(int PointsTral=200)
  {
   MqlTradeRequest Request;
   MqlTradeResult Result;
   int PosTot, i, digits;
   string Symbols[]= {""};
   double SymbPt,sl,tp,
          PriceOpen[]= {0};
   i=0;
   PosTot= PositionsTotal();
   if(PosTot>0)
     {
      while(i<PosTot)
        {
         Symbols[i] = PositionGetSymbol(i);
         digits=(int)SymbolInfoInteger(Symbols[i],SYMBOL_DIGITS);
         if(PositionSelect(Symbols[i]))
           {
            PriceOpen[i] = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
            SymbPt = SymbolInfoDouble(Symbols[i],SYMBOL_POINT);
            if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == 0)
              {
               if(SymbolInfoDouble(Symbols[i],SYMBOL_BID) >= PriceOpen[i]+(SymbPt*PointsTral))
                 {
                  if(SymbolInfoDouble(Symbols[i],SYMBOL_BID)>PositionGetDouble(POSITION_SL)+(SymbPt*PointsTral))
                    {
                     sl=SymbolInfoDouble(Symbols[i],SYMBOL_BID)-(SymbPt*PointsTral);
                     tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);
                     Request.action=TRADE_ACTION_SLTP;
                     Request.symbol = Symbols[i];
                     Request.sl=NormalizeDouble(sl,digits);
                     Request.tp=NormalizeDouble(tp,digits);
                     Request.position=PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
                     if(!OrderSend(Request,Result))
                        Alert("Ошибка Треллинга ",GetLastError());
                    }
                 }
              }

            if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == 1)
              {
               if(SymbolInfoDouble(Symbols[i],SYMBOL_ASK) <= PriceOpen[i]-(SymbPt*PointsTral))
                 {
                  if(SymbolInfoDouble(Symbols[i],SYMBOL_ASK)<PositionGetDouble(POSITION_SL)-(SymbPt*PointsTral))
                    {
                     sl=SymbolInfoDouble(Symbols[i],SYMBOL_ASK)+(SymbPt*PointsTral);
                     tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);
                     Request.action=TRADE_ACTION_SLTP;
                     Request.symbol = Symbols[i];
                     Request.sl=NormalizeDouble(sl,digits);
                     Request.tp=NormalizeDouble(tp,digits);
                     Request.position=PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
                     if(!OrderSend(Request,Result))
                        Alert("Ошибка Треллинга ",GetLastError());
                    }
                 }
              }

           }
         else
           {
            Alert("Не удалось выделить оредер по символу. ", Symbols[i], " Ошибка ", GetLastError());
           }
         i++;
        }
     }
   return (1);
  }
Доброго времени суток!

Не могу найти ошибку. Это Tralling stop. Если кидаю его скриптом на график, то срабатывает. В тестере стратегий возвращает ошибку 4756 (Невозможно отправить на сервер)

Помогите пожалуйста!

Igor Makanu:

проводить тесты не планировалось,  нужно было только оценить возможности

ОК, будем считать, что в такой витиеватой форме, Вы отказались, я предложил выше исходники VS

Вы сделали исключительное заявление и не смогли его доказать. Кроме того, вы не в первый раз выкладываете dll, что запрещено.

Исходников для воспроизведения не вижу.

 
Renat Fatkhullin:

Вы сделали исключительное заявление и не смогли его доказать. Кроме того, вы не в первый раз выкладываете dll, что запрещено.

Исходников для воспроизведения не вижу.

Исключительность заявления в чем проявляется? Вижу лишь, что замер производительности для старого терминала показал очень хорошие результаты, имхо, как говорится - добротная вещь сделанная на века

Проверил сегодня на ПК, результаты один в один МТ4/МТ5 , проверил еще раз на ноутбуке, тоже не увидел различий, высока вероятность, что в фоне какая служба Win10 во время теста "грызла диск", время активной работы на ноуте не настраивал, Вин сама ночное время по умолчанию выставила.

Ночью было еще желание разобраться в чем отличия, сегодня по принципу -устраивает пусть работает, исходники не вижу смысла оформлять комментариями или вырезать частями, чтобы начать разбор ситуации или обсуждение, не хочу этим заниматься.


Из багов нового билда:

это не правильная информация в логе терминала:

2020.05.06 19:03:03.895 Terminal Windows 10 build 18363, Intel Core i3  M 380 @ 2.53GHz, 0 / 2 Gb memory, 149 / 237 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+4

 в диспетчере задач Вин  свободных 920 Мб из 2,97 Гб ,  в предыдущих билдах была более правильная информация о системе

