Получение данных символа FORTS

Добрый день! Недавно стал пользоваться metatrader 5, брокер "открытие" FORTS. Пытаюсь написать индикатор который получает данные с другого символа, но он не отображается корректно, сначала подумал что проблема в моём коде, но потом скачал индикатор  https://www.mql5.com/ru/code/897 и увидел что он тоже отрисовывается некорректно (пустой график индикатора). Подскажите плз в чём может быть проблема и как она лечится?


PS: Имя символа указываю в формате "RTS-3.19"

Как я понял проблема именно в формате имени символа. Кто-нибудь знает как решить проблему?
 
Добрый день!

Здесь нет ясновидящих.

Выложите код Вашего индикатора.

И для фортс есть раздел "Биржевой трейдинг"

 
Тема перенесена в биржевой раздел.
 
Открытие запрещает торговлю в метатрейдере многими фьючами .Доступны

Si - рубль

BR - нефть Brent

Ri - индекс РТС

SR - Сбербанк

GD - золото

GZ - Газпром

Eu - евро/рубль

ED - евро/доллар

MX - индек Мосбиржи

MXI - ?

JP - доллар/йена .

Ссылаются на отсутствие ликвидности в стаканах.

 
Первый раз об этом слышу.  Приведите пример, по какому фьючу запрет торговли.
Сегодня открылась сделка по SNGP-3.19 в шорт. Никаких вопросов не возникло.

 
Запрет на  авто-торговлю. В моем случае - подписка на сигналы.

Вот ответ Открытия

"Добрый день!
Мы связались с автором стратегий и пришли к решению, что автор ограничит список используемых инструментов, в соответствии с инструментами, которые разрешены для копи-трейда.
Если у Вас остались вопросы, просьба задать его в ответном письме.
Спасибо за обращение!"

Разрешенные я перечислил.

А так как человек пишет свой индикатор, а у них запреты на некоторые инструменты для авто-торговли, возможно проблема именно в брокере , а не в программе. Для проверки ему нужно попробовать получить данные с любого символа которые я написал, если все получится, значит точно запрет брокера, если нет, значит дело в чем то другом.

 
Вы путаете копирование и торговлю.

Для ручной и автоматической торговли ограничений по фьючерсам нет.

 
Попробуйте перед запуском открыть график второго используемого символа с используемым таймфреймом, чтобы он подгрузился. После подгрузки данных его можно закрыть.
 
Не фантазируйте, ссылаясь на Открывашку.

В МТ5 торговля разрешена на всех действующих фьючерсных символах (я тоже в Открывашке)!

 
На сигналах - нет. И почему то запрещены опционы. Вот это меня вообще в ступор вгоняет.


