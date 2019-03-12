Получение данных символа FORTS
Как я понял проблема именно в формате имени символа. Кто-нибудь знает как решить проблему?
Добрый день!
Здесь нет ясновидящих.
Выложите код Вашего индикатора.
И для фортс есть раздел "Биржевой трейдинг"
Добрый день! Недавно стал пользоваться metatrader 5, брокер "открытие" FORTS. Пытаюсь написать индикатор который получает данные с другого символа, но он не отображается корректно, сначала подумал что проблема в моём коде, но потом скачал индикатор https://www.mql5.com/ru/code/897 и увидел что он тоже отрисовывается некорректно (пустой график индикатора). Подскажите плз в чём может быть проблема и как она лечится?
PS: Имя символа указываю в формате "RTS-3.19"
Открытие запрещает торговлю в метатрейдере многими фьючами .Доступны
Si - рубль
BR - нефть Brent
Ri - индекс РТС
SR - Сбербанк
GD - золото
GZ - Газпром
Eu - евро/рубль
ED - евро/доллар
MX - индек Мосбиржи
MXI - ?
JP - доллар/йена .
Ссылаются на отсутствие ликвидности в стаканах.
Первый раз об этом слышу. Приведите пример, по какому фьючу запрет торговли.
Сегодня открылась сделка по SNGP-3.19 в шорт. Никаких вопросов не возникло.
Запрет на авто-торговлю. В моем случае - подписка на сигналы.
Вот ответ Открытия
А так как человек пишет свой индикатор, а у них запреты на некоторые инструменты для авто-торговли, возможно проблема именно в брокере , а не в программе. Для проверки ему нужно попробовать получить данные с любого символа которые я написал, если все получится, значит точно запрет брокера, если нет, значит дело в чем то другом.
Вы путаете копирование и торговлю.
Для ручной и автоматической торговли ограничений по фьючерсам нет.
Не фантазируйте, ссылаясь на Открывашку.
В МТ5 торговля разрешена на всех действующих фьючерсных символах (я тоже в Открывашке)!
На сигналах - нет. И почему то запрещены опционы. Вот это меня вообще в ступор вгоняет.
