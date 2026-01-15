Ошибки, баги, вопросы - страница 2726

Artyom Trishkin:

Тема называется "Ошибки, баги, вопросы".

Пожалуйста, создайте себе тему, в которой будете обсуждать MQL vs C#,C++, и прочее связанное с синтаксисом, компиляторами и разминками для ума.

Вы же тему засоряете и другие вопросы и сообщения пользователей тонут в вашем обсуждении.

Меня спрашивают где вопрос задать - отправляю сюда, а мне в ответ: там дядьки спорят на сто страниц - не буду мешать, остальное бессмысленно ...

Хотелось бы иметь тему исключительно для багов, а то сюда валят всё подряд.

 

Koldun Zloy:

Хотелось бы иметь тему исключительно для багов, а то сюда валят всё подряд.

Поддерживаю. Я давно предлагал навести порядок. Разделить на 2 отдельные темы: "Ошибки, баги" и "Вопросы"
 
Alexey Navoykov:
Поддерживаю. Я давно предлагал навести порядок. Разделить на 2 отдельные темы: "Ошибки, баги" и "Вопросы"

Так ведь всё это уже есть.

И для новичков, и для профи.

Всё равно сюда всё валят.

 
fxsaber :
Конечно, но это не моя точка зрения. Я знаю, тебе нравится DEFINE
 
Artyom Trishkin:

Так ведь всё это уже есть.

И для новичков, и для профи.

Всё равно сюда всё валят.

Так потому что в названии указаны "вопросы", вот и валят вопросы, по любой теме.  Вот взять тот случай, с которого началась наша дискуссия.  Человек поинтересовался, как реализовать определённую конструкцию в языке.  При этом его вопрос явно не подпадает под вопросы новичков.  А в ветке "Особенности..." обсуждаются недокументированные возможности языка - это тоже не то.  Куда ему тогда обращаться?
 
Alexey Navoykov:
Так потому что в названии указаны "вопросы", вот и валят вопросы, по любой теме.  Вот взять тот случай, с которого началась наша дискуссия.  Человек поинтересовался, как реализовать определённую конструкцию в языке.  При этом его вопрос явно не подпадает под вопросы новичков.  А в ветке "Особенности..." обсуждаются недокументированные возможности языка - это тоже не то.  Куда ему тогда обращаться?

Проще новую тему создать. Со временем она уйдёт в историю и никому не будет мешать. Так-же как никому не нужные опросы.

 
Alexey Navoykov:
Так потому что в названии указаны "вопросы", вот и валят вопросы, по любой теме.  Вот взять тот случай, с которого началась наша дискуссия.  Человек поинтересовался, как реализовать определённую конструкцию в языке.  При этом его вопрос явно не подпадает под вопросы новичков.  А в ветке "Особенности..." обсуждаются недокументированные возможности языка - это тоже не то.  Куда ему тогда обращаться?
Например, сюда:
Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1.
Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1.
  • 2011.01.19
  • www.mql5.com
Из удалённого процесса управляю терминалом. Загружаю на график любой скрипт без использования DLL. Скрипты грузятся и работают...
Alexey Navoykov:
Поддерживаю. Я давно предлагал навести порядок. Разделить на 2 отдельные темы: "Ошибки, баги" и "Вопросы"

А есть тема "предложения по улучшению терминала?" 4 или 5, неважно

 
nkaretnikov:

А есть тема "предложения по улучшению терминала?" 4 или 5, неважно

Если вы сможете объяснить почему ваше предложение необходимо большинству пользователей, сможете объяснить что нет возможности написать пользовательскую функцию, сможете заинтересовать этим предложением разработчиков, тогда пишите где вам будет удобно.
