Ошибки, баги, вопросы - страница 2726
Тема называется "Ошибки, баги, вопросы".
Пожалуйста, создайте себе тему, в которой будете обсуждать MQL vs C#,C++, и прочее связанное с синтаксисом, компиляторами и разминками для ума.
Вы же тему засоряете и другие вопросы и сообщения пользователей тонут в вашем обсуждении.
Меня спрашивают где вопрос задать - отправляю сюда, а мне в ответ: там дядьки спорят на сто страниц - не буду мешать, остальное бессмысленно ...
Хотелось бы иметь тему исключительно для багов, а то сюда валят всё подряд.
Поддерживаю. Я давно предлагал навести порядок. Разделить на 2 отдельные темы: "Ошибки, баги" и "Вопросы"
Так ведь всё это уже есть.
И для новичков, и для профи.
Всё равно сюда всё валят.
Так потому что в названии указаны "вопросы", вот и валят вопросы, по любой теме. Вот взять тот случай, с которого началась наша дискуссия. Человек поинтересовался, как реализовать определённую конструкцию в языке. При этом его вопрос явно не подпадает под вопросы новичков. А в ветке "Особенности..." обсуждаются недокументированные возможности языка - это тоже не то. Куда ему тогда обращаться?
Проще новую тему создать. Со временем она уйдёт в историю и никому не будет мешать. Так-же как никому не нужные опросы.
А есть тема "предложения по улучшению терминала?" 4 или 5, неважно
