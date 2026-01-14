Ошибки, баги, вопросы - страница 10

Новый комментарий
 
gpwr:

Хочу возвратиться к своеу вопросу о правильном вычислении маржи. Как Ренат заметил, в моих вычислениях, LotRqdMgn (необходимая мржа для покупки 1 лота) не учитывает цену валюты. Тут вспомнил что видел такую таблицу

То есть получается что в таблице ошибка: вместо Lots*Contract_Size/Leverage, должно быть Price*Lots*Contract_Size/Leverage.

Навскидку - Вы правы. Статья Азбука торговли валютами
Азбука торговли валютами - Статьи по MQL4
  • www.mql5.com
Азбука торговли валютами - Статьи по MQL4: особенности автоматических торговых стратегий
 
Prival:
нет не в этом дело. скорее всего что то с серверами. там работы идут видно какието. дыра в данных появилась. часто теряется связь с сервером. история не подкачивается. скорее всего это вызвало ошибку.

скажите у вас сейчас с серверами все нормально у меня уже давно висит вот это

2010.06.15 20:34:18 Network '92879': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Service is not available)

или это у меня проблемы ?


 время последней котировки которая пришла в терминал. сейчас уже 20:45 москвы

[Удален]  
Prival:

скажите у вас сейчас с серверами все нормально у меня уже давно висит вот это

2010.06.15 20:34:18 Network '92879': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Service is not available)

или это у меня проблемы ?


 время последней котировки которая пришла в терминал. сейчас уже 20:45 москвы

Похоже что сервер MQ. По крайней мере у меня на родной сервер терминал ругается подобным образом...
 
Prival:

скажите у вас сейчас с серверами все нормально у меня уже давно висит вот это

2010.06.15 20:34:18 Network '92879': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Service is not available)

или это у меня проблемы ?


 время последней котировки которая пришла в терминал. сейчас уже 20:45 москвы

Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше.
 

joo:
Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше. 

Сдесь все нормально brocompany.ru, сдесь тоже forex4you.org
 
FEDOR_MQL:
Сдесь все нормально brocompany.ru, сдесь тоже forex4you.org

Я имел ввиду сервера MQ.

к forex4you добавляю FIBO - тоже работают.

 

Раскажите кто знает что означают вот эти сообщения:

2010.06.16 12:43:35    High_exp3 (EURUSD,M5)    Unhandled exception in 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5'
2010.06.16 12:43:35    High_exp3 (EURUSD,M5)    Illegal instruction [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
2010.06.16 12:41:47    High_exp4 (EURUSD,M1)    Access violation read to 0x00000070 in 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5'

может и ничего страшного но меня настораживает запись Illegal instruction [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]


зы        Дело в том что советник иногда с этим всем работает а иногда вылетает, и эта неустойчивость непонятна, ну неработал бы уже тогда ясно.

 
у меня тоже какая-то чертовщина с тестером твориться, начинаю запускать своего советника, в тестере вылетает весь терминал, если кидаю его на график, то все в норме. другие советники нормально работают в тестере.
[Удален]  
sergey1294:
у меня тоже какая-то чертовщина с тестером твориться, начинаю запускать своего советника, в тестере вылетает весь терминал, если кидаю его на график, то все в норме. другие советники нормально работают в тестере.

Советник мультивалютный?
 
Interesting:
Советник мультивалютный?
нет
1...34567891011121314151617...3695
Новый комментарий