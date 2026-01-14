Ошибки, баги, вопросы - страница 10
Хочу возвратиться к своеу вопросу о правильном вычислении маржи. Как Ренат заметил, в моих вычислениях, LotRqdMgn (необходимая мржа для покупки 1 лота) не учитывает цену валюты. Тут вспомнил что видел такую таблицу
То есть получается что в таблице ошибка: вместо Lots*Contract_Size/Leverage, должно быть Price*Lots*Contract_Size/Leverage.
нет не в этом дело. скорее всего что то с серверами. там работы идут видно какието. дыра в данных появилась. часто теряется связь с сервером. история не подкачивается. скорее всего это вызвало ошибку.
скажите у вас сейчас с серверами все нормально у меня уже давно висит вот это
2010.06.15 20:34:18 Network '92879': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Service is not available)
или это у меня проблемы ?
время последней котировки которая пришла в терминал. сейчас уже 20:45 москвы
joo:
Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше.
Сдесь все нормально brocompany.ru, сдесь тоже forex4you.org
Я имел ввиду сервера MQ.
к forex4you добавляю FIBO - тоже работают.
Раскажите кто знает что означают вот эти сообщения:
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Unhandled exception in 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5'
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) Illegal instruction [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) Access violation read to 0x00000070 in 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5'
может и ничего страшного но меня настораживает запись Illegal instruction [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
зы Дело в том что советник иногда с этим всем работает а иногда вылетает, и эта неустойчивость непонятна, ну неработал бы уже тогда ясно.
у меня тоже какая-то чертовщина с тестером твориться, начинаю запускать своего советника, в тестере вылетает весь терминал, если кидаю его на график, то все в норме. другие советники нормально работают в тестере.
Советник мультивалютный?