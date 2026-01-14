Ошибки, баги, вопросы - страница 230
Тут народ очень бурно просил избавиться от дыр в истории, а вы их предлагаете сделать.
я не предлагаю сделать дыры, я предлагаю иметь достоверную информацию, я предлагал нестандартные ТФ и возможность доступа к формату исторических данных
мне не нужна иллюзия что у меня есть данные, мне нужна достоверность, как я буду латать дыры или не буду их латать это другой вопрос
есть предложение к разработчикам: сделайте "волшебный чекбокс" - латать историю или нет
имхо - в ближайшие 5-6 месяцев нечего и надеяться на полноценную платформу для работы на реальных счетах, а через 5-6 месяцев еще неизвестно как будет выглядеть МТ5 и будет ли он вообще
В соответствующие время и в соответствующих местах паникёров расстреливали на месте. В стаде бизонов или буйволов телёнка, который беспричинно блеет, затаптывают без суда и следствия.
Может быть стоит "расстреливать" соответствующие учетные записи на форуме? .... Хотя, да, согласен, не гуманно это.
да согласен, это не гуманно, но рационально
будем считать, что я паникер, которому нужен понятный терминал, а не компьютерная игра на деньги, со всеми своими недостатками МТ4 меня пока устраивает для работы на микрореале, но увы всегда хочется чегонить бОльего, а такое обещание прозвучало от представителей метаквот. За сим покину Вас - в ближайшие 5 месяцев мне нечего тут делать. Успехов.
да, и не забудьте позвонить по горячей линии, в любое ток-шоу, когда идет обсуждение на тему "а не закрыть ли показ Дом-2" , главное, что бы Вы считали что за Вас ктонить должен контролировать СМИ и свободу слова, а не Вы сами решать стоит ли Вам воспринимать эту информацию или переключить канал ТВ или пройти мимо
Ситуация
Из мт5 залогинился на счет под инвесторским паролем в выходные. на счете висят две позы так и должно быть.
Залогиниваюсь на другой счет также под инвесторским паролем,(совсем недавно открытым) на котором не было еще сделок и в закладке "активы" вижу данные от предыдущего счета.
А это закладка торговля
Да "Средства" и "Маржа" как то не совпадают )
Эта внесенная на этапе оптимизации ошибка уже исправлена. В понедельник выйдет исправленный билд.
Извините за неудобства, перестарались...
Я как понял выход нового билда откладывается? Или я снова пропустил самое вкусное?... :)
Вопрос как говорится на засыпку:
Как советник может загрузить/выгрузить данные в файл? и главное что это должно работать в тестере, да с агентами.
Где должен быть расположен файл чтоб агент его видел?
ЗЫ Ну фиг с ним выгрузить, хотя бы загрузить из файла но именно в агента.
Ведь стартует то агент по распоряжению тестера значит какието данные ему передаются. Вот и хотелось бы управлять этим процессом не только через инпут переменные, а иметь возможность передавать и массивы.
Как советник может загрузить/выгрузить данные в файл? и главное что это должно работать в тестере, да с агентами.
#property tester_file "bla-bla-bla"
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
Выгрузить файл - никак. Если Вы тестируете локально (только на локальных агентах), то можете открывать файлы в общей папке клиентских терминалов.
#property tester_file "bla-bla-bla"
Свойства программ
tester_indicator
string
Имя пользовательского индикатора в формате "имя_индикатора.ex5". Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо данное свойство
tester_file
string
Имя файла для тестера с указанием расширения, заключенное в двойные кавычки (как константная строка). Указанный файл будет передан тестеру в работу. Входные файлы для тестирования, если необходимы, должны указываться всегда
tester_library
string
Имя библиотеки с расширением, заключенное в двойные кавычки. Библиотека может быть как с расширением dll, так и с расширением ex5. Необходимые для тестирования библиотеки определяются автоматически. Однако, если какая-либо библиотека используется пользовательским индикатором, то необходимо использовать данное свойство