Ошибки, баги, вопросы - страница 1978
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хром.
и синие слева. попробуйте тот браузер, что был в смартфоне
в FireFox еще обновленные темы вверху
и синие слева
Все так же и в Хроме. У меня не получается заставить себя автоматически видеть эти сине/серые иконки. А жирный шрифт непрочитанных тем настолько впечатлил, что даже написал об этом.
Интересный случай на AcePrime-Demo счетах.
Запускаем советник
И руками пытаемся открыть позицию на любом bo-символе (бинарные опционы). В логе терминала получаем
'3182780': market sell 1.00 XAUUSDbo '3182780': failed market sell 1.00 XAUUSDbo [Invalid data]
В логе же эксперта такое
Проверял, OrderCheck возвращает true. Торговая сессия открыта и т.д. Но MT5 ругается и на ручные и на автоматические запросы одинаково, выдавая retcode = 4. Почему возникает такая ситуация, когда терминал говорит, что все в порядке, а пробуешь и ничего не выходит? Как понять без запросов, что открыть не получится? И что это за четвертый код возврата?
GetLastError() возвращает
ERR_TRADE_SEND_FAILED
4756
Не удалось отправить торговый запрос
Воспроизводится все без проблем.
Добрый день.
Мне одному кажется что вот такой код не должен компилироваться (должна быть private member access error)?
В СД говорят что все ок, и так можно...
Добрый день.
Мне одному кажется что вот такой код не должен компилироваться (должна быть private member access error)?
В СД говорят что все ок, и так можно...
Согласно правилам MQL экземпляр класса может свободно обращаться к закрытым полям и методам другого экземпляра, если он принадлежит тому же классу, что и первый. Так-как сB наследуется от cA, то cB и есть cA, а следовательно cA может обращаться к любым закрытым методам и полям экземпляра cB, не зависимо от того, где он объявлен.
Согласно правилам MQL экземпляр класса может свободно обращаться к закрытым полям и методам другого экземпляра, если он принадлежит тому же классу, что и первый. Так-как сB наследуется от cA, то cB и есть cA, а следовательно cA может обращаться к любым закрытым методам и полям экземпляра cB, не зависимо от того, где он объявлен.
Спасибо. В документации об этом не встречал. Можете ткнуть носом?
Спасибо. В документации об этом не встречал. Можете ткнуть носом?
Это и в C++ так (а MQL строится по образу и подобию C++). Как говорят, приватность C++ - на уровне класса, а не объекта. Иначе было бы невозможно сделать, например, copy-конструктор, без специальных методов getter-ов для всех приватных полей.
Это и в C++ так