Ошибки, баги, вопросы - страница 225
Разработчикам.
Конечно на прямую это к МТ5 не относится, но это важно для моего текущего проекта - Как я понял при закрытии нескольких открытых "позиций" (ордеров) по одному символу в МТ4 выполняется обработка сначала убыточных ордеров?
Т.е. если в МТ4 по одному символу будет 10 "позиций" (открытых ордеров), которые все закроются сервером по определенной цене в каком порядке будет происходить закрытие?
PS
Меня интересует именно ситуация с сервером МТ4.
баг этот с рождения мт5 и до сих пор не исправлен =(
если я не ошибаюсь, то это баг на стороне ДЦ, и пока никто не придает этому значения, хотя появились несколько ДЦ с реальными счетами - это одна из причин, по которой я, пока поостыл к МТ5, т.к. не вижу смысла тестировать свои коды на счетах МТ5
есть еще баг с непрорисовкой нулевого бара - только линия Ask показывает текущую цену на экране
почему так глючно генерится график?
на прикрепленном скрине видно:
- период м15
- пол экрана - дневные свечи, вторая половина -часовые
Это не баг системы, а организационная проблема брокера, который не закачал корректную историю к себе в свои базы.
Подключитесь к нашему серверу access.metatrader5.com:443 - на нем вся история корректная.
а еще на рисунке видно, что дата у вертикальной линии сливается со шкалой - не видно ни той, ни другой
Да, так и должно быть.
- когда же наконец заработает двойной клик по объекту, открывающий его свойства, как в 4-ке?
- нарисовать баг-скрин с этого сервера?
- но это же очевидный баг. использование вертикальной линии получается возможно только в фоновом режиме
- т.е. забыть можно о прежнем функционале или все же появится какая-нить галочка, регулирующая поведение?
еще до кучи:
- в 4-ке хинт, при перетягивании объекта, отображался в правом верхнем угле, зачем-то сделали в левом - мешается. сначала вообще бесил, когда был непрозрачным. мне, например, он вообще не нужен - галочку бы, чтобы отключить.
- почему-то, не всегда, но часто при наложении на график трендовой линии или изменении ее положения, терминал дико тупит... вроде бы чем дальше от правого конца графика, тем больше тупит... тобишь зависает на несколько секунд...
- а еще эта линия после изменения положения, бывает просто исчезает и появляется, через пару секунд.. или тянешь за конец, отпускаешь - она улетает непонятно куда.. потом прилетает обратно.. иногда..
- а еще смешнее, бывает, когда все объекты на графике начинают пргать туда-сюда.. это особенно по началу, когда откроешь первый раз какой-то ТФ, видимо пока генерит и рисует историю, лучше сходить покурить..
вобщем, пока все попытки поковырять пятерку заканчиваются разочарованием... =(
Здравствуйте, уважаемые разработчики. В языке МКЛ5 есть функция ArrayMaximum, которая ищет в одномерном числовом массиве максимальный элемент. Как вы смотрите на то, чтобы сделать похожую функцию для поиска индексов максимального элемента в многомерном массиве? По правде говоря, мне она нужна. Спасибо.
Да, покажите ошибку именно с сервера MetaQuotes-Demo, пожалуйста.
собстна по шкале видно, что свечки дневные на м15
это ноябрь 94го... с какого конкретно времени пошли дневные не знаю - тупо нажал "перейти в конец графика".
А если самостоятельно реализовать?
1. Если не ошибаюсь Евра была введена официально в 1999 году.
Понятно что она экспериментально существовала и до этого, но это уже отдельная тема.
2. Где-то (не помню где) было указано что для чемпионата история была подготовлена с 2005 года...