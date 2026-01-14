Ошибки, баги, вопросы - страница 228
Здравствуйте. Я планирую использовать MT5 для технического анализа, т.е. обсчета данных в реальном времени. Мне нужно его быстродействие. О том, чтобы торговать через этот терминал пока не думаю, т.к. платформа новая, но, на демо - почему нет(Москва не сразу строилась). Тестирование необходимо, т.к. оно и собственные ошибки выявляет. А ваша информация полезна. MT5 меня привлекает возможностями. Можно запросто обратиться к системным времени и календарю Windows через API, и установить, что бар не обновляется. Это, конечно, не дело, но очень важно. Правильное функционирование программы подразумевает ввод различных проверок правильности расчетных данных, в смысле не потери денег тем более. Если программист чего-то не учел, но мог - кто виноват?
не могу не ответить, хотя уже нет желания отписываться на этом форуме:
я тоже планировал использовать МТ5 для тех.анализа, устал мыкаться между своими программами на Delphi и кодами на МТ4 - начал переписывать всё на МТ5, и тут понеслись не то что трудности, а настоящие проблемы: урезанное ООП (преодолимо), невозможность создавать свои нестандартные ТФ(не преодолел, чтобы было удобно мне), невозможность загрузки своих исторических данных (надеялся, что разработчики выполнят свое обещание и раскроют формат данных .hcc файлов -пока не увидел этой инфы), качественная поддержка только сервера метаквот и отсутствие маломальской поддержки со стороны ДЦ(не удобно, т.к. торговать придется на других серверах - часто для экспертов создают проблемы несинхронность внутреннего времени серверов -тени свечей разные), просто абсурдные обновления новых билдов -работоспособные участки кода перестают работать и т.д. и т.п.
Ну и если виноватых нет, то чувствую уже себя виноватым, что потратил полгода на платформу МТ4/МТ5, а не занялся изучением тех же нинзей, трейдстейшн и иже с ними
огромный плюс МТ5 - сильный компилятор, событийная модель Windows , это дает возможность создавать коды не уступающие уровню Си++ и Pascal/Delphi
ЗЫ: чтобы больше не заполнять своими постами топик -сразу соглашусь если комунить нужно - да, я много хочу от бесплатных платформ, и совершенно не разделяю мух и котлет )))
опять не Вы, не Ваша компания и все это они сделали....
Удивительно, как часто люди отключают критическое восприятие действительности.
Но если поглубже копнуть, то причина одна - жаловаться на тех, кто ближе и где ближе, а не на тех, кто виноват и кто отвечает.
Еще раз повторю: мы все делаем, чтобы автоматически решался огромный пласт задач как в клиенте, так и на сервере. Но если админ своими собственными руками импортирует неправильные котировки, то мы не может взять и подменить его историю другой.
Опишите проблему четко на форуме конкретного брокера или напишите в их техсаппорт.
ОК, я соглашусь с Вами -Вашей вины нет, это все нетолковые представители ДЦ, мне от этого не легче - т.к. доверие я пока потерял в целом к платформе, на МТ5 нет качественной поддержки со стороны ДЦ, а на МТ4 нет русскоязычного форума, где бы не выкрикивали в каждом посте обманщики ДЦ, все не работает потому что так ДЦ сделали, и метаквоты им помогают
Вот это действительность.
Хотя может быть, я плохо воспринимаю действительность? согласен -мое мнение для Вас это нытье очередного юзера или программера, можете не отвечать на мой пост, я не прошу и не требую
Это два разных документа и у них две разные цели.
Спецификация нужна для того, чтобы ОДНОЗНАЧНО описать все конструкции языка по пунктам. Например, спека для C# . Вообще, я бы для образца взял спеку на С++, она более строгая и однозначная, но ссылку сходу не найтиСпецификация нужна для того, чтобы я, в случае чего, мог открыть ее и ткнуть носом разработчика, что в пункте 1.3.5 написано одно, а компилятор генерит другое. Это есть? Этого нет, есть Справочник... путешественника по галактике MQL5
Справочник, кстати, неплохой, местами написано просто отлично, но это не спецификация.
Ладно, без обид, сам ненавидел писать документацию на ПО, а часто приходилось, да еще на английском. Но спек со временем сделать надо, пока наверное еще и рано, сначала ошибки надо устранить. Про ошибки я по форуму вашему сужу, а то опять крик начнется про мою желчность.
А про ООП я все же серию кастов закончу, а то начинающим программистам, да еще с багажом только MQL4, непонятно, что такое ООП и зачем оно нужно.
О боже, я спрашиваю о Specification, а мне дают ссылку на Справочник... Попробуйте понять разницу между User Guide and Language Specification.
Вся информация по языку наличествует в огромной и расширяющейся документации по языку MQL5. Кроме того, весь ресурс MQL5.community построен для помощи трейдерами и разработчикам.
Такого объема документации и информации по языку программирования нет ни у одного нашего конкурента в мире.
О спеке: у 99.99% посетителей не хватит знаний читать чистый (для компиляторостроителей) спек языка программирования. Вы отлично высказались об общем уровне разработчиков, не желающих ничего знать и писать.
IgorM:
Ваша компания новичок на этом рынке? Вы не можете себе позволить сделать качество, и отвечать не только за клиентскую сторону, но и за серверную сторону ? мне как пользователю все равно как это будет выглядеть -хоть физически заливайте качественную историю на дискетах 5.25" . Ну а вопросы к брокеру -а зачем? я несколько раз обращался в службу поддержки, наверно мне везет на некомпетентных людей, которые в технических моментах не могут помочь -и в части МТ5 отвечают -эта торговая платформа находится в режиме тестирования и мы пока не можем предоставить конкретную информацию о ней.
1. По поводу отвечать за брокера/ДЦ:
Представьте себе ситуацию при которой ВЫ (именно ВЫ) приходите в солидный такой ШВЕЙЦАРСКИЙ банк и просите пропустить на часок в главное хранилище (что называется без свидетелей), при этом в руках держите несколько мешков.
Или вот второй вариант - Просите на пару дней допустить к их ПО, физический доступ к железу.
Все мы тут понимаем чем дело кончится.
2. Вопрос должен быть не к брокеру, а к ВАМ - А зачем?
Зачем открывать у этого брокера реальный счет? Зачем пополнять у этого брокера счет своими кровными?
3. Конечно везет, и не ВАМ одному.
К сожалению в поддержке в большинстве случаев знакомы поверхностно с особенностями вновь внедряемого продукта (это касается не только МТ5). Да и отвечают они зачастую обобщенными фразами.
Уже было несколько ситуаций когда в настройках серверов Альпари выявлялись мягко говоря "странности" и "не состыковки", при этом все тоже по началу валили все на МТ5. После разбирательств выяснялось что это проблема настройки серверной части в самом ДЦ.
IgorM:
Вам не обидно, что даже именитый Альпари снял рекламу Вашего МТ5 со страниц выбора торговой платформы? А на форуме mql4 народ бредит о запрете локов с переходом на МТ5 и что МТ4 больше не поддерживается даже разработчиками, имхо -как раз Ваши организационные трудности и портят престиж платформы - зачем выпускать в свет торговую платформу набитую багами как со стороны ДЦ так и со стороны разработчиков?
4. Ставить или не ставить рекламу это наверное дело самого ДЦ. Факт остается фактом - Альпари уже довольно давно работает с МТ5 и на мой взгляд достаточно успешно тестирует эту платформу.
Следовательно это говорит о том что они в ней заинтересованы.
Все делают именно то что должны, при этом соблюдая свои интересы. При чем тут обиды?
5. О отсутствии локов было заявлено заранее. И это что проблем мирового масштаба? Есть брокеры которые решили полностью отказаться от МТ4 и перейти на МТ5?
6. По поводу "не поддерживает" - А два последних релиза МТ4 это тогда что? Может есть где-то заявление представителей MQ о том, что года через 2 все должны будет перейти на МТ5 в принудительном порядке?
Если мне память не изменяет Альпари не собирается расставаться с МТ4 (по крайней мере по их словам "до последнего клиента").
7. На сколько платформа сырая и подходит ли она для реальных торгов это как мне кажется отдельная тема. И тут решать брокеру и трейдеру. Реальные счета уже открываются, так что как минимум нашлись те кто посчитал платформу состоявшейся.
PS
А теперь более детально, для примера.
Возьмем вот этот пост
почему так глючно генерится график?
на прикрепленном скрине видно:
- период м15
- пол экрана - дневные свечи, вторая половина -часовые
представляю, как на этом будут работать эксперты..
баг этот с рождения мт5 и до сих пор не исправлен =(
И как вам это. Я уже молу о том что ткема раз 30 обсуждалась, промолчу об ответе редставителей MQ по данной проблеме.
А вот на каком сервере (у какого брокера) такая картинка появилось указывать не надо? Глядишь MQ и "намекнет" тамошнему саппорту о проблемах (если те не в курсе) ... :)
Обязательно это объявлять "глюком" , "багом" и недочетом торговой платформы?
Зачем мух с котлетами путаете?
Ошибки терминала - это одно.
Косяки брокеров - это другое.
Если у брокера нет истории - при чем здесь MQ?
Вот недавно, разговариваю я с тех поддержкой одного ДЦ. Спрашиваю:"Почему истории так мало, не больше 2 месяцев даже по мажорам?" - (это на МТ4).
Они мне отвечают, что типа у нас больше 700 инструментов и терминал МТ4 не способен хранить истории больше 2 месяцев. Я им говорю: "Слышь, ты, это не проблема МТ, это проблема твоей компании, которая решила ограничивать историю по инструментам'. И всё, начали разговаривать по другому.
Вы, образно говоря, предъявляете компании BMW, что на автомобиле не комфортно ездить по деревне Раздолбаево, и что Вы регулярно отваливаете кучу бобла на ремонт подвески.
Может быть стоит переехать в другую деревню, где дороги получше?
+1
Я бы переехал, подвеска важней...
я остался при своем мнении - это баг. у вас советник работает на периоде м15 и вдруг ему попадается часовая или дневная свеча... это нормально?
по поводу перепроверок кто-то писал.. хорошо, в мт4 достаточно было проверить отсутствие свечей.. а как программно определить, что попалась свеча с другого ТФ - для меня загадка.
вы будетете перелопачивать 220 страниц, чтобы узнать обсуждалось это или нет? сомневаюсь..
брокеру я писать не собираюсь.. т.к. уже знаю ответ: ну нету у нас минутных котировок .. поэтому наслаждайтесь часовыми и дневными на м15... хахаха...
на другие мои вопросы так и не получил ответов... даже от "умников"
Renat, такое впечатление, что мои посты вы воспиняли как наезд.. напрасно.. ничего личного, как говорится.. я периодически (через н-надцать билдов ковыряю мт5), т.к. очень интересна возможность заглянуть вглубь истории на любом тф... но работать на нем пока, к сожалению, не получается.. ну нет никакого желания по несколько секунд ждать, пока линия одумается.. допрыгается и ляжет туда, куда я ее кладу )
терпеливо жду новых билдов и надеюсь, что отдавая приоритет торговым роботам, MQ не забудет и о людях )
МТ - это как винда... все хают, но пользуются... потому, как достойной альтернативы пока нет... привет, линуксоидам )
Жаль, что в Вас такой талант пропадает - Вам бы в метаквоты на работу устроиться бы - точно бы все проблемы решились бы, а то тут Ренат полночи пишет - "а воз и поныне там":
то ли МТ5 с багами, то ли в ДЦ безрукие админы и блондинки в суппорте, то ли юзеры нетолковые лезут к МТ5 - все им не так. И что интересно, первые две проблемы Ренат растолковал, а тут Вы... "и с лету" третью проблему пришли и разжевали.
вспомнилось сравнение joo с автопромом, ситуация с МТ5 схожа с АвтоВАЗ -и денег немерено влупили в завод, и машины хорошие завод делает, только вот одна беда: покупают эти машины, криворукие идиоты у которых все в руках ломается, да ездить не умееют.
ЗЫ: мой первый авто был отечественным, больше я такой не приобрету - жить хочется
1. Что касается этой ситуации.
Когда советник "видит" в истории часовые свечи вместо 15 минутных возможно это не нормально (но это по любому не проблема торгового комплекса, и нем более это не проблема разработчиков).
Это как правильно было замечено проблема ДЦ/брокера (не будем вдаваться в подробности почему ДЦ/брокер не загрузили на сервер качественную историю).
А на мой взгляд любой советник в своем коде должен нести обработку подобных ситуаций, при этом программер или заказчик кода должны самостоятельно определить что делать при подобной ситуации.
2. Если есть определенный вопрос и что-то является загадкой так и нужно спрашивать по теме. Не важно насколько логично или не логично будет сформулирован пост.
По ходу дела разберемся. А то как только встречаем трудность так сразу кречим на весь нет - "Баг!!!", "Разработчики виноваты!!!", "Локов нет, ПО в топку!!!" и т.д.
3. Я не только буду, я это сделал. А для быстрого поиска существует система поиска, главное не забывать ей пользоваться и знать хоть примерно что ищем.
3 - пальцем, пожалуйста, тыкните на обсуждение, по какому запросу оно находится в поиске и сколько времени ушло на поиск? был приятно удивлен постом - жаль, таких людей единицы.. "умники" всегда наровят отправить в поиск...
2 - повторить вопросы или воспользуетесь поиском? )
1 - в мт4 такой бредятины небыло, значит 5-ка добавила гемора... и даж не предупредила. благо, я смотрел глазами, а если бы тупо запустил советника, мог бы и не узнать о проблеме...
toall: вы ж поймите правильно, никто не ищет виноватых, просто как трейдер или да пусть пользователь любой другой программы, я хочу запустить ее и заниматься тем, для чего она предназначена, а не перепроверять результат ее работы..
вобщем, насчет свечей - проехали... не вижу смысла дальше дискуссировать на эту тему...