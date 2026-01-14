Ошибки, баги, вопросы - страница 224

Готовится новый билд с рядом исправлений как раз в области работы с удаленными агентами. Частоту опроса "мертвых" агентов тестирования изменим.

Управляемость списками агентов будем улучшать, так как в скором будущем грядет массовое использование удаленных ресурсов. Как минимум, добавим режим "Группировать агентов", чтобы агенты с одного IP адреса сворачивались в один.

На текущий момент работают групповые операции над выделенными агентами + есть возможность включать/отключать целые разделы:


 
Вот еще бы добавить "Создать раздел", "Удалить раздел" было бы замечательно.
 

Уважаемые разработчики!

Вкладка "Новости". Просмотр новости очень неудобно устроен (несохраняется размер), приходится каждый раз при переоткрытии растягивать окно под более удобный размер.

 
В тестере добавить обратный отсчет времени, который показывает, сколько осталось до окончания результатов тестера. В МТ4 это есть.
 
вы можете это увидеть если свернёте тестер до одной строки (двойной клик на строке с закладками правее от Агенты | Журнал)
 
Нельзя ли вывести это время еще ниже? Разместить рядом с "Текущим профилем". Тогда, не надо будет делать лишних действий в виде двойных кликов.
 
На графиках не корректно работает ползунок "Фиксированная позиция графика", который находится в левом нижнем углу. Часто им пользовался в МТ4 при анализе совершенных сделок перетягивая его на центр графика, чтобы при переключении таймфрейма нужная точка на графике была в центре. Но в МТ5 при переключении ТФ график постоянно куда-то сдвигается. Исправьте, пожалуйста, эту ошибку.
Добрый день.

Проффесионалы в MQL5, помогите!

Ситуация у меня простая: в классе есть атрибут 

CSymbolInfo *m_symbols[] .

Как его инициализировать извне?

Конечно написать функцию Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),

но выясняется что так передавать параметры нельзя. Тогда появляются идеи 

1. Использовать не массив указателей, а массив объектов CSymbolInfo m_symbols[] в классе и в инициализирующей функции. Но это решение не подходит, т.к. тогда во внешней программе возникает необходимость копировать эти объекты:

CSymbolInfo *sym;   

sym = new CSymbolInfo;

sym.Name("EURUSD");

gSymbols[s++] = sym; // копирование в случае если бы это был не массив указателей, а массив объектов, - невозможно!

А функции копирования объекта в классе CSymbolInfo нет.
2. Хранить все указатели в массиве класса CArrayObj. Это тоже невозможно т.к. класс CSymbolInfo не является наследником класса CObject.
3. Инициализировать этот массив внутри класса. В принципе - плохой подход, хотя часто его можно встретить. В этом случае нарушается принцип инкапсуляции

Как же решить мою проблему?

Наверное, я чего то недопонимаю.

Буду благодарен за любые ответы. 

 
Можно попробовать так:

CSymbolInfo m_symbols[10];

CSymbolInfo* gSymbols[10];

//--- копирование

for(int i=0;i<10;i++)

   gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);

 

почему так глючно генерится график? 

на прикрепленном скрине видно:

- период м15

- пол экрана - дневные свечи, вторая половина -часовые

 

представляю, как на этом будут работать эксперты..

баг этот с рождения мт5 и до сих пор не исправлен =(

  

а еще на рисунке видно, что дата у вертикальной линии сливается со шкалой - не видно ни той, ни другой

 

также, пользуясь случаем, хочу передать привет ма.. спросить:

- когда же наконец заработает двойной клик по объекту, открывающий его свойства, как в 4-ке? 

