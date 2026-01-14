Ошибки, баги, вопросы - страница 224
Готовится новый билд с рядом исправлений как раз в области работы с удаленными агентами. Частоту опроса "мертвых" агентов тестирования изменим.
Управляемость списками агентов будем улучшать, так как в скором будущем грядет массовое использование удаленных ресурсов. Как минимум, добавим режим "Группировать агентов", чтобы агенты с одного IP адреса сворачивались в один.
На текущий момент работают групповые операции над выделенными агентами + есть возможность включать/отключать целые разделы:
Уважаемые разработчики!
Вкладка "Новости". Просмотр новости очень неудобно устроен (несохраняется размер), приходится каждый раз при переоткрытии растягивать окно под более удобный размер.
В тестере добавить обратный отсчет времени, который показывает, сколько осталось до окончания результатов тестера. В МТ4 это есть.
вы можете это увидеть если свернёте тестер до одной строки (двойной клик на строке с закладками правее от Агенты | Журнал)
Нельзя ли вывести это время еще ниже? Разместить рядом с "Текущим профилем". Тогда, не надо будет делать лишних действий в виде двойных кликов.
Добрый день.
Проффесионалы в MQL5, помогите!
Ситуация у меня простая: в классе есть атрибут
CSymbolInfo *m_symbols[] .
Как его инициализировать извне?
Конечно написать функцию Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),
но выясняется что так передавать параметры нельзя. Тогда появляются идеи
Как же решить мою проблему?
Наверное, я чего то недопонимаю.
Буду благодарен за любые ответы.
Можно попробовать так:
CSymbolInfo m_symbols[10];
CSymbolInfo* gSymbols[10];
//--- копирование
for(int i=0;i<10;i++)
gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);
почему так глючно генерится график?
на прикрепленном скрине видно:
- период м15
- пол экрана - дневные свечи, вторая половина -часовые
представляю, как на этом будут работать эксперты..
баг этот с рождения мт5 и до сих пор не исправлен =(
а еще на рисунке видно, что дата у вертикальной линии сливается со шкалой - не видно ни той, ни другой
также, пользуясь случаем, хочу передать привет ма.. спросить:
- когда же наконец заработает двойной клик по объекту, открывающий его свойства, как в 4-ке?