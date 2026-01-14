Ошибки, баги, вопросы - страница 112
Кто использовал функцию OrderCheck.
Вот такая конструкция:
request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
request.symbol=_Symbol;
request.volume=volume_exe;
request.price=SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
request.sl=0;
request.tp=0;
request.deviation=SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_SPREAD)*2;
request.type=ORDER_TYPE_BUY;
request.type_filling=ORDER_FILLING_CANCEL;
MqlTradeResult result;
OrderCheck(request, result);
if(OrderSend(request, result)==false)
При компиляции Получаю ошибку: 'result' - parameter conversion is not allowed.
Если убрать OrderCheck, то все компилируется нормально и в тестере открывается позиция.
Посмотрите описание функции. Там указано про структуру ответа MqlTradeCheckResult.
Большое спасибо.
А вот, что это...
Считаться должна прибыль по сделкам с указанной даты. Выдает совсем другой результат чем на самом деле. Например у меня вместо результата примерно 2000 получается 611. Начал проверять по дням(закомментированная строчка). Бывают(!!) дни когда результат совпадает, но обычно он совсем не такой какой должен быть...(закономерность найти не смог). Причем в отладчике цикл точно проходит по всему количеству сделок. Правда отследить я могу только как раз это количество сделок, потому как кроме переменных int ни у каких других не отображаются значения(пишет Expression could not be evaluated).
Правильный ли код, и правильно ли я пользуюсь отладчиком...?
Цикл по сделкам должен бытьВ отладчике используйте 'Шаг с заходом' (F11). Тогда, при входе в функцию, где переменная или выражение определены, покажет их значение.
ну допустим, что цикл с нуля... хотя где написано что номера сделок начинаются с нуля? Судя по тому что теперь получается 10611(раньше было 611,вместо примерно 2000), т.е. плюс размер первоначального депозита, то я в этом не уверен... хотя хоть ноль хоть один я все рано не понимаю откуда берутся 10000
Отладчик, понятно, F11..
ну допустим, что цикл с нуля... хотя где написано что номера сделок начинаются с нуля? Судя по тому что теперь получается 10611(раньше было 611,вместо примерно 2000), т.е. плюс размер первоначального депозита, то я в этом не уверен... хотя хоть ноль хоть один я все рано не понимаю откуда берутся 10000
Первая сделка обычно это пополнение счета. Вроде сделки считаются в истории начинаются с 0. Таким образом если я не ошибаюсь 0-ая сделка будет пополнением счета.
Можно уточнить формулу по которой рассчитывается прибыль по сделке?
PS
Если мне память не изменяет результат должен считаться примерно так - TotalProfit = Profit+Swap-Commision;
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
на прошлой страничке полностью код
по коду пополнение счета в любом случае не должно считаться
комиссия так же плюсуется - она минусовая..
Сначала компилятор ругался на отсутствие "#import "lbS7N_Servis.ex5""
После удаления этой строки выдал:
2010.08.28 22:19:51 Servis[1] (EURUSD,H1) L1=1016990000 L2=1016990000 L3=6617010000 M1=1016990000
2010.08.28 22:19:51 Servis[1] (EURUSD,H1) A=101699 B=101699 C=661701
2010.08.28 22:19:51 Servis[1] (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! Старт подготовки начальных параметров !!!
Когда заменил в коде номер счёта на свой, то получил:
2010.08.28 22:26:46 Servis[1] (EURUSD,H1) L1=1016990000 L2=1016990000 L3=1016990000 M1=1016990000
2010.08.28 22:26:46 Servis[1] (EURUSD,H1) A=101699 B=101699 C=101699
2010.08.28 22:26:46 Servis[1] (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! Старт подготовки начальных параметров !!!
Сервер MQ, билд 316.
а у меня М1 не совпало
У Вас значит тоже что-то поджучивает, но меньше чем у меня.
Возможно искать надо это уже в связи программы с системой.
Что у Вас за система?
У меня core2duo 1,3 Ghz 64 Win7 HB лиценз, ОЗУ 4Гб ddr 2, билд. 316
Причём, целых три уникальных ситуации. Это - обнаруженных. А сколько не обнаруженных?
И при таком состоянии дел MetaQuotes через месяц начинает Чемпионат 2010?
О, сколько нам открытий "чудных" готовит МетаТрейдер 5...