Ошибки, баги, вопросы - страница 237
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема загрузки индикатора, это ошибка компилятора. Сейчас готовим обновление.
билд 370. все по прежнему... т.е. пользовательский индикатор iCustom не может загрузить. все перекомпилировано на 10 раз. кэш вычищен. что еще сделать ?
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Expert removed because indicator 43 cannot load [4802]
2010.12.17 17:12:51 Core 1 loading of FEOP EURUSD,H1 failed
билд 370. все по прежнему... т.е. пользовательский индикатор iCustom не может загрузить. все перекомпилировано на 10 раз. кэш вычищен. что еще сделать ?
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 Expert removed because indicator 43 cannot load [4802]
2010.12.17 17:12:51 Core 1 loading of FEOP EURUSD,H1 failed
Вы можете написать в Сервисдеск и сообщить все необходимые детали?
Вы можете написать в Сервисдеск и сообщить все необходимые детали?
помогла вставка в код эксперта #property tester_indicator "FEOP.ex5", но:
1) раньше работало без этого
2) в справке по MQL описано использование данного свойства как "Имя пользовательского индикатора в формате "имя_индикатора.ex5". Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо данное свойство..."
т.е. по факту, iCustom не определяет автоматически из вызова функции необходимые для тестирования индикаторы как заявлено.
В mql4 была возможность устанавливать цвет заливки объектам Прямоугольник, Треугольник, Эллипс.
В mql5 я такой возможности не нашёл, и объекты отображаются только контурно.
Отсюда вопрос: разработчики забыли включить такую возможность или намеренно убрали?
Если такая возможность всё же есть пожалуйста укажите функционал с помощью которого это делается.
В mql4 была возможность устанавливать цвет заливки объектам Прямоугольник, Треугольник, Эллипс.
В mql5 я такой возможности не нашёл, и объекты отображаются только контурно.
Отсюда вопрос: разработчики забыли включить такую возможность или намеренно убрали?
Если такая возможность всё же есть пожалуйста укажите функционал с помощью которого это делается.
Справка по MetaTrader 5 → Аналитика → Объекты → Фигуры → Эллипс
Общие параметры объектов описаны в соответствующем разделе.
Для того чтобы залить объект цветом его линий, необходимо включить опцию "Рисовать объект как фон" на вкладке "Общие".
Справка по MetaTrader 5 → Аналитика → Объекты → Фигуры → Эллипс
Ага понял, спасибо.
Нужно выставить флаг OBJPROP_BACK в состояние true.
Заново скачал и установил на другой диск МТ5, открыл новый демо-счет на MetaQuotes-Demo. Версия 370.
Могу подключить эксперты из папки Advisors, причем в ней только некомпилированные файлы в формате mq5.
Но они ставятся на график и их свойства есть в тестере.
Компилировать теперь не нужно?
Свои эксперты в форматах mq5 и ex5, скопированные в папку Experts, в навигаторе не видны, в меню"Вставка-Эксперты" отсутствуют.
Версия ОС- Виста 32 бита.
Код эксперта из папки Examples - Moving Average.
господа, кто нибудь знает, как расчитать пересечение цены с диагональной (трендовой линией)
Из МТ4 double level=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;
Разберетесь.
Нашел куда грузить эксперты.
У меня это C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...