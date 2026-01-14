Ошибки, баги, вопросы - страница 229
Еще раз повторю: мы все делаем, чтобы автоматически решался огромный пласт задач как в клиенте, так и на сервере. Но если админ своими собственными руками импортирует неправильные котировки, то мы не может взять и подменить его историю другой.
Опишите проблему четко на форуме конкретного брокера или напишите в их техсаппорт.
Renat, это работает неправильно BY DESIGN! в том числе на сервере metaquotes!
Человек выбрал 5-ти минутки. скроллит в прошлое. прошёл 1999 год, 5-ти минутки закончились, стали показываться часовые бары, часовые закончились, стали показываться днёвки. Это маразм! И это так работает в том числе на демо сервере MetaQuotes!
Если закончились бары по периоду графика, не надо показывать свечки по более высоким таймфреймам!
3 - пальцем, пожалуйста, тыкните на обсуждение, по какому запросу оно находится в поиске и сколько времени ушло на поиск? был приятно удивлен постом - жаль, таких людей единицы.. "умники" всегда наровят отправить в поиск...
Запросто. Делаем так: В окне поиска вводим "История котировок" и просим систему поиска найти нам все по теме. На четвертой странице видим следующую картину
Любой из выделенных постов перебросит Вас на обсуждение подобной проблемой с барами в истории. 35 пост кстати мой.
Начиная с этих постов и ниже все подробно и достаточно популярно описано.
На мой взгляд тут Ренат все подробно описал:
Всю жизнь на серверах была функция синхронизации истории с других серверов. В МТ5 это все еще проще стало.
Скорее всего по причинам административного характера. С технической стороны все возможности есть.
У меня на поиск ушло минут 5, правда я знал что искать и где. Но не в жизнь не поверю, чтобы обсуждение темы про "баги с историей котировок" не было найдено минут за 30 (тема неоднократно подымалась, хоть отдельную ветку заводи)...
В свежем билде 362 (02.12.2010) ошибка? Неожиданно перестала работать функция CopyTime, 3-й вариант. Скрипт выдаёт
История загружена, на графике присутствует. В предыдущем билде всё работало.
я остался при своем мнении - это баг. у вас советник работает на периоде м15 и вдруг ему попадается часовая или дневная свеча... это нормально? ...
Разработчиками изначально было заявлена что для того чтоб не было рассогласований на разных ТФ и для более компактного хранения данных история всех ТФ будет восстанавливаться из истории М1.
Задумка реализована история восстанавливается из М1, а дальше оказалось что у ДЦ нет такой глубокой истории М1 и что прикажите делать?
Решение MQ вполне логичное, единственно оно не очень удобное для трейдеров которые обмануются такой историей.
to Renat
Я ранее предлагал решение и ещё раз повторю если разработчики пропустили его : нужно в структуру файла истории ввести данные о самой первой дате каждого ТФ. Таким образом появится возможность отследить где заканчивается родная история запрашиваемого ТФ. Это можно будет использовать как для отображения на чарте чтоб данные старшего ТФ не отображались так и выдавать эти данные по запросуфункций mql5.
ТФ в МТ5 21, тоесть придётся сохранить при формировании истории 21-ну дату начала истории ТФ, такое количество информации никак не повлияет на размер файла но сильно упростит работу с историей.
Сегодня 12.12.2010. Все также не работает...
Эта внесенная на этапе оптимизации ошибка уже исправлена. В понедельник выйдет исправленный билд.
Извините за неудобства, перестарались...
Вся информация по языку наличествует в огромной и расширяющейся документации по языку MQL5. Кроме того, весь ресурс MQL5.community построен для помощи трейдерами и разработчикам.
Такого объема документации и информации по языку программирования нет ни у одного нашего конкурента в мире.
О спеке: у 99.99% посетителей не хватит знаний читать чистый (для компиляторостроителей) спек языка программирования. Вы отлично высказались об общем уровне разработчиков, не желающих ничего знать и писать.
Не надо передергивать, я писал о том, что коммьюнити MQL5 не будет писать за вас стандартные библиотеки. И назвал 2 причины - невысокий среднестатистический уровень трейдеров-программистов и отсутствие мотивации сообщества, и в особенности, лучших его членов на написание открытого бесплатного кода для закрытой коммерческой платформы.
А почему бы вам не платить деньги за разработку нужных классов, как вы платите за статьи?
Например, "Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Классы для организации данных " - тут очень многое надо дополнить, например, хеш-таблицы, очереди, стеки. Я имею в виду не справку, конечно, а код.
чем чаще захожу на этот форум, тем все больше сомневаюсь на какой планете от Солнца расположен этот форум?
чего логично? зачем такая информация которая не соответствует действительности? логичнее сообщать и в код эксперта и выводить на чарт инфу, что нет данных, error или NULL , EMPTY,EMPTY_VALUE
с Вашей логикой, если у продавца в магазине не оказалось сдачи 10 коп, тогда он мне должен дать сдачу 10р или 100р
зачем нужен такой терминал на котором нельзя торговать и нельзя заниматься тех.анализом? про компилятор молчу - в нем больше плюсов чем минусов
ЗЫ: может я не в курсе, но если поющим дифирамбы для метаквот раздают бонусы - тогда прощу прощения
чем чаще захожу на этот форум, тем все больше сомневаюсь на какой планете от Солнца расположен этот форум?
чего логично? зачем такая информация которая не соответствует действительности? логичнее сообщать и в код эксперта и выводить на чарт инфу, что нет данных, error или NULL , EMPTY,EMPTY_VALUE
с Вашей логикой, если у продавца в магазине не оказалось сдачи 10 коп, тогда он мне должен дать сдачу 10р или 100р
ЗЫ: может я не в курсе, но если поющим дифирамбы для метаквот раздают бонусы - тогда прощу прощения
У вас есть конкретный рецепт как это сделать?
Я привёл отправную точку от которой плясали МетаКвоты (все ТФ востанавливаются из М1),
как в данной ситуации разработчикам разрулить если не хватает истории М1 для отображения Месячного ТФ?
А вы ведь начали бы точно бучу если б у вас Неделька была только с начала года.
Если вы не заметили то кроме того что вы назвали деферамбами там в посте ещё есть дельный совет как исправить ситуацию.
От вас кроме жалоб пока ничего.
как сделать? да элементарно - выводить в тестер как в МТ4 в лог TestGenerator: unmatched data error (volume limit 5008 at 2010.11.16 10:00 exceeded)
делать дыру на чарте, зачем эта видимость? от нее больше проблем чем пользы
от меня не жалобы - а обсуждение ошибок платформы МТ5 - от которой я ждал сильного языка программирования и торгового терминала для торговли, повторюсь еще раз: к компилятору нет вопросов - по мне он лучший из всего что предоставляется бесплатно, а вот терминал меня не сколько удивил своими ошибками, а сколько отбил желание делать чтонить на МТ5.
Имхо терминал МТ5 это "черный ящик с мышкой" - в какой момент он решит обновиться? что он нарисовал на чарте? а что нарисовал на истории? а как сравнить исторические данные с другими поставщиками?а ....
и таких вопросов можно писать писать и писать - этот терминал создан не для работы с деньгами? тут точность не нужна? нужна только видимость/иллюзия работы?
Возможно для Вас тех.анализ заключается в разработке красивых, радующих глаз индикаторах, у меня задачи несколько иные, я не могу даже быть уверенным в анализе опционов от СМЕ с помощью МТ5, т.к. нужна точность, а не красивые рисунки
Я не случайно второй день тут пишу фактически одно и тоже - т.к. по некой причине ошибки компилятора устраняются, а вот то что сам терминал со своими багами и нерасторопными ДЦ в одной поре никому не видно? Ну и зачем такая платформа? Заниматься баловством на демосчетах или на центовых счетах?
как сделать? да элементарно - выводить в тестер как в МТ4 в лог TestGenerator: unmatched data error (volume limit 5008 at 2010.11.16 10:00 exceeded)
делать дыру на чарте, зачем эта видимость? от нее больше проблем чем пользы