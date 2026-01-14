Ошибки, баги, вопросы - страница 233
Какие баги?
Работал тестер, теперь после обновления в эксперте даже Входных параметров нет. А они были...
Эксперты на график не ставятся.
Какой специалист выпустил в свет такое тупое обновление?
Что он улучшил?
Что он проверил?
Как он сдал свою работу?
Как такую работу приняли?
Как выпустили эту совместную "работу" в свет?
Вы можете написать в Сервисдеск и сообщить все необходимые детали?
Не работает отключение автопрокрутки в журнале тестера.
Нужно больше подробностей.
Возможно причина в том ,что выводится слишком большое кол-во записей?
1. рассыпаются окна в МТ после запуска дебагера:
было.
после запуска дебагера
стало
2. При прогоне тестера по параметрам с выпадающим списком. Тестер прогоняет список нормально.
После первого запуска "Запустить одиночное тестирование" Представление превращается в цифры и установленные значения сбиваются:
3. Сделайте пожалуйста, как МТ4, что бы можно было отключать отображение графика при тестовом запуске, ато наваливает кучу графиков потом сиди их и закрывай, а случайно можно и нужные настроенные закрыть.
4. А лучше бы было что бы вы сделали, как в МТ4, возможность во время тестирования видеть график настраивать скорость отрисовки и при желании поставить галочку не отображать график.
5. Сама концепция дебагера кривая без возможности запустить дебаг на истории с отображением тесрируемого графика. Ну вот запускаю я дебаг и сужу и жду тик, или еще лучше в выходные он вообще на тиках не работает. Остается только менять эксперта для работы по таймеру для дебага. И что можно проверить без истории ну запустился тик, ну прошла инициллизации - ни какие конструции, зависящие от изменения цены не проверишь- т.е. ничего не проверишь. Остается только алерты писать и гнать в тестере смотреть что он там в журнале пишет. Ну и толку тогда от этого дебагера. В МТ4 хоть на окне графика можно было что-то посмотреть с помощью сообщить(). А здесь вообще практически в слепую пишешь.
6. Спасибо за стилизатор - очень удобно.
Одна просьба: очень не удобно и непривычно когда стилизатор расставляет скобки так:
было бы намного приятнее, если бы стилизатор расставлял скобки так:
Сложно спорить что правильно, а что нет. Я думаю это дело привычки и вкуса.
Самым верным решением, по моему, была бы возможность дать пользователю самому выбирать как расставлять скобки, т.е. добавить еще параметр куда нибудь сюда:
Абсолютно согласен. Я потому и не пользуюсь им в MT5, хотя он очень нужен, часто приходится руками форматировать новый код, чтобы легче было ковыряться.
В современных IDE реализована настройка всего этого, помимо готового набора нескольких стандартных стилей.
Я не сомневаюсь, что MQ планирует это реализовать, слишком очевидная фича. Просто сейчас много ещё более важных задач.