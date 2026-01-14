Ошибки, баги, вопросы - страница 233

Arms:

Какие баги?

Работал тестер, теперь после обновления в эксперте даже Входных параметров нет. А они были...

Эксперты на график не ставятся. 

Какой специалист выпустил в свет такое тупое обновление?

Что он улучшил?

Что он проверил?

Как он сдал свою работу?

Как такую работу приняли?

Как выпустили эту совместную "работу" в свет? 

Вы можете написать в Сервисдеск и сообщить все необходимые детали?

  • Битность системы и версию Windows.
  • Производилась ли перекомпиляция экспертов и индикаторов?
  • Логи терминала и так далее.
Проблема загрузки индикатора, это ошибка компилятора. Сейчас готовим обновление.
Не работает отключение автопрокрутки в журнале тестера.

 
Ashes:

Не работает отключение автопрокрутки в журнале тестера.

Нужно больше подробностей.

Возможно причина в том ,что выводится слишком большое кол-во записей?

 

1. рассыпаются окна в МТ после запуска дебагера:

было. 

 

после запуска дебагера

стало

 

 

2. При прогоне тестера по параметрам с выпадающим списком. Тестер прогоняет список нормально.

 После первого запуска "Запустить одиночное тестирование" Представление превращается в цифры и установленные значения сбиваются: 

 

3. Сделайте пожалуйста, как  МТ4, что бы можно было отключать отображение графика при тестовом запуске, ато наваливает кучу графиков потом сиди их и закрывай, а случайно можно и нужные настроенные закрыть.

4. А лучше бы было что бы вы сделали, как в МТ4,  возможность во время тестирования видеть график настраивать скорость отрисовки и при желании поставить галочку не отображать график.

5. Сама концепция дебагера кривая без возможности запустить дебаг на истории с отображением тесрируемого графика. Ну вот запускаю я дебаг и сужу и жду тик, или еще лучше в выходные он вообще на тиках не работает. Остается только менять эксперта для работы по таймеру для дебага. И что можно проверить без истории ну запустился тик, ну прошла инициллизации - ни какие конструции, зависящие от изменения цены не проверишь- т.е. ничего не проверишь. Остается только алерты писать и гнать в тестере смотреть что он там в журнале пишет. Ну и толку тогда от этого дебагера. В МТ4 хоть на окне графика можно было что-то посмотреть с помощью сообщить(). А здесь вообще практически в слепую пишешь. 

 
vyv:

3. Сделайте пожалуйста, как  МТ4, что бы можно было отключать отображение графика при тестовом запуске, ато наваливает кучу графиков потом сиди их и закрывай, а случайно можно и нужные настроенные закрыть.

4. А лучше бы было что бы вы сделали, как в МТ4,  возможность во время тестирования видеть график настраивать скорость отрисовки и при желании поставить галочку не отображать график.


Присоединяюсь к просьбе по этим пунктам, было бы очень удобно. Тысячу раз приходилось уже закрывать десятки этих окон ненужных, а вместе с ними часто закрываются и нужные, с настроенными графиками
 

6. Спасибо за стилизатор - очень удобно.

Одна просьба: очень не удобно и непривычно когда стилизатор расставляет скобки так:

 

 было бы намного приятнее, если бы стилизатор расставлял скобки так:

 

 

Сложно спорить что правильно, а что нет. Я думаю это дело привычки и вкуса.

Самым верным решением, по моему, была бы возможность дать пользователю самому выбирать как расставлять скобки, т.е. добавить еще параметр куда нибудь сюда:

 

 
vyv:

6. Спасибо за стилизатор - очень удобно.

Одна просьба: очень не удобно и непривычно когда стилизатор расставляет скобки так:

Сложно спорить что правильно, а что нет. Я думаю это дело привычки и вкуса.

Самым верным решением, по моему, была бы возможность дать пользователю самому выбирать как расставлять скобки, т.е. добавить еще параметр куда нибудь сюда:

Абсолютно согласен. Я потому и не пользуюсь им в MT5, хотя он очень нужен, часто приходится руками форматировать новый код, чтобы легче было ковыряться.

В современных IDE реализована настройка всего этого, помимо готового набора нескольких стандартных стилей.

Я не сомневаюсь, что MQ планирует это реализовать, слишком очевидная фича. Просто сейчас много ещё более важных задач.

