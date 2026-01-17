Ошибки, баги, вопросы - страница 13
Вообще, ограничение на 64 параметра повсеместное, имейте в виду. Например, функции:
Всякая задача может быть разбита на подзадачи, каждую из которых можно либо непосредственно представить в виде кода, либо разбить на еще более мелкие подзадачи. Данный метод называется пошаговым уточнением. Функции служат для записи программного кода этих непосредственно решаемых подзадач. Код, описывающий, что делает функция, называется определением функции:
заголовок_функции
{
инструкции
}
Все, что находится перед первой фигурной скобкой, составляет заголовок определения функции, а то, что находится между фигурными скобками, является телом определения функции. Заголовок функции включает в себя описание типа возвращаемого значения, имени (идентификатора) и формальных параметров. Количество параметров, передаваемых в функцию, ограничено и не может превышать 64.
Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.
Общепринятая практика - для настроек использовать конфигурационный файл, особенно, если настроек много. А вот имя конфигурационного файла можно передавать параметром.
На мой взгляд оптимальное решение для подобных ситуаций выводить до 64 параметров напрямую в диалог, а все остальные брать из INI-файла скажем и загружать их в переменные.
В режиме оптимизации, при желании некоторые параметры (переменные) можно пересчитывать нейросетью и снова сохранять их в Ini или еще куда...
PS
С этой точки зрения в диалог проще вывести основные параметры, которые в основном должны задаться пользователем (особо это касается RM и MM).
Все остальное находится в файле, имя этого файла также указано в параметрах советника (скажем для каждой валюты или ТФ свой файл).
В режиме оптимизации можно заготовить несколько конфигурационных файлов и перенумеровать их. Их можно положить в общую папку клиентских терминалов, тогда локальные агенты без проблем смогут их читать.
Если же используются удалённые агенты, тогда придётся все возможные имена файлов описывать в property tester_file
Кстати о птичках, как там на счет оптимизации по Bool и прочих "тонкостях" оптимизации? Заявка №16947...
