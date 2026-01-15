Ошибки, баги, вопросы - страница 1867

Копирование простых структур было сделано вынужденно из-за отсутствия юнионов.

Очень скоро будут нормальные union

 
stringo:

Так а зачем Вы сделали текущий код нерабочим, не предоставив даже альтернативы?

Более того, чем не устраивало приведение структур друг к другу?

Раньше возможности языка расширялись, а теперь урезаются, делая ранее написанный код полностью нерабочим! Зачем?

 
fxsaber:

Потому что нельзя приводить структуру одного типа к структуре совсем другого, неродственного, типа

Используйте простое копирование данных одной простой структутры в данные другой структуры. Эта возможность пока не отрезана

 
2017.04.21 10:53:54.329 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1583 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.04.21 10:53:54.329 Terminal Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64 based PC), IE 08.00, UAC, Intel Core i5
2017.04.21 10:53:54.329 Terminal C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF55
2017.04.21 10:55:07.320 Experts loading of MACD Sample (EURUSD,H1) failed

2017.04.21 10:55:45.669 Custom Indicator loading of AMA (EURUSD,H1) failed

Нужна помощь, нужна. Про 1586 последний бильд прочел. С сайта почему-то эта версия встала... Как поймать последний бильд?

Как поставить не 64-х разрядный бильд?

У брокера - то же самое, отличие лишь в ID  терминала...


2017.04.21 11:00:34.406 Terminal BCS Broker MetaTrader 5 Terminal x64 build 1583 started (BCS Broker)

2017.04.21 11:00:34.410 Terminal Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64 based PC), IE 08.00, UAC, Intel Core i5-

2017.04.21 11:00:34.410 Terminal C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\743FF5B6F648C5

2017.04.21 11:14:13.272 Experts loading of ExpertMACD (MOEX-6.17,H1) failed




 
rozline:



С сервера "MetaQuotes-Demo" сейчас раздаётся билд 1589. Подключитесь к серверу "MetaQuotes-Demo" и обновление начнёт скачиваться.

(Как открыть демо-счет на сервере MetaQuotes-Demo)

 
stringo:

Потому что нельзя приводить структуру одного типа к структуре совсем другого, неродственного, типа

С++?

Используйте простое копирование данных одной простой структутры в данные другой структуры. Эта возможность пока не отрезана

Что еще собираетесь отрезать? Вы же создали прецедент урезания возможностей языка (не API). Т.е. программист может столкнуться с ситуациями, когда его ранее полностью рабочий чистый код (написанный без использования API (который нежелательно, но может меняться)) может перестать работать.


Например, недавно была опубликована библиотека после жарких с Вами споров. Получила положительные отзывы и стала использоваться людьми. Однако, Вы своим решением сделали ее нерабочей! Причем сделали ее нерабочей не в части API, а чистого языка.

Init_Sync
Init_Sync
Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторов
 
stringo:

Используйте простое копирование данных одной простой структутры в данные другой структуры.

Такая возможность порождает кучу одинаковых Warnings
struct STRUCT1
{
  double d;
};

struct STRUCT2
{
  long l;
};

void OnStart()
{
  STRUCT1 Struct1 = {0};
  STRUCT2 Struct2 = Struct1; // Warning: implicit struct cast
  
  Struct2 = (STRUCT2)Struct1; // Error: cannot cast 'STRUCT1' to 'STRUCT2'
}
 

Что такое столбец Банк?

И где его можно увидеть заполненным?

 
fxsaber:

Что такое столбец Банк?

И где его можно увидеть заполненным?

только у тех брокеров, которые его заполняют

обычно это stp брокеры

 
Vladimir Karputov:


С сервера "MetaQuotes-Demo" сейчас раздаётся билд 1589. Подключитесь к серверу "MetaQuotes-Demo" и обновление начнёт скачиваться.

(Как открыть демо-счет на сервере MetaQuotes-Demo)


Спасибо. На этом бильде что-то кастомное задышало. Следую дальше....

Дышит, работает. Теперь надо брокера обновлять.... Сам не обновляется...

Заработало и у Брокера. Т.к. поначалу пробовал та отдельном MT5. Пойду обновлять агенты тестеров. - ни чёрта само не обновилось...

ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

