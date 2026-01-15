Ошибки, баги, вопросы - страница 1867
Копирование простых структур было сделано вынужденно из-за отсутствия юнионов.
Очень скоро будут нормальные union
Так а зачем Вы сделали текущий код нерабочим, не предоставив даже альтернативы?
Более того, чем не устраивало приведение структур друг к другу?
Раньше возможности языка расширялись, а теперь урезаются, делая ранее написанный код полностью нерабочим! Зачем?
Потому что нельзя приводить структуру одного типа к структуре совсем другого, неродственного, типа
Используйте простое копирование данных одной простой структутры в данные другой структуры. Эта возможность пока не отрезана
2017.04.21 10:55:45.669 Custom Indicator loading of AMA (EURUSD,H1) failed
Нужна помощь, нужна. Про 1586 последний бильд прочел. С сайта почему-то эта версия встала... Как поймать последний бильд?
Как поставить не 64-х разрядный бильд?
У брокера - то же самое, отличие лишь в ID терминала...
2017.04.21 11:00:34.406 Terminal BCS Broker MetaTrader 5 Terminal x64 build 1583 started (BCS Broker)
2017.04.21 11:00:34.410 Terminal Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64 based PC), IE 08.00, UAC, Intel Core i5-
2017.04.21 11:00:34.410 Terminal C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\743FF5B6F648C5
2017.04.21 11:14:13.272 Experts loading of ExpertMACD (MOEX-6.17,H1) failed
С сервера "MetaQuotes-Demo" сейчас раздаётся билд 1589. Подключитесь к серверу "MetaQuotes-Demo" и обновление начнёт скачиваться.
(Как открыть демо-счет на сервере MetaQuotes-Demo)
С++?
Что еще собираетесь отрезать? Вы же создали прецедент урезания возможностей языка (не API). Т.е. программист может столкнуться с ситуациями, когда его ранее полностью рабочий чистый код (написанный без использования API (который нежелательно, но может меняться)) может перестать работать.
Например, недавно была опубликована библиотека после жарких с Вами споров. Получила положительные отзывы и стала использоваться людьми. Однако, Вы своим решением сделали ее нерабочей! Причем сделали ее нерабочей не в части API, а чистого языка.
Что такое столбец Банк?
И где его можно увидеть заполненным?
только у тех брокеров, которые его заполняют
обычно это stp брокеры
Спасибо. На этом бильде что-то кастомное задышало. Следую дальше....
Дышит, работает. Теперь надо брокера обновлять.... Сам не обновляется...
Заработало и у Брокера. Т.к. поначалу пробовал та отдельном MT5. Пойду обновлять агенты тестеров. - ни чёрта само не обновилось...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.