Ночью обратил внимание на одну очень странную вещь, время начала бара отрабатывается с ошибкой – ошибка была больше минуты. Сейчас решил проверить, создал проверочный индикатор 

#property indicator_chart_window
datetime old_time=0;
int      MaxBars=10;    // ограничение 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()  {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
   if(rates_total<10) return(0);  // ничего не считаем и ничего не рисуем на графике         
   
   int      start_pos,   // точка старта
            count_tick;
   MqlDateTime str1,str2;
   

   if(prev_calculated==0) 
      {
      old_time=0;
      count_tick=0;
      start_pos=rates_total-3;
      }
   else start_pos=prev_calculated-1;
//--- расчет 
   for(int i=start_pos;i<rates_total;i++)
     {
      TimeToStruct(TimeCurrent(),str1); // время сервера
      TimeToStruct(time[i],      str2); // время бара  
      if(str1.min!=str2.min) {
      // Сбой - тик принадлежит не своему бару
         count_tick++;
         Print("тик №=",count_tick," i=", i," c=",close[i]," time[i]=",time[i]," time=",TimeCurrent()," delta=",str1.sec);
      }   
      } // end for(...
   return(rates_total);
  }
Лог

2010.06.18 10:42:03   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=6 i=50558 c=1.23797 time[i]=2010.06.18 08:41:00 time=2010.06.18 08:42:05 delta=5

2010.06.18 10:40:59   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=5 i=50557 c=1.23848 time[i]=2010.06.18 08:40:00 time=2010.06.18 08:41:01 delta=1

2010.06.18 10:40:01   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=4 i=50556 c=1.23862 time[i]=2010.06.18 08:39:00 time=2010.06.18 08:40:04 delta=4

2010.06.18 10:39:03   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=3 i=50555 c=1.23881 time[i]=2010.06.18 08:38:00 time=2010.06.18 08:39:05 delta=5

2010.06.18 10:38:30   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=2 i=50554 c=1.23859 time[i]=2010.06.18 08:37:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31

2010.06.18 10:38:30   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=1 i=50553 c=1.23858 time[i]=2010.06.18 08:36:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31

Первые два тика понятны, это запуск индикатора. А вот следующие …. Получается что по серверному времени уже давно идет новый бар, а этот тик принадлежит старому бару. Ночью эта дельта вообще кошмар…

Вопрос к разработчикам это баг ? или так и было задумано ?

 

З.Ы. пока писал вот что в логе

2010.06.18 10:45:09   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=9 i=50561 c=1.23787 time[i]=2010.06.18 08:44:00 time=2010.06.18 08:45:12 delta=12

prov_tick.mq5  2 kb
 
Prival:

Ночью обратил внимание на одну очень странную вещь, время начала бара отрабатывается с ошибкой – ошибка была больше минуты. Сейчас решил проверить, создал проверочный индикатор 

 

 

Если вы добавите в вывод значение rates_total, то вы увидите, что ошибки возникают, когда вы сравниваете минуты текущие с минутами предыдущего бара.

2010.06.18 11:53:18     prov_tick_src (EURUSD,M1)       тик №=4 i=51420 rates_total=51422 c=1.23997 time[i]=2010.06.18 09:51:00 time=2010.06.18 09:52:06 delta=6
2010.06.18 11:52:12     prov_tick_src (EURUSD,M1)       тик №=3 i=51419 rates_total=51421 c=1.24061 time[i]=2010.06.18 09:50:00 time=2010.06.18 09:51:00 delta=0

То есть time[rates_total-2].

Кроме того не совсем понятен вывод дельты.

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events#oncalculate сказано:

Параметры open[], high[], low[] и close[] содержит массивы с ценами открытия, максимальной, минимальной ценами и ценами закрытия текущего таймфрейма. Параметр time[] содержит массив со значениями времени открытия, параметр spread[] – массив, содержащий историю спредов (если спред предусмотрен для данного торгового инструмента). Параметры volume[] и tick_volume[] содержат соответственно историю торгового и тикового объема. 

Prival:

Ночью обратил внимание на одну очень странную вещь, время начала бара отрабатывается с ошибкой – ошибка была больше минуты. Сейчас решил проверить, создал проверочный индикатор 

Лог

2010.06.18 10:42:03   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=6 i=50558 c=1.23797 time[i]=2010.06.18 08:41:00 time=2010.06.18 08:42:05 delta=5

2010.06.18 10:40:59   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=5 i=50557 c=1.23848 time[i]=2010.06.18 08:40:00 time=2010.06.18 08:41:01 delta=1

2010.06.18 10:40:01   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=4 i=50556 c=1.23862 time[i]=2010.06.18 08:39:00 time=2010.06.18 08:40:04 delta=4

2010.06.18 10:39:03   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=3 i=50555 c=1.23881 time[i]=2010.06.18 08:38:00 time=2010.06.18 08:39:05 delta=5

2010.06.18 10:38:30   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=2 i=50554 c=1.23859 time[i]=2010.06.18 08:37:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31

2010.06.18 10:38:30   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=1 i=50553 c=1.23858 time[i]=2010.06.18 08:36:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31

Первые два тика понятны, это запуск индикатора. А вот следующие …. Получается что по серверному времени уже давно идет новый бар, а этот тик принадлежит старому бару. Ночью эта дельта вообще кошмар…

Вопрос к разработчикам это баг ? или так и было задумано ?

 

З.Ы. пока писал вот что в логе

2010.06.18 10:45:09   prov_tick (EURUSD,M1)       тик №=9 i=50561 c=1.23787 time[i]=2010.06.18 08:44:00 time=2010.06.18 08:45:12 delta=12

  

Попробуйте проверить следующим образом. Без цикла.

      TimeToStruct(TimeCurrent(),      str1); // время сервера
      TimeToStruct(time[rates_total-1],str2); // время последнего бара  

 Далее по тексту.

 
stringo:

Попробуйте проверить следующим образом. Без цикла.

 Далее по тексту.

упс понял. спасибо. я внутри цикла делал проверку

   if(old_time<time[i]) 
         {
         Print("НОВЫЙ бар");
         old_time=time[i];
         //...
         }  
// а нужно вот так
   if(old_time<time[rates_total-1]) // работаем только по завершенным барам
         {
         Print("НОВЫЙ бар");
         old_time=time[rates_total-1];
         //...
         }

В момент появления нового бара i  не поменялось. Не экономно, происходит повторный расчет одних и тех же данных. Хотя...

вот такая ситуация https://book.mql4.com/ru/samples/icustom рис.119 исключна в  MQL5 если нет ? и вот такой шаблон индикатора всегда выдаст правильное close ? или есть подводные камни ?

input int   MaxBars=240;
datetime old_time=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()  {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//---
   if(prev_calculated==0) 
      {
      //... расчитать историю
      //...
      old_time=time[rates_total-1];
      }
// работаем только по завершенным барам
   if(old_time<time[rates_total-1]) 
      {
      old_time=time[rates_total-1];
      Print("НОВЫЙ бар close[1]=",close[rates_total-2]);
      }  
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
З.Ы. спасибо за науку
sergey1294:
у меня тоже какая-то чертовщина с тестером твориться, начинаю запускать своего советника, в тестере вылетает весь терминал, если кидаю его на график, то все в норме. другие советники нормально работают в тестере.

Опытным путем получено и доказано, что гарантированно перевариться может примерно 110 параметров (и то есть вопросы). При 120 уже вылетает терминал, если советник указан в тестере.


Некоторые пути решения я уже давал в личке, но если что, то можно еще и к разработчикам с этим вопросом обратиться. Я думаю они должны помочь в вопросе обхода этого ограничения...

 
Interesting:

Опытным путем получено и доказано, что гарантированно перевариться может примерно 110 параметров (и то есть вопросы). При 120 уже вылетает терминал, если советник указан в тестере.


Некоторые пути решения я уже давал в личке, но если что, то можно еще и к разработчикам с этим вопросом обратиться. Я думаю они должны помочь в вопросе обхода этого ограничения...

странно конечно, что такое ограничение действует на тестер. В четверке например нет такой проблемы
 

сейчас выходные котировки не идут. запускаю скрипт

Print(TimeCurrent());

результат

2010.06.20 00:26:06 00 (USDJPY,M1) 2010.06.18 22:35:52

хотя последний бар имеет время  2010.06.18 23:00:00

как то странно, очень неудобно тестировать правильность работы некоторых функций. 

 

Не хватает кнопки "Применить" в окне настроек индикатора.


 
Interesting:

Опытным путем получено и доказано, что гарантированно перевариться может примерно 110 параметров (и то есть вопросы). При 120 уже вылетает терминал, если советник указан в тестере.

Некоторые пути решения я уже давал в личке, но если что, то можно еще и к разработчикам с этим вопросом обратиться. Я думаю они должны помочь в вопросе обхода этого ограничения...

Можно оптимизировать не более 64 параметров.
stringo:
Можно оптимизировать не более 64 параметров.
Оптимизировать 64, а юзать в тестере примерно 110 (без оптимизации). Хотя 110 это конечно само по себе уже "кошмарное" число параметров для эксперта (но бывает и такое)...
