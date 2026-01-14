Ошибки, баги, вопросы - страница 12
Ночью обратил внимание на одну очень странную вещь, время начала бара отрабатывается с ошибкой – ошибка была больше минуты. Сейчас решил проверить, создал проверочный индикаторЛог
2010.06.18 10:42:03 prov_tick (EURUSD,M1) тик №=6 i=50558 c=1.23797 time[i]=2010.06.18 08:41:00 time=2010.06.18 08:42:05 delta=5
2010.06.18 10:40:59 prov_tick (EURUSD,M1) тик №=5 i=50557 c=1.23848 time[i]=2010.06.18 08:40:00 time=2010.06.18 08:41:01 delta=1
2010.06.18 10:40:01 prov_tick (EURUSD,M1) тик №=4 i=50556 c=1.23862 time[i]=2010.06.18 08:39:00 time=2010.06.18 08:40:04 delta=4
2010.06.18 10:39:03 prov_tick (EURUSD,M1) тик №=3 i=50555 c=1.23881 time[i]=2010.06.18 08:38:00 time=2010.06.18 08:39:05 delta=5
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) тик №=2 i=50554 c=1.23859 time[i]=2010.06.18 08:37:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
2010.06.18 10:38:30 prov_tick (EURUSD,M1) тик №=1 i=50553 c=1.23858 time[i]=2010.06.18 08:36:00 time=2010.06.18 08:38:31 delta=31
Первые два тика понятны, это запуск индикатора. А вот следующие …. Получается что по серверному времени уже давно идет новый бар, а этот тик принадлежит старому бару. Ночью эта дельта вообще кошмар…
Вопрос к разработчикам это баг ? или так и было задумано ?
З.Ы. пока писал вот что в логе
2010.06.18 10:45:09 prov_tick (EURUSD,M1) тик №=9 i=50561 c=1.23787 time[i]=2010.06.18 08:44:00 time=2010.06.18 08:45:12 delta=12
Попробуйте проверить следующим образом. Без цикла.
Далее по тексту.
упс понял. спасибо. я внутри цикла делал проверку
В момент появления нового бара i не поменялось. Не экономно, происходит повторный расчет одних и тех же данных. Хотя...
вот такая ситуация https://book.mql4.com/ru/samples/icustom рис.119 исключна в MQL5 если нет ? и вот такой шаблон индикатора всегда выдаст правильное close ? или есть подводные камни ?З.Ы. спасибо за науку
у меня тоже какая-то чертовщина с тестером твориться, начинаю запускать своего советника, в тестере вылетает весь терминал, если кидаю его на график, то все в норме. другие советники нормально работают в тестере.
Опытным путем получено и доказано, что гарантированно перевариться может примерно 110 параметров (и то есть вопросы). При 120 уже вылетает терминал, если советник указан в тестере.
Некоторые пути решения я уже давал в личке, но если что, то можно еще и к разработчикам с этим вопросом обратиться. Я думаю они должны помочь в вопросе обхода этого ограничения...
сейчас выходные котировки не идут. запускаю скрипт
Print(TimeCurrent());
результат
2010.06.20 00:26:06 00 (USDJPY,M1) 2010.06.18 22:35:52
хотя последний бар имеет время 2010.06.18 23:00:00
как то странно, очень неудобно тестировать правильность работы некоторых функций.
Не хватает кнопки "Применить" в окне настроек индикатора.
Можно оптимизировать не более 64 параметров.