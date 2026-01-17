Ошибки, баги, вопросы - страница 6
в справке написано
int day_of_year; // порядковый номер в году (1 февраля - это 32-ой день в году)
У меня почему то все время выходит, что он 31 ((
скрипт прилагаю
в файле
2010.02.01 00:00:00 143.832 143.839 143.758 143.771 186 2010 2 1 0 0 1 31
Это - ошибка в документации. Нумерация дней в году идёт с 0. Спасибо.
я понимаю что это сложнее, но вроде привычнее (для обывателя. для програмера все нормально). 1 января это 1 день в году. Мне кажеться в справке правильно.
Здравствуйте, помогите перевести с мт4 в мт5 функцию. Я её перевёл но что то тут не так, если не трудно выложите правильный код а то я не очень в MQL. Только начинаю изучать.
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- input parameters
input double Lots=0.1;
input bool MM = true;
input double Risk = 10;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
if( MM )double Lots = LotSon(); //вызов функции LotSon
}
//+------------------------------------------------------------------+
double LotSon()
{
double LotMin = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
double LotMax = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
double Lots = AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)/100000.0 * Risk;
double Lots = MathMin(Lotmax,MathMax(Lotmin,Lots));
if (LotMin < 0.1)Lots = NormalizeDouble(Lots,2);
else
{
if (LotMin < 1.0)Lots = NormalizeDouble(Lots,1);
else Lots = NormalizeDouble(Lots, 0);
}
if (Lots < LotMin) Lots = LotMin;
if (Lots > LotMax) Lots = LotMax;
}
А как у вас код цветной получается?
Статья MQL5 Community - Памятка пользователя:
Кнопка предназначена для вставки исходного кода MQL в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.
Не рекомендуется выделять код полужирным шрифтом, чтобы выделить как-то по смыслу определенные куски. Дело в том, что в разных операционных системах и браузерах моноширинные шрифты отображаются по разному. Например, в Windows Vista используется моноширинный шрифт Consolas, у которого полужирное начертание для 10 размера практически не отличимо от обычного.
Здравствуйте, помогите перевести с мт4 в мт5 функцию. Я её перевёл но что то тут не так, если не трудно выложите правильный код а то я не очень в MQL. Только начинаю изучать.
Хорошо будем пробовать. Всем Спасибо! А я вобще по теме такие вопросы задаю? Или мне вдругое место надо? Зарание за ответ спасибо
А при данной стади развития: параметры, вызов функции и сама функция должно показывать ошибки при компиляции или нет. Если да то почему? У меня ошибки показывает