Почему у меня в профиле указано 4-ре опубликованных кодов в CodeBase:
А если я захожу в CodeBase через меню и выбираю пункт "Мои коды", то у меня опубликовано 7-мь кодов:
В чем фишка?
Расчет действительно разный. В достижениях пользователя не учитываются публикации, импортированные с mql4.com, таких у вас 3 штуки.
Учитываются только публикации, изначально размещенные на mql5.com - таких 4 штуки = три для MT5 + один для MT4.
Думаю каждый заметил, что чтобы залогиниться тут на свой аккаунт не обязательно нужно соблюдать регистр букв своего логина. Вот когда я тут сейчас пишу вы видите мой логин написанный маленькими буквами с цифрами. Если при залогировании я напишу все буквы большими или по очереди большая-маленькая, то я всё равно залогинюсь. Ок, это ни как не напрагает.В своём МЕ5 создал проект, к которому надо подключить другого участника и неудобство в том, что когда в окне добавления пользователя пишу логин соратника, то появляется сообщение что нет такого. Спросил в СервисДеске, сказали что надо соблюсти регистр букв. Т.е. тут при логировании регистр не важен, а при добавлении в МЕ5 проект важен. Если уж тут регистр не важет, то сделайте так чтоб и при проектах тоже не был важен.
Подскажите что у меня не так, хотя бы примерно. Может из-за WinXP?
Проверили в WinXP - ваш код работает.
А в списке объектов на чарте ваш объект появляется?
Версия и битность терминала
MetaTrader 5, build 1085
Описание проблемы
Степенная зависимость времени перебора ордеров или сделок от их количества. Очевидно, что время работы функций HistoryOrderGetDouble, HistoryOrderGetInteger, HistoryDealGetInteger, HistoryDealGetDouble вызыванных для каждого ордера в истории должно линейно увеличиваться с увеличением количества обрабатанных ими ордеров:
общее время выполнения = время выполнения запроса для одного ордера * количество ордеров;
В реальности этого не происходит. Вместо этого была выявленная степенная зависимость рода кол-во миллисекунд = 0,000005*n^2 где n - количество ордеров для обработки.
Последовательность действий
Данный скрипт показывает существующую проблему:
Полученный результат
Кажется очевидным, что время выполнения для этого скрипта должно увеличиваться линейно, с увеличением end_order_index. Так если в TestRegression обработка 1000 ордеров занимает 16 миллисекунд, то обработка 2 000 ордеров должна занимать 16 * 2 = 32 мсек. Однако этого не происходит. Вместо этого зависимость степенная. Скрипт выводит следующее сообщение:
Функция зависимости времени обработки от количества ордеров:
Ожидаемый результат
Ожидается что данная операция должна занимать O(n) времени, в то время как она занимает O(n^2).
Дополнительные сведения
Что бы убедиться в работоспособности скрипта необходимо запустить его на счету с большим количеством сделок и ордеров.
В приложении прикреплен график функции зависимости времени от количество ордеров. Он хорошо иллюстрирует степенную зависимость работы функций от количества ордеров
Важно: по моим наблюдениям эта неприятная зависимость появилась в MetaTrader 5 где-то в начале лета 2014 года. До этого времени все работало быстро.
Дня доброго ! Надеюсь, вопрос в правильном разделе размещаю. Пробовал тестировать МТ5 под Wine и использовать не получается. При старте Wine показывает ошибку, хотя приложение работает. Так же непонятно,куда складывать сертификаты. Пробовал и установкой и простым копирование приложения, ошибка та же. На всякий даже звуки отключил,не помогло. Может,где-нибудь можно скачать стабильную однозначно работающую под линуксом,версию?
Добрый день,
Что за ошибка? Какая система стоит? Версия Wine?
Публикую свою заявку в сервис деск здесь, дабы ускорить ее рассмотрение. (Уже неделю висит а ответа нет). Открыта, Начата: 2015.03.03 10:49, #1169959
Подобная картина происходит и при расчете большого количества индикаторов. Всё резко началось с версии 1079.
У меня одновременно открыто 8 ТФ, на каждом по 10 индикаторов. Работать невозможно.
у кого в реале такое бывает.....
таймы постоянно зависают мт4